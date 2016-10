„Die haben Dampf, die haben Power“

Besonderes Jubiläum: In diesem Jahr findet bereits das 30. GTO-Jazz-Symposium statt. Das Bild zeigt die "Riesen-Big-Band" aus dem Jahr 2012.

"Für mich war und ist die musikalische Arbeit mit Jugendlichen immer ein Traum", sagt Gernot Ludwig, der seit 30 Jahren die GTO-Big-Band leitet - und ebenso lange die Jazz-Symposien organisiert.

Osterburken. Das GTO-Jazz-Symposium ist in den zurückliegenden drei Jahrzehnten zu einer Kultveranstaltung im Bauland avanciert: Am Samstag, 22. Oktober, findet die 30. Auflage des Jazztreffens statt.

Dass Schüler der besten Jazz-Schmieden des Landes zu dieser Jubiläumsveranstaltung nach Osterburken kommen, unterstreicht, welchen Stellenwert die Bildungseinrichtungen der ältesten Schuljazz-Veranstaltung in Baden-Württemberg zuschreiben.

Die Big-Bands von Albert-Einstein-Gymnasium (Böblingen), Kepler-Gymnasium (Freudenstadt), Helmholtz-Gymnasium (Karlsruhe) und Ganztagsgymnasium Osterburken werden an diesem Tag "Let's Do The Boogaloo" zusammen proben und beim Abschlusskonzert um 19 Uhr uraufführen.

Krönender Abschluss

In dem Stück des Kölner Nachwuchsmusikers Julian Ritter soll "ein starker Groove die Bands zusammenbringen; die Harmonien und Melodien sollen gute Laune verbreiten. Alle Instrumentengruppen sind gefordert - und für mutige junge Improvisatoren bleibt viel Raum", heißt es in dem Programmheft. Während des Tages werden acht Dozenten der jungen nationalen Jazz-Szene mit den Schülern in Combo- und Improvisationsworkshops arbeiten (siehe weiteren Bericht). Die Sänger erhalten von der Jazz-Sängerin Lydia Maria Schiller Unterstützung.

Beim großen Abschlusskonzert werden sich alle Bands mit zwei Beiträgen dem Publikum vorstellen. Traditionell dabei sein werden auch die GTO-Nachwuchsgruppe "Kiddies' Band" und die GTO-Ehemaligen.

Als "krönender Höhepunkt" nach nahezu zwölf Stunden intensiven Musikspielens werden sich alle Musiker mit dem gemeinsamen Stück "Let's Do The Boogaloo" vom Publikum verabschieden.

"Abschied nehmen" heißt es dann auch von Gernot Ludwig (63) als Verantwortlichem für die zurückliegenden 30 GTO-Jazz-Symposien. Denn: Für die 31. Auflage der Kultveranstaltung im kommenden Jahr wird sein Nachfolger Patrick Penndorf verantwortlich zeichnen.

"Mögen auch ihn pädagogische Träume inspirieren. Für mich war und ist die musikalische Arbeit mit Jugendlichen immer ein Traum", so Gernot Ludwig. Apropos "Träumen": Von seinen Träumen sprach Ludwig auch im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten. Darüber hinaus erinnerte sich der Lehrer an seine Anfänge am GTO und die Symposien der zurückliegenden drei Jahrzehnte.

1979 kam Ludwig als Junglehrer ans Ganztagsgymnasium. "Von Angang an" habe er - mit Bernd Reißfelder - in der von Klaus Wolfram Thomas mit viel Engagement neu gegründeten GTO-Bigband gespielt. Dabei sei die Idee geboren worden, Schuljazzbands aus den umliegenden Gymnasien einzuladen.

Das erste Treffen mit den Jazzbands von Nicolaus-Kistner-Gymnasium (Mosbach), Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium (Wertheim) und Matthias-Grünewald-Gymnasium (Tauberbischofsheim) fand 1983 statt.

"Begegnungen der Schulmusik"

Nach der Pensionierung von Klaus Wolfram Thomas übertrug der damalige Schulleiter des GTO, Dr. Elmar Weiß, die Leitung der Band an Gernot Ludwig. Die beiden haben das Symposium neu belebt und im jährlichen Rhythmus fortgeführt. Erste Kontakte zu Jazz-Profis aus Würzburg und Stuttgart trugen zur Idee bei, Experten als Workshop-Leiter zu den Treffen einzuladen.

Sehr gerne habe man das Angebot des Ministeriums für Kultus und Sport angenommen, die Symposien fortan unter dessen "Dach" - im Rahmen der "Begegnungen der Schulmusik" - stattfinden zu lassen.

Eine ausreichende finanzielle Ausstattung erlaubte, Auftragskompositionen zu bezahlen sowie Workshop-Leiter zu engagieren, so der Big-Band-Leiter.

Mit der Zeit kamen immer mehr Schuljazzbands aus allen Teilen Baden-Württembergs hinzu. Dadurch wurde die Idee der Veranstaltung ins Land getragen (siehe weiteren Bericht).

Dass immer noch "konsequent an der fortwährenden Optimierung der Veranstaltung" gearbeitet wird, ist Gernot Ludwigs Anliegen. Und sein Engagement trägt Früchte: Durch "hervorragende Kontakte" zur Spitze der jungen deutschen Jazz-Szene gelingt es inzwischen alljährlich, "hochmotivierte und engagierte Dozenten" zu gewinnen.

"Für die jungen Schul-Jazzer ist das eine außergewöhnliche Chance, einen ganzen Tag mit solch exponierten Musikern zusammenarbeiten zu können", so Ludwig, dessen Ziel es ist, so viele Kinder wie möglich zum "Musik-Machen" zu motivieren, denn: "Ich vertrete die Musik mit dem Herzen".

"An den Schulen haben wir das Know-how, aber leider nicht immer die räumlichen Möglichkeiten", so Ludwig, der hinzufügte: "Musik bildet unser Gehirn."

Daher findet er, dass "es traurig ist, dass unsere Politiker das nicht erkannt haben". Im Gegensatz zu seinen "tollen, jungen Kollegen" am Ganztagsgymnasium.

"Das GTO wird was reißen"

"Das GTO wird was reißen in den nächsten Jahren", ist er sich sicher. Nicht nur wegen der engagierten Musiklehrer, sondern auch wegen der Schüler. "Eigentlich müsste ich Geld dafür bezahlen, dass ich die Kinder unterrichten darf. Die haben Power. Die haben Dampf. Die haben alle was drauf."