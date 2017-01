Der Kabarettist Holger Paetz tritt am 28. Januar beim Wertheimer Kunstverein Convenartis auf. © Veranstalter

Wertheim. Seinen politischen Jahresrückblick präsentiert der intelligente und schlagfertige Holger Paetz am Samstag, 28. Januar, im Gewölbekeller des Wertheimer Kunstvereins Convenartis in der Mühlenstraße 23. Beginn der Veranstaltung ist um 20 Uhr.

Wie es in der Presseankündigung der Verantwortlichen heißt, stellen sich am Ende eines jeden Jahres viele Menschen die bange Frage: Was war nur wieder alles los? Wie soll man sich diese Informationsflut bloß merken? Schließlich will man mitreden können.

Holger Paetz hat die "Highlights" des Jahres 2016 gesammelt und präsentiert sie in seiner Ein-Mann-Jahresrückblick-Show "So schön war's noch selten!" Eine kabarettistische Berg- und Talfahrt durch die vergangenen zwölf Monate.

Das verflossene Jahr hat wieder einmal gezeigt, was in 365 Tagen so alles passieren kann. Paetz blickt mit Hochachtung zurück. Leider ist jede noch so brisante Meldung nach kurzer, flammender Lebensdauer schon wieder Geschichte. Man muss was draus machen. Denn die Menschheit braucht mehr glänzende Vergangenheit!

Der Münchner Schauspieler, Songpoet und sprachvirtuoser Kabarett-Literat Holger Paetz wurde ob seiner hingebungsvollen Verrenkungen auf der Bühne einmal als der "Joe Cocker des Kabaretts" bezeichnet.