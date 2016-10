„Große Schlacht“ war der Höhepunkt

Mit dem alljährlichen Herbstfest geht die Saison im Histotainment Park Adventon langsam dem Ende entgegen.

Osterburken. Wenn das kühle Herbstwetter im Bauland Einzug hält, dann versammelt sich traditionell die Frühmittelalterszene nochmals in Adventon, um zu lagern, zu feiern und sich in einer offenen Feldschlacht auf "Wotans Wiese" miteinander zu messen. Am Wochenende, als das traditionelle zweitägige Herbstfest mit einem attraktiven Programm im Park stattfand, war es wieder so weit: An beiden Tagen waren viele hundert Besucher aus nah und fern gekommen, unter anderem, um der großen Schlacht beizuwohnen.

Im "Hinterhof" wurde auf offenem Feuer für die Händler und Handwerker ein schmackhaftes Essen gekocht. Im Innenhof des Parks wurden die Besucher von der Gruppe "Drachenmond" begrüßt.

"Höhepunkt" des traditionellen Herbstfestes war die große Feldschlacht. Singend, voller Anspannung und hoch motiviert marschierten die 20 Gruppen mit mehr als 300 "schwerbewaffneten" Kämpfern von ihrem Lagerplatz zum "Schlachtfeld".

Aus allen Teilen Deutschlands und einigen Nachbarländern waren die Kämpfer, Wikinger, Sachsen, Franken, Alemannen und Slawen angereist, bewaffnet mit Hieb- und Stichwaffen sowie den unterschiedlich bemalten Schutzschildern in den Park gekommen, um sich dem "Gegner" zu stellen und den Zuschauern zu präsentieren.

Nach einigen kurzen Befehlen brachten sich die Kämpfer in die beste Aufstellung, rüsteten sich zur Schlacht und schon ging es los - mit Gebrüll. Da krachten Äxte und Schwerter auf Schilde und Helme, da klirrte Stahl auf Stahl und die Zuschauer gewannen den Eindruck, dass es so im Mittelalter zugegangen sein muss, als derartige kriegerische Auseinandersetzungen nahezu alltäglich waren. Ein Kämpfer nach dem anderen sank "getroffen" zu Boden.

Nach fünf Durchgängen war zunächst Schluss mit dem Kampf, und die Truppen rückten sichtlich mitgenommen wieder in ihr Feldlager ein. Die Musik der nahen Spielleute heilte alle "Wunden". Am Abend gab es auf der Hauptbühne im Innenhof des Parks Musik und Tanz zum Mitmachen mit den Spielleuten. Darüber hinaus war Met trinken angesagt.

Rahmenprogramm

Während der beiden Tage konnten die vielen Besucher neben dem Lagerleben noch ein umfangreiches Rahmenprogramm genießen. Ein großer Markt umrahmte das Herbstfest ebenso viele Handwerkerstände und ein reichliches Speisenangebot. Selbst-verständlich durfte auch ein Blick in das Lagerleben der "Krieger" nicht fehlen. F