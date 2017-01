Handy-freie Zeit für Schüler eingeläutet

Die Schule am Limes in Osterburken wird ab dem 6. Februar zur Handy-freien Zone. Die Mobiltelefone der Schüler (Sekundarstufe I) sollen dann - von Schulbeginn bis Schulende - in den insgesamt 200 Fächern im Foyer eingeschlossen werden.

Anfang Februar wird an der Schule am Limes in Osterburken die Handy-freie Zeit für alle Schüler eingeläutet - auf Wunsch der Eltern.

Osterburken. 200 Handyschließfächer warten seit wenigen Tagen im Foyer der Schule am Limes auf ihren ersten Einsatz. Die Schlüssel dafür sollen am Freitag, 3. Februar, im Rahmen der Schülervollversammlung an die daran interessierten Schüler der Sekundarstufe I (insgesamt 167) verteilt werden.

Für die 217 Grundschüler gibt es bereits jetzt ein komplettes Handy-Verbot. Dieses wird ab Montag, 6. Februar, an der Gemeinschaftsschule in Osterburken auch auf die Elf- bis 17-Jährigen ausgedehnt.

Ab diesem Tag nämlich sollen die Kinder und Jugendlichen - von Schulbeginn bis Schulende - ihre Mobiltelefone wegschließen, um mehr (freie) Zeit für das Wesentliche zu haben, weniger abgelenkt zu sein und sich besser auf den Unterricht konzentrieren zu können.

Ein zu großer Störfaktor

Laut Rektor Jochen Knühl hat der Elternbeirat im Schuljahr 2015/16 den Wunsch nach einer Handy-freien Schule geäußert. Und das im Bewusstsein, dass das Mobiltelefon ein zu großer Störfaktor im schulischen Miteinander ist und die wenigsten Schüler zu einem verantwortungsbewussten und sinnvollen Umgang mit ihrem Handy in der Lage sind.

"Diese Herausforderung nahm ich gerne an und entwickelte zusammen mit unserer Medienkompetenzgruppe einen Plan", so der Schulleiter gestern bei einem Pressegespräch. "Breite Zustimmung" für eine Handy-freie Bildungseinrichtung habe es sowohl bei der Gesamtlehrer- als auch bei der Schulkonferenz (Lehrer/Eltern/Schüler) gegeben. Das Staatliche Schulamt Mannheim habe die zweijährige Testphase ebenfalls abgesegnet.

Und: Auch wenn die Schüler nicht alle "Feuer und Flamme" gewesen seien, fänden sie es "nicht so schlecht", wie der Rektor verriet. Die Schülermitverantwortung (SMV) habe sich in ihrem Statement schließlich auch "pro" Handy-Verbot ausgesprochen.

Einen kompetenten Partner für die Entwicklung der Handy-Depots habe man mit der Firma Schimscha (Erlenbach) gefunden, die Bildungspartner ist. Gemeinsam mit einem Lehrling und unterstützt durch mehrere Schüler der Osterburkener Bildungseinrichtung wurden die Kästen gebaut und vor wenigen Tagen an der Wand im Eingangsbereich der Schule angebracht: vier Stück mit jeweils 50 Schließfächern im Gesamtwert von rund 6500 Euro - gespendet von Schimscha.

Einen festen "Mietpreis" pro Monat wird es für die Schüler nicht geben. Sie zahlen lediglich einen Euro pro Schuljahr für die Nutzung ihres Fachs - und bekommen bei der Abgabe ihres Schlüssels am Ende der Schulzeit die zuvor entrichteten zehn Euro Pfand wieder zurückerstattet.

Nicht vom Handy steuern lassen

"Ich kenne keine andere Schule im Neckar-Odenwald-Kreis, die ein Handy-Verbot hat", so Jochen Knühl, für den die Vorteile der Aktion klar auf der Hand liegen:

"Die Kinder und Jugendlichen sollen und müssen sich wieder mehr bewegen, unterhalten und kommunizieren, Gestik und Mimik erkennen lernen. Sie müssen wieder wollen. Was tun. Was spielen. Was lernen. Was erreichen. Und sich nicht nur vom Handy berieseln und steuern lassen." Seine Kollegen und er hätten den Auftrag, "unsere Schüler für ihr zukünftiges Leben vorzubereiten und mit den richtigen Päckchen ausgestattet ins Leben zu entlassen". Er sei überzeugt, "dass wir mit diesem am Anfang harten Schritt für die Schüler ihrem Wohl für eine bessere Zukunft näher kommen."

"Wir beanstanden nicht das Handy als Medium, sondern die Auswirkungen auf Jugendliche - wie beispielsweise die Verschlossenheit, Abhängigkeit und damit die verbundene Sucht der Schüler", so der Rektor, der hinzufügte: "Der sinnvolle Umgang mit den Medien ist uns sehr wichtig - zum Recherchieren, Dokumentieren, Berechnen und Präsentieren."

Kinder weiterhin erreichbar

Dafür gebe es an der Schule am Limes einen Mediennutzungsplan, der von seinen Kollegen entwickelt wurde; und ein Präventionsangebot in jeder Klassenstufe, in dessen Rahmen der richtige Umgang mit Medien geschult wird.

Selbstverständlich könnten sich Eltern und Kinder auch weiterhin bei wichtigen Gründen erreichen - mittels mehrerer fest installierter Telefone im Schulgebäude. Darüber hinaus ist das Sekretariat ständig besetzt.

Maßnahmen für "Unbelehrbare"

Apropos Eltern: Die will der Schulleiter umgehend verständigen, wenn ihr Kind gegen das Handy-Verbot an der Schule am Limes verstoßen hat. "Sie müssen dann in die Schule kommen, um den Schlüssel auszulösen", so Knühl, denn: "All jenen Schülern, die sich nicht an das Verbot halten, wird das Handy abgenommen - und in einem der freien Schließfächer weggesperrt."

Für "unbelehrbare" Kinder und Jugendliche greife bei wiederholter Handynutzung im Schulhaus das Schulgesetz - und da im Speziellen der Paragraf 90, der Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen regelt.