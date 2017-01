„Die Musik muss energiegeladen sein“

Die Fränkischen Nachrichten haben von Johannes Ludwig, dem künstlerischen Leiter des Jazzfestivals "UpBeat Hohenlohe", erfahren, dass junge Menschen sehr wohl für Jazz zu begeistern sind. © Ludwig

Osterburken. Der Startschuss für das "UpBeat Hohenlohe 2017" - ein Festival mit drei Bands, drei Schulen, drei Konzerten - fällt am Freitag, 5. Mai. Neben Schüler-Workshops, unter anderem am Ganztagsgymnasium in Osterburken, stehen dabei natürlich auch Jazzkonzerte junger Profis auf dem Programm (siehe weiteren Bericht).

Die Fränkischen Nachrichten haben mit Johannes Ludwig, dem künstlerischen Leiter des Jazzfestivals, über seine Arbeit gesprochen - und unter anderem von ihm erfahren, dass junge Menschen sehr wohl für Jazz zu begeistern sind.

Der 1988 geborene Saxophonist und Komponist kam schon früh in Kontakt mit Jazz - nicht zuletzt durch die Jazzplatten-Sammlung seines Vaters Gernot Ludwig. Letzterer unterrichtet seit vielen Jahrzehnten am GTO und zeichnet unter anderem für die zurückliegenden 30 "Jazz-Symposien" verantwortlich.

Zur Person: Johannes Ludwig Der Saxophonist und Komponist Johannes Ludwig lebt und arbeitet in Köln. Er studierte Jazz-Saxophon in Nürnberg und Jazz-Komposition/-Arrangement in Köln. Als Musiker und Komponist bewegt er sich in einem breiten musikalischen Spektrum, von zeitgenössischen Jazz über Pop bis zu improvisierter Musik. Er ist in diversen Projekten deutschlandweit aktiv, vor allem mit dem Johannes Ludwig Quartett, der transatlantischen Band "Immigration Booth", Duos mit den Pianisten Andreas Feith und Jürgen Friedrich und der Band "Jilman Zilman". Seit 2014 ist er künstlerischer Leiter des Jazzfestivals "UpBeat Hohenlohe", das seit 2014 im Hohenlohischen stattfindet.

Herr Ludwig, am 5. Mai fällt der Startschuss für das "UpBeat Hohenlohe 2017". Dass junge Jazz-Profis zu Workshops/Übungsphasen an Schulen kommen, ist in dieser Sparte noch eher selten. Warum machen Sie sich dafür stark?

Johannes Ludwig: Ganz so selten, wie man vielleicht denkt, ist es glaube ich gar nicht, aber in derartiger Form wie bei 'UpBeat Hohenlohe' existiert es sicher nicht so oft. Meine hauptsächliche Motivation ist die Erfahrung, dass "Jazz" für die meisten jungen Menschen ein extrem ferner, sehr abstrakter Begriff ist, mit dem sie, wenn überhaupt etwas, eher nichts Positives verbinden.

Ich stelle jedoch immer wieder fest, dass das, was die Menschen sich unter dieser Musik vorstellen, und das, was wir als Jazzmusiker im 21. Jahrhundert wirklich machen, nicht weiter voneinander entfernt liegen könnten, als es der Fall ist. Das ist sehr schade, denn genauso bekomme ich auch immer wieder mit, dass Leute total begeistert sind, wenn sie einmal bei einem Konzert waren, auch wenn sie vorher noch nie Kontakt mit der Musik hatten.

Was bringen die Workshops mit Jazz-Profis den jungen Musikschülern?

Ludwig: Die Schüler, mit denen wir arbeiten, lernen vor allem, in einer in diesem Fall musikalischen Gruppe, Verantwortung zu übernehmen und sich selbst kreativ auszudrücken. Das sind Fähigkeiten, die man immer und überall braucht, nicht nur bei der Musik.

Wer ein Instrument spielt, ist ein besserer Mensch?

Ludwig: Nun ja, das weiß ich nicht. Fakt ist, dass Musik machen in den meisten Fällen zu einer positiven persönlichen Entwicklung beiträgt.

Wie kamen Sie zum Jazz?

Ludwig: Das geschah zu einem sehr großen Teil über die frühe Teilnahme in Jazzensembles im GTO und intensiver dann später über den Kontakt mit Jazzplatten, die es bei uns zu Hause gab. Nach und nach habe ich mich dann selbst immer aktiver damit auseinandergesetzt, habe immer mehr Musik entdeckt und festgestellt, was für ein unendlicher Fundus an Entdeckungen sich im Kosmos "Jazz" befindet.

Sind junge Menschen noch für den Jazz zu begeistern?

Ludwig: Klar. Das variiert vielleicht auch von Region zu Region, und in vielen Fällen setzt eine Begeisterung für diese Musik auch erst etwas später ein, vielleicht eher sogar nach der Schule. In Köln zum Beispiel, wo ich seit fünf Jahren lebe, sind viele Konzerte von jungen Menschen bevölkert. Es ist natürlich eine Musik, auf die man sich vielleicht manchmal etwas mehr einlassen muss, um wirklich etwas mitzunehmen, aber der persönliche emotionale Ertrag kann auch viel höher sein als bei leichter verdaulicher Musik.

Woher kommt Ihre Inspiration?