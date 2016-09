Ein gegensätzliches Duo

Alexander Kilian und Jan Pascal gastieren am Samstag, 17. September, in der Kulturkommode Osterburken. © Mike Meyer

Osterburken. Die kulturelle Sommerpause der Kulturkommode Osterburken hat am Samstag, 17. September, ein Ende. Alle Musikfreunde können sich dann auf "Café del Mundo" freuen, die in der Alten Schule für einen grandiosen Auftakt der zweiten Jahresprogrammhälfte des Kleinkunstvereins sorgen werden.

Duo auf Weltniveau

"Café del Mundo" - das sind zwei preisgekrönte Ausnahmemusiker, die ihre Passion leben: Flamenco-Gitarre. Die Virtuosen Jan Pascal und Alexander Kilian sind gegensätzlich wie Wasser und Feuer - und ergänzen sich dadurch zu einem Duo auf Weltniveau.

2007 lernten sich die beiden bei einem Flamenco-Gitarrenworkshop kennen. Es folgten zahlreiche Konzerte und CD-Aufnahmen, über die ein Kritiker schreibt, er fühle sich in das legendäre "Café Cantante" versetzt, woraus der Bandname "Café del Mundo" entstand.

Mittlerweile sorgen sie in dieser Formation für Furore auf den Bühnen der Republik. Ihr gemeinsamer Live-Auftritt ist der mitreißende Dialog zweier Instrumentalkünstler, die sich gegenseitig bald umschmeicheln, bald herausfordern und einander ihr Bestes entlocken - intensiv, explosiv, magisch.

Die Gitarrenkunst von "Café del Mundo" entführt in die Welt des Flamenco, der viel mehr ist als virtuose Unterhaltung - es geht um alles, was die Menschen bewegt, um Liebe, Sehnsucht, Tod und Lebensfreude. Jan Pascal und Alexander Kilian bedienen sich zwar der Energie des Flamenco, kreieren daraus aber ihre ganz eigene Fusion aus Tradition und Moderne, Jazz und Weltmusik.

Urwüchsige Musik

Diese urwüchsige Musik entfaltet unwiderstehliche Kraft, sie schlägt in Bann, macht reich, weckt auf und berührt.

"Die Musik von 'Café del Mundo' lässt sich nur in Superlativen beschreiben: atemberaubend virtuos, gleichzeitig hochemotional und bis ins kleinste Detail kontrapunktisch reizvoll arrangiert", so Marie-Louise Funk in der "Rheinpfalz" über das Duo.

Beginn der Veranstaltung am 17. September ist um 20 Uhr. Karten für das Konzert mit "Café del Mundo" gibt es nur an der Abendkasse.