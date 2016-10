Prächtiger Umzug und treffsicherer OB

Die "Midnight Ladys" sorgten am Samstagabend für Stimmung. Großer Andrang herrschte auf dem Vergnügungspark zu r Happy Hour am Freitagnachmittag.

Heute ist Ruhetag bei der 195. Wertheimer Michaelis-Messe. Die ersten Tage boten bereits alles, was man sich für das Volksfest erhofft - aber auch befürchtet hatte.

Wertheim. "Wie wird die Mess? Gut wird die Mess!" Mehrfach schallte dieser Ruf, den Oberbürgermeister Stefan Mikulicz vor geraumer Zeit kreiert hat, am Samstagnachmittag durch die voll besetzte Main-Tauber-Halle. Er klang voller Überzeugung und nur ein bisschen wie das "Pfeifen im Walde".

Gerade hatte man einen prächtigen Umzug erlebt, der Stadtschützenkönig und seine beiden Ritter waren proklamiert worden, Heroldin Melanie Zorneth hatte die Markturkunde verlesen. Und nun stand das traditionelle Prozedere zur offiziellen Eröffnung der 195. Wertheimer Michaelis-Messe bevor. So marschierten denn alle, die etwas damit zu tun hatten, unter den Klängen der Eiersheimer Musikanten auf die Bühne und nahmen Aufstellung um das dort wartende Fässchen Festbier. Der OB begrüßte, lobte in seinem obligatorischen Gedicht die Mess und den Gerstensaft, hob den Schlegel und wer dann nicht aufmerksam war, der verpasste den Bieranstich. Denn den erledigte Mikulicz wieder einmal mit einem Schlag.

Viel los im Vergnügungspark

Hallenfestwirt Hans Peter Küffner freute sich nicht nur darüber, sondern auch auf die folgenden Volksfesttage, die Oberschützenmeister Roland Treu dann für eröffnet erklärte. Und es erklang, wohl nicht zum ersten, bestand aber nicht zum letzten Mal "Ein Prosit der Gemütlichkeit".

Inoffiziell losgegangen war es ja wieder einmal schon am Vorabend. Mit überschaubarem Besuch in der Halle, wo "Friends Live" einheizten, und mit Massenandrang im Vergnügungspark - zumindest während der Happy Hour zwischen 17 Uhr und 18 Uhr, während der sich bei reduzierten Preisen an vielen Fahrgeschäften Warteschlangen bildeten.

Mit einiger Spannung erwartet worden war das Comeback des Weinzeltes, das erstmals am Samstag seine Pforten öffnete und regen Zuspruch fand. Am Sonntag, bei zeitweise strahlendem Sonnenschein und angenehmen Temperaturen, waren auch die Außensitzplätze voll.

Voll war es am Samstagabend in der Halle, wo die Midnight Ladys allen Erwartungen gerecht wurden und für ordentlich Stimmung sorgten. Einen Schockmoment gab es am späteren Abend, als gegen 23 Uhr plötzlich zwei Feuerwehrfahrzeuge mit Blaulicht und Sirene auf dem Festgelände auftauchten und vor der Halle stoppten. Es war zum Glück ein Fehlalarm, verursacht durch eine unbekannte Person die, so ist zu vermuten, dem Gerstensaft übermäßig zugesprochen hatte.

Besucher strömten

Der Höhepunkt im bisherigen Festverlauf war sicher der Sonntag, an dem das Wetter über weite Strecken richtig gut mitspielte und die Besucher in Scharen auf das Messegelände strömten. Dafür zeigte sich dann am gestrigen Tag der Deutschen Einheit die Kehrseite einer Messe im Herbst. Zumindest die ersten Stunden waren ziemlich verregnet. Doch ist das Wetter ja bekanntlich die einzige Stellschraube, an der die Verantwortlichen nicht drehen können. Alles andere ist nahezu perfekt organisiert, so dass, nach der heutigen Atempause, dem Spaß auf der Messe eigentlich nichts im Wege steht.