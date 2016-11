Osterburken. Die rund 400 wahlberechtigten Vertreter der CDU im Bundestagswahlkreis 267 haben entschieden: Die CDU zieht mit Alois Gerig (Höpfingen) in den Bundestagswahlkampf 2017. Gerig erhielt am Freitagabend in der Osterburkener Baulandhalle 256 Stimmen (69,2 Prozent).

Seine Mitbewerberin, die Bundestagsabgeordnete Margaret Horb (Osterburken), kam auf 114 Stimmen (30,8 Prozent). Die dritte amtierende CDU-Bundestagsabgeordnete, Nina Warken (Tauberbischofsheim), hatte im Vorfeld auf die Kampfabstimmung in Osterburken verzichtet. Sie möchte wieder über die Landesliste in den Bundestag einziehen.

Daneben haben die Wahlkreisvertreter die Delegierten zur Bezirks- und Landesvertreterversammlung zur Aufstellung der Landesliste für die Bundestagswahl bestimmt. Ein ausführlicher Bericht folgt in der Montagsausgabe. sab