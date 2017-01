Sicherheitsrisiko „Baum“ eindämmen

Der Verkehr ruht auf der L 509 - vollgesperrt wegen Baumfällarbeiten. Zur "Halbzeit" haben sich die FN vor Ort über die Gründe und den Verlauf der Arbeiten erkundigt.

Bronnbach. Aus der Ferne hört man noch vereinzelt ein Knallen. Was wie ein Kanonenschlag anmutet, ist tatsächlich der Moment, wenn ein Baum auf den Erdboden kracht. Vor allem am Montag und Dienstag wurden von den Forstarbeitern Bäume gefällt. Am gestrigen Mittwoch waren die Arbeiten bereits "weitestgehend abgeschlossen", erläutert Revierleiter Martin Rösler im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten. Zusammen mit seinem Vorgesetzten Lothar Achstetter aus dem Landratsamt ist er mit der Organisation des Projekts betraut.

Dank guter Witterung im Zeitplan

Insgesamt sind die beiden sehr zufrieden mit dem bisherigen Arbeitsverlauf. "Kein Wind, kein Schnee, kein Eis", freut sich Rösler. Dank der günstigen Wetterverhältnisse sei man "absolut im Zeitplan", versichert Achstetter.

Als Gründe für die Fällarbeiten nannte der Sachgebietsleiter Nord des Forstamts sowohl verkehrssicherheitstechnische als auch ökologisch-wirtschaftliche Aspekte. Seit sieben Jahren ist der Experte für den Bereich der Stadt Wertheim und für den Staatswald im Main-Tauber-Kreis zuständig. Die Waldfläche, in der dieser Tage gearbeitet wird, ist ein solcher Staatswald und gehört seit den 1970er Jahren dem Land Baden-Württemberg.

Als Eigentümer des Forsts ist es damit verantwortlich, dass die Bäume entlang der rund sechs Kilometer langen Strecke zwischen Bronnbach und Külsheim kein Verkehrsrisiko darstellen. "Es bestand keine akute Gefahr für die Autofahrer", betont Lothar Achstetter. Damit das so bleibt, wird mindestens einmal im Jahr sowie nach Schadensereignissen wie Stürmen und Orkanen kontrolliert. Beschädigungen an den Bäumen sind Einfallstore für Pilzbefall, Feuchtigkeit und Fäule. Anhand von Buchen, die im Bereich des Radwegs entlang der Tauber gefällt wurden, zeigen Rösler und Achstetter, dass sich ohne rechtzeitiges Eingreifen die Lage ändern würde.

"Ein Teil der Bäume ist verfault und könnte irgendwann ein hohes Sicherheitsrisiko darstellen", erklärt Martin Rösler, der seit zehn Jahren das Forstrevier 1-Bronnbach leitet. Allerdings sei die Fäule noch nicht soweit fortgeschritten gewesen, dass die Stabilität der Bäume gefährdet gewesen wäre, stellt Achstetter heraus. Etwa 400 Kubikmeter Holz seien seit Montag gefällt worden. "In dem Umfang gehen die Arbeiten nur mit einer Vollsperrung", erklärt er.

Wirtschaftlicher Aspekt

Etwa die Hälfte der Bäume sind aus Gründen der Verkehrssicherheit gefällt worden. Beim Rest handelt es sich hingegen um wirtschaftliches Nutzholz - genauer gesagt um Douglasien. Bis zu 50 Meter hoch kann das fremdländische Nadelgehölz, das aus ursprünglich aus Nordamerika stammt, wachsen.

"Wir sehen sie als eine Baumart an, die mit den hiesigen klimatischen Bedingungen hervorragend zurechtkommt", betont Lothar Achstetter. Schnell wachsend und dennoch genügsam an Wasser und Nährstoffen produziert die Douglasie ein qualitativ hochwertiges Holz, das beispielsweise für Carports und Außenterrassen Verwendung findet.

"Unsere stärksten Douglasien besitzen ohne Rinde einen Durchmesser von 75 Zentimetern", sagt der Forstamtschef. Viereinhalb Kubikmeter Holz dieser Größenordnung können, wenn sie schließlich auf dem Submissionsplatz in Bad Mergentheim landen, einen Verkaufserlös um die 1200 Euro erzielen.

Doch zuvor muss das Holz nach der Fällung saubergeschnitten werden. Darum kümmert sich Gerd Grosche. Ausgerüstet mit Motorsäge, Hackbeil und Schutzkleidung macht sich der Forstwirt an den Stämmen zu schaffen. Und zu schaffen machen die Stämme umgekehrt auch ihm: Die Sägekette trifft immer wieder auf Sandsteinchen im Holz. "Normalerweise muss ich an einem Arbeitstag zwei oder drei Mal die Kette nachfeilen. Bei diesen Bäumen muss ich das praktisch nach jedem Schneiden", ärgert sich Grosche und streicht mit dem Handschuh über die geschnittene Fläche. "Das ist schon extrem."

Dreck schadet der Motorsäge

Auch die Eigentümer der an den Staatswald grenzenden Grundstücke nutzen die Zeit der Vollsperrung, um den eigenen Baumbestand zu pflegen, erläutert Martin Rösler. Denjenigen, die ihr Holz selbst machen, empfiehlt Gerd Grosche, in jedem Fall einen Motorsägenlehrgang zu absolvieren. Viele würden beispielsweise den Fehler machen und das Holz in einem Zug bis auf den Boden durchschneiden. Zwar könne jeder auf seinem Privatgrundstück machen, was er wolle. Grosche mahnt jedoch: "Die Kettensäge nimmt den Dreck übel." Klüger sei es daher, bis zur Hälfte zu schneiden, anschließend den Baum zu drehen und von der entgegengesetzten Seite her weiterzuschneiden.

Apropos Dreck: Zu den Baumfällarbeiten gehört am Ende auch das große Saubermachen auf und neben der Fahrbahn dazu. Wenn schließlich der letzte Baumstamm und übriges Abfallgehölz abtransportiert wurden, rücken die Kehrmaschinen der Straßenmeisterei an. Danach heißt es dann wieder: "Freie Fahrt!"