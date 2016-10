Patrick Fiederling erneut unschlagbar

Seriensieger Patrick Fiederling stand auch beim 16. Wertheimer Messelauf ganz oben auf dem Siegertreppchen. Dazu gab es fast einen neuen Teilnehmerrekord.

Wertheim. Mit, wie er selber sagte, bleischweren Beinen gelang ihm der insgesamt fünfte Erfolg. Zum vierten Mal hintereinander ließ Patrick Fiederling vom SV Höhefeld alle Konkurrenten hinter sich und holte sich am Samstag den Sieg beim Kurtz-Ersa-Lauf über zehn Kilometer, dem Hauptrennen des 16. Wertheimer Messelaufs. Eine erfolgreiche Titelverteidigung gab es auch über 4,5 Kilometer, wo Anthony Hildenbrand vom FC Dörlesberg an seinem 16. Geburtstag den Hattrick schaffte. Ein neuer Name wurde dagegen in die Siegerliste des Schülerlaufs über 2,5 Kilometer eingetragen, den Christoph Sadowski von der Grundschule Nassig gewann.

Ein wolkenverhangener, grauer Himmel, aus dem es aber nur ab und zu ein wenig tröpfelte und erst richtig regnete, als die Veranstaltung längst vorbei war: "Ideales Laufwetter", befand nicht nur Dylan Bergner vom FC Dörlesberg, dreifacher Schülerlaufgewinner auf seinem Weg zum Taubersportplatz, wo er diesmal über 4,5 Kilometer an den Start ging.

Der 16. Wertheimer Messelauf in Zahlen Zu den Wettbewerben des 16. Wertheimer Messelaufs hatten sich 828 Teilnehmerinnen und Teilnehmer angemeldet. Zählt man die auf den Ergebnislisten aufgeführten "Finisher" zusammen, kommt man auf 751 Läuferinnen und Läufer, die die Ziellinie überquerten. Den Kurtz Ersa-Lauf über zehn Kilometer gewann zum fünften Mal Patrick Fiederling vom SV Höhefeld, der diesmal 33:44,7 Minuten benötigte. Zweiter wurde Robert Weckesser von Wecki-Reisen Boxberg (34:19,8 Minuten), Dritter Julien Grunert für Reha-Fit Bauland (34:33,3 Minuten). Bei den Frauen lag Verena Ibel, RV Viktoria Wombach (41:39,2 Minuten) vor Franziska Pawlik, TSV 02 Unterschüpf Triathlon (45:17,5 Minuten) und Stefanie Kölpin, FC Külsheim (47.41,8 Minuten). Den Lauf über 4,5 Kilometer gewann einmal mehr Anthony Hildenbrand, FC Dörlesberg, in 14:02,8 Minuten vor Niko Herbert, Team Magna Mirrors Dorfprozelten (14:55,4 Minuten) und Dylan Bergner, FC Dörlesberg (14:49,0 Minuten). Hier gewann Lisa Heinrichs von Tria Radsport TV Bad Mergentheim (17:14,5 Minuten) die Frauenwertung vor ihrer Vereinskameradin Hannah Kücherer (17:54,9) und Silke Faller, Team Magna Mirrors Dorfprozelten (18:54,5 Minuten). Ein Quartett von Tria Radsport TV Bad Mergentheim mit Hannah Kücherer, Simone Kuhn, Lisa Heinrichs und Manuel Scheurer gewann in 1:11:48,4 Stunden die Teamwertung vor Magna Runner1 mit Silke Faller, Felix Herbert, Niko Herbert und Michael Herbert (1:13:12,1 Stunden) und Versicherungsbüro Sacher2 mit Steffen Stöth, Christoph Allig, Daniel Kress und Lukas Imhof (1:14:30,2 Stunden). Eine gute Chance auf einen Platz "auf dem Treppchen" hätte hier ein Team mit unbegleiteten minderjährigen Ausländern der Jugendhilfe Creglingen gehabt, das aber offensichtlich für diese spezielle Wertung nicht angemeldet war. Mit Christoph Sadowski von der Grundschule Nassig in 9:29,6 Minuten gab es beim Schülerlauf über 2,5 Kilometer einen neuen Sieger. Maxim Noack für die Comenius Realschule wurde in 9:43,6 Minuten Zweiter vor Hendrik Wolf, Team Magna Mirrors Dorfprozelten (9:44,1 Minuten). Bei den Mädchen lag Isabel Thorwart (ohne Vereinsangaben) in 10:08,2 Minuten vor Monique Schomber, Gemeinschaftsschule Wertheim (10:43,4 Minuten) und Vivien Mai, Comenius Realschule (10:58,4 Minuten. Sonderpreise gab es für die Gemeinschaftsschule Wertheim, die als teilnehmerstärkste Schule 75 Läuferinnen und Läufer ins Ziel brachte. Auch Magna Mirrors Dorfprozelten mit 28 Finishern in der Unternehmenswertung wiederholte den Vorjahreserfolg, während bei den Vereinen der VfB Reicholzheim mit 18 Sportlerinnen und Sportlern diesmal vorne lag. Alle hier abgedruckten Ergebnisse entsprechen den Angaben des Veranstalters. Die Resultate können über die Internetseiten www.messelauf-svn.de oder www.my.raceresult.com detailliert abgerufen werden. ek [mehr...]

Im "Stadion" hatten die Organisatoren vom SV Nassig um Klaus Merkl, Achim Häussler und Jürgen Stahl wieder alles annähernd perfekt vorbereitet und sorgten zusammen mit rund 100 Helferinnen und Helfern für einen reibungslosen Ablauf.

Fast Teilnehmerrekord vorbei

Merkl verrichtete "Schwerstarbeit" am Mikrofon, gab Informationen weiter, feuerte die Läuferinnen und Läufer an, ermunterte die zahlreichen Zuschauer, mit Applaus nicht zu sparen, und nannte natürlich auch immer wieder einmal die Namen der Sponsoren, ohne deren Unterstützung die Großveranstaltung nicht möglich wäre. Fast ein neuer Teilnehmerrekord war der verdiente Lohn für all den Aufwand. 828 Läuferinnen und Läufer hatten sich angemeldet. Nur 2010 waren es mit 831 noch ein paar mehr.

Kaum mehr vorstellbar ist der Messelauf ohne die Bambini. Nach einem Grußwort schickte Bürgermeister Wolfgang Stein die Jüngsten auf ihre knapp einen Kilometer lange Strecke. Die auch diesmal wieder mächtig ins Zeug. Auch wenn es hier keine offizielle Wertung gab, so hieß das nicht, dass die "Dreikäsehochs" keinen Ehrgeiz entwickelten. Sieger waren am Ende alle, die das Ziel erreichten - auch wenn manche Mama oder mancher Papa das dem einen oder der anderen erst noch ein wenig erklären musste.

Nachdem die drei Erstplatzierten des Vorjahrs entweder auf andere Strecken gewechselt oder nicht an den Start gingen, war klar, dass es über 2,5 Kilometer ein völlig neu besetztes Siegertreppchen geben würde. Auf dem stand Christoph Sadowski von der Grundschule Nassig ganz oben, 9:29,6 Minuten nachdem Hubert L. Günther, Geschäftsführer der Firma Pink Vakuumtechnik die Läufer losgeschickt hatte. Maxim Noack von der Comenius Realschule und Hendrik Wolf, der für das Team Magna Mirrors Dorfprozelten ins Rennen ging, landeten auf den Plätzen zwei und drei. Bestes Mädchen in dem mit 206 Teilnehmerinnen und Teilnehmern größten Starterfeld des Tages war Isabel Thorwart.

Eine Premiere gab es beim Kurtz-Ersa-Lauf, dem Hauptwettbewerb des Wertheimer Messelaufs. Erstmals war hier mit Felix Höfner ein Handbiker am Start. "Wir sind ein Volkslauf", so Klaus Merkl. Deshalb sei es selbstverständlich gewesen, die Zusage zu geben, als die Anfrage kam, ob der gehandicapte junge Mann am Wettbewerb teilnehmen könne. Er wurde dann einige Sekunden früher auf die Strecke geschickt und kam als sehr guter 28. unter 193 "Finishern" wieder ins Ziel.

Noch kurz bevor der Pulk der Läufer von der Warte- an die Startlinie geführt wurde, sah es so aus, als könnte es in diesem Jahr einen neuen Sieger geben. Doch dann reihte sich Patrick Fiederling ein und 33-44,7 Minuten nachdem Kurtz-Ersa-Geschäftsführer Thomas Mühleck den Startschuss gegeben hatte, war der 24-jährige Höhefelder doch wieder als Erster im Ziel, vor Robert Weckesser von Wecki-Reisen Boxberg und Julien Grunert, der für Reha-Fit Bauland an den Start gegangen war. Fiederling war damit zwar nur knapp 18 Sekunden langsamer als im Vorjahr, musste "unterwegs" aber deutlich mehr kämpfen als zuletzt. Die Wertung bei den Frauen sicherte sich Verena Ibel von der RV Viktoria Wombach, die im vergangenen Jahr Zweite geworden war.

Wenige Tage nachdem er in Heilbronn seinen "ersten richtigen Zehnkilometerlauf" bewältigt und in seiner Altersklasse in hervorragenden 34:17 Minuten "natürlich" gewonnen hatte, rechneten nicht wenige damit, dass Anthony Hildenbrand auch in Wertheim über diese Distanz an den Start gehen würde. Doch an seinem 16. Geburtstag entschied er sich noch einmal für die 4,5 Kilometer, verbesserte in 14:92,8 Minuten seine Zeit aus dem Vorjahr um mehr als eine Minute und siegte zum dritten Mal hintereinander. Dass es ein sehr schneller Lauf war, zeigte die Tatsache, dass Niko Herbert vom Team Magna Mirrors aus Dorfprozelten - wie 2015 Zweitplatzierter - seine damals gelaufene Zeit sogar um fast eineinhalb Minuten steigerte und am Ende um rund dreieinhalb Sekunden vor Dylan Bergner lag, wie Hildenbrand für den FC Dörlesberg laufend und bei seinem ersten Anlauf auf dieser Strecke Dritter.

In dem von SMT-Geschäftsführer Christian Ulzhöfer gestarteten Wettbewerb wiederholte auch Lisa Heinrichs für Tria Radsport TV Bad Mergentheim bei den Frauen ihren Vorjahreserfolg. Das Quartett von Tria Radsport TV Bad Mergentheim holte sich mit Hannah Kücherer, Simone Kuhn, Lisa Heinrichs und Manuel Scheurer zudem den Sieg in der Team-Wertung über diese Laufstrecke. ek