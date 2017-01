Viele freuen sich auf die Freigabe

Der Neubau der Tauberbrücke geht dem Ende entgegen. Ein Rückblick auf fast ein Jahr ohne diesen wichtigen Flussübergang.

Wertheim. Schlicht soll sie sein, elegant und unprätentiös, aber trotzdem schön - die neue Tauberbrücke. Ihr Bau hat im zu Ende gehenden Jahr die Menschen in Wertheim beschäftigt. Viele warten mit Ungeduld auf den Abschluss der Maßnahme. Und haben darüber ein wenig vergessen, dass schon bei der ersten Vorstellung der Planung von einer Bauzeit von rund einem Jahr die Rede war. Diese Zeitspanne ist noch nicht vorbei. In einer städtischen Pressemitteilung im Januar hatte es aber auch geheißen, dass die Bauarbeiten "bis Ende des Jahres" dauern würden. Darauf beruft sich wohl der eine oder andere, der jetzt von Verspätung redet.

Verzögerung

Allerdings hatte sich bekanntlich schon der Beginn verzögert. Nicht wie geplant im Februar, sondern erst im März wurde die alte Tauberbrücke gesperrt. Bei einer "Abrissparty" bot der Altstadtbeirat die Möglichkeit, sich von dem Bauwerk zu "verabschieden", das über lange Zeit Wertheim links und rechts der Tauber verbunden hatte und das nun über mehrere Wochen hinweg Stück für Stück zurückgebaut wurde.

Die hochwassererprobten Wertheimer haben es wahrscheinlich gar nicht richtig wahrgenommen, dass die Tauber im Frühjahr über ihre Ufer getreten war. An der Baustraße für die Brücke richtete das Wasser aber Schäden an, die erst behoben werden mussten, auch vorgesehene Bohrarbeiten verzögerten sich. Monate später sollten die Folgen spürbar werden.

Unverdrossen trafen die Mitglieder einer eigens eingerichteten Arbeitsgruppe unterdessen ihre Entscheidung über die Materialien und Farben für wesentliche Elemente des Bauwerks. Das nahm im Sommer so langsam Gestalt an. Erst wurde der Pfeiler gegossen, dann der Überbau. So nach und nach konnte man es sich nicht nur vorstellen, sondern tatsächlich erkennen, wie die neue Tauberbrücke einmal aussehen würde.

Trostpflaster

Im November bestätigte sich dann, was als Gerücht bereits die Runde machte: Mit der Eröffnung noch im Jahr 2016 würde es nichts werden. Und nicht nur das, auch die für die Innenstadt so wichtigen Parkplätze an der Tauber standen vorerst nicht zur Verfügung. Immerhin ein Trostpflaster: Einen Tag vor Heiligabend konnten Fußgänger erstmals offiziell den neuen Flussübergang nutzen.

Bis Mitte Januar bleibt das so, dann wird das Bauwerk wieder gesperrt. Voraussichtlich im März kann es für den Verkehr freigegeben werden. Passend dazu ist auch die Ausstellung im Grafschaftsmuseum, die die Tauberbrücke im Wandel der Zeit präsentiert, verlängert worden.