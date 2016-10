„Eine wahnsinnige Chance, einfach genial“

Nach nahezu zwölf Stunden intensiven Musizierens war das Abschlusskonzert am Samstagabend das i-Tüpfelchen des 30. GTO-Jazz-Symposiums - nicht nur für die mehr als 100 Musiker.

Osterburken. Vorausgegangen war am Vormittag die erste gemeinsame Probe des Stückes "Let's Do The Boogaloo" in der Aula des GTO in Osterburken. Der Startschuss dazu fiel für die Bands von Albert-Einstein-Gymnasium (Böblingen), Kepler-Gymnasium (Freudenstadt), Helmholtz-Gymnasium (Karlsruhe) und Ganztagsgymnasium (Osterburken) um 10 Uhr.

Innerhalb kürzester Zeit gelang es dem Kölner Nachwuchsjazzmusiker Julian Ritter, aus dessen Feder die Komposition stammt, die 90 Musiker durch den "starken Groove" zusammenzubringen. Und so konnte schon wenige Minuten vor 12 Uhr die Generalprobe stattfinden.

Workshops am Nachmittag

Nach der Mittagspause stellten sich die Dozenten, viele von ihnen waren oder sind Mitglieder des Bundesjazzorchesters, in Form eines kurzen Dozenten-Konzertes vor.

Anschließend gab es für die 14- bis 17-jährigen Musiker die einmalige Chance, die Spitze des nationalen Nachwuchsjazzes kennenzulernen, denn: Die Dozenten standen ihnen in unterschiedlichen Combos, einem Gesangsworkshop oder Improvisationskursen mit Rat und Tat zur Seite.

Nach dem Abendessen war es dann endlich so weit: Schulleiterin Regina Krudewig-Bartel begrüßte in der Aula die Gäste, darunter viele Eltern, Großeltern und Geschwister der Osterburkener Schüler, zum großen Abschlusskonzert des 30. GTO-Jazz-Symposiums.

Wie in den zurückliegenden drei Jahrzehnten trug es die Handschrift des Big-Band-Leiters Gernot Ludwig (die FN berichteten).

Bei dem Jubiläumskonzert stellten sich alle Bands zunächst mit je zwei Beiträgen dem Publikum vor. Traditionell mit von der Partie waren auch die GTO-"Ehemaligen" und die GTO-Nachwuchsgruppe "Kiddies' Band".

Letztere eröffnete den musikalischen Reigen mit "Cantaloupe Island", einem Jazzstandard von Herbi Hancock, und "Osterburken 6-40-80" unter der Leitung von Gernot Ludwig.

Anschließend spielte die Band des Albert-Einstein-Gymnasiums aus Böblingen "Blues in Latin" von Peter Herbolzheimer und "Ain't nobody" von Chaka Khan unter der Leitung von Johannes Stephan.

Von der Kepler-Big Band (Freudenstadt) wurden "Heartland" (Peter Herbolzheimer) und "La Fiesta" (Chick Corea) zu Gehör gebracht (Leitung: Christof Ruetz).

Bevor die Mitglieder des am Nachmittag gegründeten Projektchors ihre Stimmen erhoben, waren die "Ehemaligen" des GTO an der Reihe. Sie erinnerten sich nur zu gerne an das gemeinsame Musizieren mit ihrem ehemaligen Lehrer Gernot Ludwig. Und luden ihn darüber hinaus dazu ein, ihre Band beim Jazz-Symposium im kommenden Jahr zu unterstützen - dann ebenfalls als "Ehemaliger".

Die Musiker des Helmholtz-Gymnasiums (Karlsruhe) begeisterten das Publikum und der Leitung von Hartmut Petri mit "Orange Colored Sky (Arrangement: Roger Holmes) und "Footprints" (Mike Tomaro".

Und die Band des Ganztagsgymnasiums Osterburken (Leitung: Gernot Ludwig) ließ "The girl from Ipanema" und "Strasbourg/Saint Denis" erklingen.

Gemeinsam musiziert

Krönender Höhepunkt: Nach nahezu zwölf Stunden intensiven Musikspielens verabschiedeten sich alle Musiker mit der gemeinsamen Uraufführung der Auftragskomposition "Let's Do The Boogaloo" vom Publikum - und wurden dafür mit "standing ovations" belohnt.

Abschied nach drei Jahrzehnten

"Abschied nehmen" hieß es auch von Gernot Ludwig als Verantwortlichem für die zurückliegenden 30 GTO-Jazz-Symposien. Dessen "Begeisterung für den Jazz" war laut Regina Krudewig-Bartel ansteckend: "Ein großer Teil der Schulgeschichte ist von Musik geprägt." Für die 31. Auflage der Kultveranstaltung im kommenden Jahr wird Patrick Penndorf verantwortlich zeichnen (die FN berichteten).

Neben der Schulleiterin würdigten die Leiter der zum Symposium angereisten Bands Ludwigs Engagement für die Jazzmusik und überreichten ihm jeweils Gutscheine für den Besuch von Jazzkonzerten in der Region. Ein an den GTO-Big-Band-Leiter gerichtetes "Dankeschön" sagte auch ein Vertreter des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport. Unter desen "Dach" - im Rahmen der "Begegnungen der Schulmusik" - wird das Jazz-Symposium nämlich seit vielen Jahren veranstaltet.