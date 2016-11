Zahl der Standbetreiber steigt auf Rekordhoch

Reicholzheim. Der 19. Reicholzheimer Weihnachtsmarkt findet am ersten Adventssonntag - in diesem Jahr am 27. November - ab 11.30 auf dem Winzerplatz statt. Unter dem Motto "Das gibt es nicht überall" werden Handarbeiten und Eigenprodukte angeboten. Das gilt auch für Essen und Getränke.

Nicht zuletzt wegen der großen Besucherzahlen hat sich die Zahl der Standbetreiber auf ein neues Rekordhoch vergrößert. Die Palette der angebotenen Waren reicht von selbst hergestellten Likören, Tee, Marmeladen Früchtebrot, Weihnachtsgebäck, Suppengrün, Apfelbrot, Apfelchips bis gebrannte Mandeln, Popcorn und Zuckerwatte. Zahlreiche Handarbeiten, Adventskränze und Adventsschmuck, Schwibbogen, Krippen und -zubehör, Töpferwaren, bemalte Betondekorationen, feinste Schmuck- und Glückwunschkarten und vieles andere mehr stehen zum Verkauf.

Der Heimatverein ist mit einer großen Auswahl an gestrickten Socken in allen Größen und Farben sowie mit gestrickten Hüttenschuhen vertreten. Für musikalische Unterhaltung sorgt die Bläsergruppe Reicholzheim mit alten Weihnachtsliedern in den Urfassungen zum Mitsingen.

Keine Standgebühren

Dieser Weihnachtsmarkt zeichnet sich, wie die Organisatoren weiter mitteilen, auch dadurch aus, dass keinerlei Standgebühren und Nebenkosten verlangt werden. Dies kommt sowohl den privaten Anbietern als auch den sozialen Netzwerken, die für einen guten Zweck verkaufen, zugute. Vertreten sind in diesem Jahr Kindergarten und Grundschule Reicholzheim, Gemeinschaftsschule Wertheim, "Hoffnung für Kinder in Südamerika, "Tafel TBB" und die "Senegalhilfe" von Elena Spall. An deren großen Tombolastand ist in diesem Jahr wieder die Schätzung eines Schinkens gegen einen geringen Obolus möglich. Ab 15.30 Uhr kommt der Nikolaus für die Kleinen. Unabhängig vom Weihnachtsmarkt gibt der Sängerkranz um 16.30 Uhr ein halbstündiges Konzert in der Pfarrkirche. pm