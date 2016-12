Die Gefangenen liegen ihr am Herzen

Gottlinde Ullrich wurde am Samstag in Stuttgart mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet. Das Bild zeigt sie mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann.

Seit einem Vierteljahrhundert engagiert sich Gottlinde Ullrich ehrenamtlich in der JVA. Dieser Einsatz wurde nun mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt.

Stuttgart/Adelsheim. "Ehrenamtlich Engagierte sind Vorbilder, Sinnstifter und Brückenbauer. Durch ihren öffentlichen Einsatz stärken sie den Zusammenhalt in unserem Gemeinwesen und sorgen mit ihrem Engagement dafür, dass aus dem Miteinander in unserer Gesellschaft kein Gegeneinander wird", so Ministerpräsident Winfried Kretschmann bei der Überreichung des Verdienstkreuzes am Bande an 20 Bürger - darunter Gottlinde Ullrich - anlässlich des internationalen Tages des Ehrenamtes am Samstag in Stuttgart.

"Die heute geehrten Damen und Herren haben über eine sehr lange Zeit hinweg auf ganz persönliche Weise und in ganz unterschiedlichen Bereichen Bürgersinn, Engagement und Empathie gezeigt", betonte Kretschmann.

Der vorbildliche freiwillige Einsatz der Ehrenamtlichen könne die Ausbreitung populistischer Kräfte eindämmen, so der Ministerpräsident. Denn die Geehrten hätten bewiesen, dass die Gesellschaft auf konstruktive, geduldige und humane Weise verbessert werden könne.

Gegen Spaltung der Gesellschaft

"Sie alle setzen diesem Vorhaben der Spaltung und der Polarisierung etwas sehr Kraftvolles entgegen", unterstrich Ministerpräsident Kretschmann. "Sie geben anderen ein Beispiel dafür, wie mündige Bürger ihre Verantwortung in unserer Demokratie wahrnehmen können - und dafür bin ich ihnen besonders dankbar."

"Gottlinde Ullrich bringt sich seit einem Vierteljahrhundert ehrenamtlich in der Justizvollzugsanstalt Adelsheim ein", heißt es in der Kurzbiografie der Ordensträgerin aus dem Neckar-Odenwald-Kreis, und weiter: "Ihre frühere Tätigkeit als ehrenamtliche Mitarbeiterin der Drogenberatungsstelle Mosbach führte sie auch zu den Jugendstrafgefangenen in der JVA Adelsheim. Dank ihrer vielfältigen Erfahrungen in der Drogenberatung und ihrer Offenheit konnte sie schnell das Vertrauen der jungen Gefangenen gewinnen."

Verantwortlich für "Experiment"

Heute ist Gottlinde Ullrich für die Gefangenenzeitung "Experiment" verantwortlich. "Bewusst lenkt sie mit ihrer Arbeit den Blick der am Zeitungsprojekt Beteiligten auf gesellschaftliche, wirtschaftliche, politische und religiöse Fragen unserer Zeit. Sie bietet den jungen Männern eine Plattform für Aussprache und Auseinandersetzung. Mit der Möglichkeit, bei von ihr betreuten Gruppenausgängen die Zeitung selbst zu verkaufen, baut sie eine wichtige Brücke zwischen Strafvollzug und Gesellschaft."

Darüber hinaus wirke sie in vielfältiger Weise in weiteren Projekten der Anstalt mit, zum Beispiel bei der Drehbuchentwicklung des Filmprojekts der JVA oder beim Musikprojekt "Apollo 18".

"Unverzagt und zuverlässig"

Unverzagt und zuverlässig stehe sie den Jugendlichen zur Seite, auch wenn sie bereits aus dem Vollzug entlassen wurden. "Sie leistet mit ihrem Engagement einen wichtigen Beitrag zur Resozialisierung der jungen Männer."