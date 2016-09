Zum Stichtag 51 Bewohner

Wertheim. 520 Euro Zuschüsse erhält die Stadtverwaltung für jeden zusätzlichen Einwohner, der zum Stichtag 30. Juni in Wertheim lebt, und damit auch für Bewohner der Erstaufnahmeeinrichtung (EA). Ausgezahlt wird dieser Betrag im Folgejahr, die EA-Bewohner schlagen 2017 mit 26 500 Euro zu Buche.

Das geht aus einer Zusammenfassung der Stadtverwaltung hervor, die auf einen Antrag der SPD-Fraktion vorgelegt wurde. Die Sozialdemokraten hatten die Verwaltung beantragt, zu überprüfen, welche wirtschaftliche Raumwirksamkeit von der Erstaufnahme für Flüchtlinge ausgeht. In dem Schreiben werden den Einnahmen auch die Aufwendungen gegenübergestellt, die der Stadt durch die Einrichtung entstehen. Das sorgte bei SPD-Stadtrat und EA-Leiter Mirco Göbel für Verärgerung. Er äußerte den Vorwurf, dass der Antrag der SPD dazu genutzt werden sollte, eine erneute Umnutzung des Geländes zu rechtfertigen. Dies wies OB Stefan Mikulicz zurück.

In der Vorlage heißt es: Die Stadt Wertheim erhält für jeden zusätzlichen Einwohner zum Stichtag 30. Juni einen Kopfbetrag von rund 1000 Euro im Folgejahr. Von diesem Betrag sind rund fünf Prozent an Umlagen (FAG; Kreis) abzuführen, so dass die Stadt pro zusätzlichem Einwohner 440 Euro bekommt.

Daneben erhält die Stadt im FAG noch die einwohnerbezogene Investitionspauschale in Höhe von 72 Euro pro Einwohner und die einwohnerbezogene Zuweisung an die Große Kreisstadt in Höhe von 8,59 pro Einwohner. In der Summe erhält die Stadt Wertheim damit für jeden zusätzlichen Einwohner rund 520 Euro.

Zum Stichtag hat das für die Steuerung der Landeserstaufnahmeeinrichtungen zuständige Regierungspräsidium Karlsruhe dem statistischen Landesamt Baden-Württemberg für die EA Wertheim die Belegung mit 51 Personen mitgeteilt. 51 Einwohner mal 520 Euro ergibt einen Betrag von rund 26 500 Euro.

Demgegenüber stehen laut Verwaltung "erhebliche Aufwendungen". "Diese finanziell zu quantifizieren, würde einen erheblichen Verwaltungsaufwand erfordern, weshalb zunächst davon abgesehen wurde", ist in der Vorlage zu lesen. In der Verwaltung betroffen sind vor allem die Bereiche der öffentlichen Ordnung, der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie des Bürger-Service-Zentrums.

Angeführt werden zeitintensive Lagebesprechungen, Hilfestellungen für die Ehrenamtlichen sowie die Betreuung der Kleiderkammer durch den Flüchtlingsbeauftragten. Letztere werde in erster Linie von Ehrenamtlichen betrieben, kritisierte Göbel. Auch die Notwendigkeit der Anwesenheit des Ordnungsamts bei Polizeieinsätzen könne er nicht nachvollziehen. Vermisst habe er dagegen den Hinweis darauf, dass die Stadt wegen der EA von der vorläufigen Unterbringung befreit ist. "Damit hätte das Ordnungsamt mehr zu tun gehabt", so Göbel.

Der EA-Leiter bedauerte gleichwohl, dass zum Stichtag lediglich 51 Flüchtlinge in der EA untergebracht waren. Wäre die einrichtung wie im Normalbetrieb vorgesehen mit 400 bis 500 Personen besetzt, erhielte die Stadt knapp eine Viertelmillion Euro. kag