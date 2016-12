Die Jagd nach dem goldenen „Schnatz“

Ihr eigenes Team gründete Verena Deutsch in Slowenien, in diesem Jahr gelang ihr der Sprung in die Quidditch-Weltauswahl.

Tübingen/Adelsheim. "Hier, ich bin frei!", ruft Verena Deutsch, als sie über die Wiese rennt und dabei eine Stange zwischen den Beinen hält. Ihre Mitspielerin wirft ihr einen Volleyball zu, den sie geschickt fängt und durch einen Ring schleudert. Die gebürtige Adelsheimerin hat sich an diesem Nachmittag mit ihren Teamkollegen in einer Parkanlage getroffen, die Multifunktionshalle der Stadt Tübingen liegt nur wenige Meter davon entfernt. Die Temperaturen liegen gefühlt um den Gefrierpunkt, als der Regen einsetzt und das Gefühl von klirrender Kälte verstärkt. Für Verena und ihre Mitspieler kein Problem, als sie sich auf dem nassen Untergrund den Volleyball hin und her werfen und sich für die nächste Übung aufwärmen. Quaffel wird dieser Volleyball genannt, der Teil einer Sportart ist, die vor allem an Universitäten und Hochschulen weltweit immer beliebter wird: Quidditch.

Weltberühmte Fantasy-Reihe

Die englische Schriftstellerin Joanne K. Rowling erfand diese Sportart als Teil ihrer weltberühmten Fantasy-Reihe, in der es um die Abenteuer des Zauberschülers Harry Potter geht. Die Bücher wurden Bestseller, Millionen Zuschauer strömten in die Kinos, und 2005 entschieden sich zwei Studenten in den USA dazu, das Spiel für die Muggel spielbar zu machen. Muggel? Damit werden im Universum der Zauberer und Hexen Menschen ohne magische Abstammung und Fähigkeiten bezeichnet.

Während bei den Protagonisten in den Filmen fliegende Besen zum Einsatz kommen werden für den Einsatz in der realen Welt leichte PVC-Stangen verwendet, die sich die Spieler zwischen die Beine klemmen und damit rennen müssen. Harte Tacklings sind Bestandteil des Spiels, das eine Mischung aus Rugby, Volleyball und Dodgeball ist. Vereinfacht gesagt geht es darum, den Quaffel durch die Ringe der gegnerischen Mannschaft zu werfen und Punkte zu sammeln. Und genau in dieser Sportart ist Verena ziemlich gut, denn sie wurde in diesem Jahr in die Quidditch-Weltauswahl gewählt. Doch wie kam sie überhaupt auf diese exotische Sportart? "Angefangen hat es in Belgien, als ich in Brüssel zum ersten Mal an einem Training teilgenommen habe", erzählt die Studentin. In Slowenien absolvierte sie in einem Jugendzentrum ihren Freiwilligendienst, wofür sie ein Projekt entwickeln sollte.

Sie dachte über eine eigene Quidditch-Mannschaft nach und so gründete sie die "Aemona Argonauts". Anfangs seien nur wenige Leute gekommen, sagt Verena im FN-Gespräch, doch über Facebook sei die Mannschaft immer bekannter geworden und habe Zuwachs erhalten. "Wir haben regelmäßig bei jedem Wetter gespielt, die Mannschaft wurde sogar als richtiger Verein eingetragen. Wir waren das erste Quidditch-Team in Slowenien." Es kam zum Kontakt mit Gleichgesinnten aus Österreich sowie Italien, und es folgten die ersten Spiele ihrer Mannschaft. Im April gelang sogar die Qualifikation zur Weltmeisterschaft, die im Sommer in Frankfurt stattfand. Mit einem sehr dünn besetzten Team reichte es zu Platz 15, insgesamt hatten 21 Mannschaften teilgenommen. "Wir hatten es nicht leicht, da wir mit einer kleinen Truppe angetreten sind und nur wenig wechseln konnten", berichtet Verena.