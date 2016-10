Noch einmal große Party zum Abschluss

Alle Bilder anzeigen Nochmals zur Party-Location wurde die Main-Tauber-Halle zum Abschluss der Michaelis-Messe. © Kellner Allerhand geboten wurde am gestrigen Sonntag bei der Michaelis-Messe. Anziehungspunkte waren der Country- und Line Dance-Frühschoppen sowie die Möglichkeit, durch die Geschäfte der Stadt zu bummeln. Auch im Weinzelt war für gute musiklaische Unterhaltung gesorgt.

Mit einem ordentlichen Knalleffekt, dem großen Brillantfeuerwerk, ist gestern Abend die 195. Wertheimer Michaelis-Messe zu Ende gegangen.

Wertheim. "Es war eine ganz ordentliche Messe." Auf diese Bilanz hat man sich schon vor dem Abschluss des Volksfests offensichtlich geeinigt. In den vergangenen Tagen und Nächten gab es so manchen traditionellen Höhe- und kaum einen wirklich niederschmetternden Tiefpunkt.

Am Freitag und Samstag wurde in der Main-Tauber-Halle noch einmal ordentlich Party gemacht, am ersten Abend mit den "Partyvögeln", am zweiten mit den "Partyräubern". Und der Country- und Line Dance-Frühschoppen am Sonntagvormittag gehört inzwischen zur Michaelis-Messe dazu wie das Feuerwerk zum Schluss. Auch gestern fanden sich wieder zahlreiche Freunde ein, um "Country Blend" zu hören, gemeinsam zu tanzen oder ein deftiges Westernfrühstück zu genießen.

Spaß im Vergnügungspark

Der Vergnügungspark füllte sich vor allem gestern, als das Wetter einigermaßen mitspielte und sich sogar die Sonne zwischendurch ab und an blicken ließ, ganz ordentlich. Am Samstag hatten hier vor allem viele jüngere Teilnehmer des Messelaufs nach "getaner Arbeit" noch ein wenig Dampf abgelassen.

Die Aussicht auf einen teils sonnigen, zumindest aber trockenen und auch nicht allzu kühlen Nachmittag sorgte in der Wertheimer Innenstadt für einen lebhaften verkaufsoffenen Messe-Sonntag. Es war bekanntlich der letzte. Denn nach dem Beschluss des Gemeinderats werden die Geschäfte künftig am Tag der Deutschen Einheit ihre Ladentüren öffnen. ek