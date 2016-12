Beliebte Treffen mit Herzblut vorbereitet

Die langjährige Leiterin des evange-lischen Seniorenkreises, Gisela Valenta, wurde verabschiedet. © Jürgen Häfner

Adelsheim. Der jüngste Seniorennachmittag der evangelischen Kirchengemeinde stand ganz im Zeichen der Verabschiedung von Gisela Valenta nach 16 Jahren segensreichem Wirken in der Seniorenarbeit. Pfarrerin Angelika Bless würdigte die Leistung von Gisela Valenta, die stets mit sehr viel "Herzblut" die beliebten Nachmittage vorbereitete und ausführte.

Es war Ursula Lutz, die Frau des letzten Dekans in Adelsheim, die Gisela Valenta bat, den Seniorenkreis zu übernehmen. Diese sagte zu, zusammen mit mehreren Mitstreiterinnen wie Ilse Schmid, Erika Wallrabe, Waltraud Geresch und dann auch Renate Oßwald sowie Hanna Madinsky, am Klavier Helga Krämer und einem schon damals gut funktionierenden Küchenteam.

So sorgte Gisela Valenta viele Jahre lang für einen abwechslungsreichen und reibungslosen Ablauf der monatlichen Seniorennachmittage, wählte Themen und entsprechende Gastredner aus, vielfältig und immer interessant, sowohl historisch als auch aktuell. Sie begrüßte die "Geburtstagskinder" des Monats, führte durch das Programm und sprach den Segen.

Gedichte und Geschichten erzählt

Dazu steuerte sie regelmäßig Gedichte oder Kurzgeschichten bei, thematisch jahreszeitlich passend und natürlich die Lieder, die Helga Krämer bis heute am Klavier begleitet. Gesungen wurde im Seniorenkreis schon immer, und man erinnert sich heute noch gerne an F. Leuz, die noch in hohem Alter Musik machte und den "Altenchor" dirigierte, zur Zeit von F. Bühl als Leiterin. Das Lieblingslied ist noch heute: "Da freut sich eins am andern ..."

Ein weiterer Schwerpunkt waren die Ausflüge. Oft genug hat Gisela Valenta alle Ziele, Strecken und Orte zusammen mit ihrem Mann Franz vorher abgefahren. Erst vor zwei Jahren übergab sie die Leitung der Fahrten in jüngere Hände. Pfarrerin Angelika Bless, die regelmäßig die Andacht hält, dankte ihr für diese kontinuierliche Arbeit über so viele Jahre und überreichte ihr und ihrem Mann im Namen der Kirchengemeinde einen Blumenstrauß, einen Gutschein und ein Weinpräsent. Sie betonte, dass es überhaupt nicht selbstverständlich sei, dass Gemeindekreise ehrenamtlich völlig eigenverantwortlich laufen. Sie bedankte sich auch bei dem Küchenteam, das im Hintergrund die Basis für einen solchen gemütlichen Nachmittag schaffte bei Helga Krämer, die am Klavier zuverlässig begleitet und bei Friederike Madinsky, die wie ihre Vorgängerin Herta Bartl-Zuba mit immer wieder neuen, zauberhaften dekorativen Ideen den stimmungsvollen Rahmen für diese Veranstaltungen schaffe.

Dass eine solch "runde" Sache, eine so gelungene Veranstaltung gerne besucht wird, zeigte ein wie immer voll besetzter großer Saal im Gemeindehaus, der dieses Mal weihnachtlich geschmückt war.

Gisela Valenta bedankte sich bei allen, die zum Gelingen des Seniorentreffs in all den Jahren beigetragen haben, und Pfarrerin Bless betonte, dass die monatlichen Nachmittage weiterhin stattfinden müssen, weil sie ein fester Bestandteil des Gemeindelebens seien. jüh