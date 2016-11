Wunderbare Klänge zogen Zuhörer in ihren Bann

Mondfeld. Eine musikalische Einstimmung auf Weihnachten bot das Adventskonzert am Sonntagabend in der Mondfelder Martinskirche. Neben bewährtem Chorgesang und Orchesterstücken erklangen auch nicht alltäglich zu hörende Instrumente.

Kuno Furth freute sich im Namen des Pfarrgemeindeteams, dass man wieder ein Konzert bieten konnte. Dies sei in einer Zeit, in der das Musizieren im Verein immer weniger werde, etwas Besonderes.

Die musikalische Begrüßung übernahm der Gesangverein Harmonie Boxtal (Leitung: Heinz Grein). Der Frauenchor (Dorothee Jacob) wurde von vier Männern des Sängerbunds Mondfeld unterstützt. Zuerst erklang das aus Kärnten stammende Volkslied "Der Engel begrüßet die Jungfrau Maria". Es folgten zwei Stücke auf Latein. Im Wechsel der Stimmen wurde das "Transeamus usque Bethlehem" (Lasst uns nach Bethlehem gehen) von Josef Ignatz Schnabel vorgetragen. Es folgte "Tollite hostias" ("Bringt Opfergaben und betet an den Herren") mit einem Text nach Psalm 96 und Musik von Camille Saint-Saëns.

Eine ausgewöhnliche Interpretation des "Kleinen Trommlers" spielte Werner Grein auf der Panflöte. Begleitet wurde er von Enkel Tom Grein am Keyboard und seiner Frau Moni an der Gitarre. Nicht nur die besondere Atmosphäre des Instruments machte diesen Auftritt zu einem der Höhepunkte des 90-minütigen Konzerts.

Beim Lied "Mein kleines Gebet", wandten sich Werner und Moni Grein direkt an Jesus und dankten ihm für seine große Liebe. Bei einer gefühlvoll vorgetragenen musikalischen Interpretation des christlichen Gebets "Vater unser" stellte der Text Bezüge zur heutigen Welt her. "Mit Kinderaugen gesehen wird Glaube plötzlich ganz einfach", stellte das Duo dabei fest.

Der Chor der Harmonie Boxtal überzeugte dann mit einer Trilogie aus modernen Stücken. Zu jedem hatte Leiter Grein eine kleine Geschichte parat. Zuerst spielte man einen Song von Howard Shore aus dem Film "Herr der Ringe".

Es sei eine Geschichte über Mut, Freundschaft und den Wert einer Heimat, sagte Grein: "Sie erinnert uns daran, dass es etwas Gutes in der Welt gibt, für das es sich zu kämpfen lohnt." Zur Weihnachten gehöre aber ebenso die Sehnsucht nach Geborgenheit und Liebe. Mit einer Auswahl an Liebeszitaten stimmte der Redner die Gäste auf "The Power of Love" in einer Version von Candy de Rouge ein. Den Abschluss bildete Leonard Cohens "Halleluya". Dieses erklang dann mit aller Kraft der Instrumente.

In einer besonderen Weihnachtsgeschichte wandte sich Christine Hess gegen Fremdenhass: In einer Stadt wären einst Hakenkreuze an Wände gesprüht und von Ausländern betriebene Geschäfte zerstört worden. Daraufhin hielten es die Gaben aus anderen Ländern nicht mehr aus. So zogen Kaffee, Schokolade, Südfrüchte, Gewürze und alle anderen Produkte und Rohstoffe aus fernen Landen zurück in ihre Heimat. Für die Menschen änderte sich dadurch vieles. "Nur Maria, Josef und Jesus blieben, ausgerechnet drei Juden. Denn sie wollten den Menschen den Weg zurück zu Toleranz und Menschlichkeit zeigen."

Der Männergesangverein Sängerbund Mondfeld (Leitung: Gerhard Scheurich) erfreute mit dem Lied "Veni Jesu" ("Komm zu mir, oh Jesus meine Liebe"). Beim himmlischen Adventsjodler nach einem Satz von Lorenz Maierhofer wurden die Stimmen der Sänger zum Instrument. Ihr letztes Stück, "Weihnacht wird's nun wieder" von Karl Weikmann, war eine Lobeshymne auf die bevorstehende Zeit.

Mit seinen komplett selbst von Hand gefertigten Alphörnern bot das Alphornquartett "Alptraum" (Leitung Helmut Prinz) aus Dorfprozelten ein besonderes Hörerlebnis. Es erklangen der "Abendfriede" von Hans J. Sommer, ein Weihnachts-Medley und das "Allegra" von Gabi Laetsch.

Wie Furth erklärte, können die sechs Buchstaben des Wortes "Advent" für mehrere Werte stehen: "Annehmen, da sein für einander, Vertrauen, Entdecken, was wichtig ist, Neubeginn nach dem Scheitern sowie Tragen und denen Helfen, die Hilfe brauchen." Getreu diesem Motto sammelte man Spenden für einen Familienvater aus Dörlesberg, der infolge eines Allergieschocks seine Beine verloren hat. Die finanzielle Unterstützung soll ihm beim Kampf zurück ins Leben helfen.

Zum Abschluss stimmten alle Konzertbesucher zusammen mit der Harmonie Boxtal das Lied "Tochter Zion" an. bdg