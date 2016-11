Stimmungsvoll und abwechslungsreich zugleich

Stimmungsvoll hat die Vorweihnachtszeit begonnen. Märkte in Eichel und in Reicholzheim zogen am Wochenende zahlreiche Besucher aus nah und fern an.

Eichel/Reicholzheim. Hier waren die Engel unterwegs, dort kam der Nikolaus vorbei. Und sowohl zum Künstler- und Handwerkermarkt in Eichel am Samstag als auch zum Weihnachtsmarkt in Reicholzheim gestern strömten die Gäste.

Noch ehe am Adventskranz die erste Kerze entzündet wurde, leuchteten in Eichel bereits alle Lichter und glänzten die Augen bei Groß und Klein. Denn die Organisatoren hatten sich alle Mühe gegeben, um Besonderes und Außergewöhnliches zu bieten.

Nicht weniger als 35 Stände und Stationen warteten mit Getöpfertem und Geschnitztem, Gedrechseltem und Gestrickten, Geflochtenem und Genähtem, Gesägtem und Geschriebenen auf. Dazu kamen noch Gebackenes, Gebratenes und Gebranntes. Dass das leibliche Wohl in flüssiger wie fester Form nicht zu kurz kam, versteht sich von selbst. Und dass an mancher Stelle die dafür angelegten, eigentlich reichlich bemessenen Vorräte im Laufe des Nachmittags zur Neige gingen, zeugt vom Ansturm der Besucher.

Die nutzten auch die Gelegenheit, einfach mal "die Seele baumeln" zu lassen, Christian und Markus Hofmann aus Dorfprozelten und ihren Panflöten oder Ronny Horn und seinem Keyboard zu lauschen, ehe der Bummel durch Gassen, Höfe und Scheunen weiterging. Zahlreiche Interessierte folgten Alissa und Leon Röhrig, wohl wissend, dass die Geschwister nicht nur mit Informationen zur Veitskirche, sondern auch mit Gesang erfreuen würden. Der gemeinsame Gesang stand auch zum Abschluss im Mittelpunkt, als man nach dem Dank von Pfarrerin Dr. Verena Mätzke am Dorfbrunnen im Schein zahlreicher Kerzen Weihnachtslieder anstimmte.

"Das gibt es nicht überall"

Am schönsten ist es, wenn es langsam dunkel wird. Das galt gestern dann auch für den Reicholzheimer Weihnachtsmarkt. Vor allem natürlich für die Kinder. Denn da kam auch der Nikolaus vorbei, der sich diesmal ein wenig Zeit gelassen hatte. Sehr viel früher waren da schon die ersten Besucher eingetroffen, "verführt" von dem Motto "Das gibt es nicht überall", das selbstverständlich auch gestern wieder galt, wie schon 18 mal zuvor.

(Fast) alles selber gemacht war das, was an den Ständen angeboten wurde, von den "Fußwärmern" im "Sockenparadies" über Adventskränze und anderen, jahreszeitlich passenden Schmuck, Glückwunschkarten und vielem anderen mehr. Denn das ist nur ein kleiner Auszug aus der Produktpalette dieses Weihnachtsmarkts mit seiner großen Tradition. Zu der gehört auch die "handgemachte" Musik der Bläsergruppe Reicholzheim, die mit ihren weihnachtlichen Weisen erfreute.

"Die heiße Schlacht am Kuchenbüffet" fand auch in diesem Jahr nicht statt, denn der Zuspruch im Ambrosius-Balbus-Keller war zwar groß, das Angebot an Leckerem aber ebenso, so dass niemand zu kurz kam. Das galt auch für die Liebhaber von Herzhaftem im Keller oder an den Ständen auf dem Winzerplatz. Gutes tun ließ sich auch noch - und dabei sogar noch der eine oder andere attraktive Preis gewinnen bei der Tombola oder beim Schinken schätzen, beides zu Gunsten des Vereins Future EDM von Elena Spall. ek