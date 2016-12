Maßgeschneidert in den Beruf

Ludwigshafen. Hosein hat es fast geschafft. Sein Schlüsselanhänger aus Metall steckt im Schraubstock, jetzt feilt der 23-jährige Afghane noch ein wenig daran - und ist fast fertig. Hosein arbeitet in den Schulungsräumen der BASF nicht nur an einem Stück Metall - er gibt auch seinem Leben und seiner beruflichen Laufbahn in der neuen Heimat Deutschland den richtigen Dreh. Vor eineinhalb Jahren ist er gekommen - in wenigen Monaten will er beim Werkzeughersteller GBZ in Frankenthal seine Ausbildung zum Industriemechaniker beginnen.

"Ich habe drei bis vier Monate lang auf einen Sprachkurs gewartet", sagt er in fehlerfreiem Deutsch. Danach lernte er - der bisher neben seiner Muttersprache Englisch beherrschte - sechs Monate intensiv Deutsch. Über die Agentur für Arbeit erfuhr Hosein vom BASF-Programm "Start Integration" - und ist dort seit Spätherbst 2015 dabei. "Zum Programm gehört ein berufsbezogener Sprachkurs", erklärt Ausbilder Holger Gerhard. "Dabei geht es unter anderem darum, Werkzeuge korrekt benennen zu können."

Start mit 53 Teilnehmern

Programm „Start Integration“ Mit 53 Flüchtlingen begann im Oktober 2015 das Programm "Start Integration". Zum Ausbildungsjahr 2016/17 wurde es auf 300 Plätze erweitert. 150 davon sind Praktikumsplätze für Schüler und Erwachsene, die während mehrerer Wochen erste Eindrücke von Berufen erhalten. Für weitere 150 Flüchtlinge stehen die Berufsvorbereitungsprogramme im BASF-Ausbildungsverbund zur Verfügung. Ein Drittel davon soll am Programm "Pre Start" teilnehmen: Sprachförderung, Berufsorientierung, Praktika und Bewerbungstraining. Das Programm "Start in den Beruf", angelegt für 100 Personen, soll über eine halb- oder einjährige Berufsvorbereitung den Weg zu einer Ausbildung in einem der BASF-Partnerbetriebe ebnen. bhr

Tatsächlich geht es um viel mehr. Das machen Richard Hartmann (Leiter der BASF-Ausbildung), Matthias Flick (Leiter des BASF-Ausbildungsverbunds), die Ludwigshafener Arbeitsagentur-Chefin Beatrix Schnitzius und Handwerkskammer-Hauptgeschäftsführer Ralf Hellrich deutlich. Das Programm "Start Integration", im Oktober 2015 mit 53 Flüchtlingen ins Leben gerufen, ist der Versuch, den Schutzsuchenden maßgeschneiderte Zugänge ins Berufsleben zu ermöglichen.

Die BASF übernimmt im regionalen Ausbildungsverbund mit seinen mehr als 350 Firmen aus der gesamten Metropolregion die Koordination. Sie unterstützt ihre Partner fachlich und organisatorisch und betreut die Flüchtlinge bei deren Berufsorientierung. Sie können zum Beispiel gemeinsam mit kleinen Gruppen von Auszubildenden im Berufsbildungszentrum (BBZ) Jobs kennenlernen. So machte es Hosein, der sich zunächst für den Einstieg als Fachlagerist interessierte - und dann auf Industriemechanik umschwenkte. In Afghanistan hatte er als Schweißer gearbeitet. Im BBZ, so Holger Gerhard, "zeigte sich schnell, dass er das wirklich beherrscht".

Mitunter müssen Flüchtlinge während ihrer Berufsorientierungsphase aber auch überzogene Erwartungen korrigieren, wie Ralf Hellrich berichtet. Sie erfahren zum Beispiel, dass es für Kfz-Mechatroniker nicht ausreicht, einen Kotflügel ausbeulen zu können. Von zwölf Personen, die zunächst in diesen Beruf wollten, hätten am Ende elf eine andere Laufbahn eingeschlagen.

Der Weg, den man bei der beruflichen Integration in den Beruf gehe, sei "sehr betreuungsintensiv", berichtet Flick. Aber er lohne sich. Von 53 Teilnehmern am Programm seien 16 direkt in Job oder Ausbildung eingestiegen, 21 machten mit der Orientierungsphase weiter. Auch wenn die Zahlen nicht riesig sind, zeigen die Erfolge: "Es funktioniert, wenn alle zusammenarbeiten."

Welche Elemente die Teilnehmer an "Start Integration" durchlaufen, hängt sehr von individuellen Fähigkeiten und Kenntnissen ab. Wichtige Kriterien, ab wann jemand in einen Job einsteigt, sind nach den Worten von Flick das Interesse an beruflicher Qualifikation, eine Bleibeperspektive und Sprachfähigkeit. Bei Hosein passt das alles - jetzt kann er weiter an seiner Zukunft feilen.