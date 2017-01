Nicht jeder ist für „künstlichen Schnitt“

Weniger Alkohol, weniger Naschen, mit dem Rauchen aufhören und mehr Sport: Die Liste der guten Vorsätze für 2017 ist oft lang. Doch so mancher in Wertheim hält eher wenig vom "harten Schnitt" am Neuanfang des Jahres. © Heike Barowski

Neujahr: Wie halten es die Wertheimer mit den guten Vorsätzen zum Neuen Jahr? Die Fränkischen Nachrichten hörten sich ein weinig um.

Wertheim. Oh je, die Waage schlägt nach der Weihnachtsvöllerei ganz schön aus. Also gut, ab 1. Januar wird gesünder gegessen und mehr Sport getrieben. So oder so ähnlich entstehen bei Millionen Menschen die guten Vorsätze fürs neue Jahr. Auf der Hitliste ganz oben steht neben "mehr Sport" vor allem "mit dem Rauchen aufhören". Aber wie jeder weiß, ist die Rückfallquote in alte Verhaltensmuster und Gewohnheiten recht groß. Oft werden die guten Vorsätze schon nach wenigen Tagen über Bord geworfen. Ob das bei den Wertheimern auch so ist?

Angela Steffan ist bei der Stadt Wertheim unter anderem zuständig für das Ressort Familie und Kultur. Auch sie hat so ihre Erfahrungen mit den guten Vorsätzen gemacht. "Natürlich fasse ich hin und wieder mal gute Vorsätze. Ich mache das aber nicht unbedingt zum Jahreswechsel. Das geht auch mitten im Jahr", sagt sie.

Ziel muss erreichbar sein

Einen guten Vorsatz, mitten im Sommer gefasst, hat sie prompt in die Tat umgesetzt: Seit zweieinhalb Jahren treibt sie regelmäßig Sport. Regelmäßig heißt bei ihr jedoch nicht jeden Tag, sondern in einem Turnus, den ihre Arbeit zulässt. "Es muss eben ein erreichbares Ziel sein, sonst gibt man nämlich schnell wieder auf", ist ihre Erfahrung. Ob das mit dem Vorsatz für 2017 auch so klappt? "Ich würde gern etwas weniger arbeiten. Aber dieser Vorsatz ist wohl unrealistisch", lacht sie.

Auch Wertheims Wirtschaftsförderer Jürgen Strahlheim hält wenig von Vorsätzen direkt zum 1. Januar. "Vorsätze, die eine Situation verbessern sollen, sind immer gut. Aber ob man diese zwingend mit dem Start ins neue Jahr umsetzen muss, sei dahingestellt. Oft sind sie doch einer bestimmten Situation geschuldet. Dann klappt es meist auch besser", findet er. Auch ist er überzeugt, dass sich nicht alle Vorsätze auf Dauer umsetzen lassen. Für 2017 hat er privat keine Vorsätze gefasst. Er wünscht sich aber, dass die Dynamik und der Erfolg des Wirtschaftsstandorts vom vergangenen Jahr weiter verfestigt werden.

Der Verwaltungsdirektor der Rotkreuzklinik Wertheim, Christopher Franken, kann mit guten Vorsätzen eher wenig anfangen. "Ich weiß, dass es allgemein üblich ist, sich für das neue Jahr einen guten Vorsatz zurechtzulegen. Ich kann mich jedoch nicht daran erinnern, dass ich mal so einen Vorsatz hatte, den ich wie viele andere Menschen dann vielleicht doch wieder gebrochen hätte."

Als Beispiel führt er die deutlich steigende Zahl der Fitnesscenter-Besucher im Januar an, die spätestens Mitte Februar wieder gefallen ist. Einen neuen Vorsatz für 2017 gibt es nicht. "Ich habe nicht zwingend das Bedürfnis, etwas ändern zu müssen", schmunzelt er.

Der Abteilungskommandant der Wertheimer Feuerwehr, Jochen Kirchner, hat zwar einen guten Vorsatz. Er weiß aber schon jetzt, dass dieser - wie schon in den Jahren zuvor - nur eingeschränkt umsetzbar ist. "Natürlich nehme ich mich vor, mehr für meine Familie da zu sein. Aber durch meine Funktion wird dies wie immer schwer machbar sein", gibt er zu.

Grundsätzlich findet Kirchner die Sache mit den guten Vorsätzen nicht schlecht. Er stellt aber auch oft in seiner Umgebung ein Scheitern fest. "Ehrlich gesagt weiß ich nicht genau, wann ich mir das letzte Mal ganz konkret etwas zum 1. Januar vorgenommen habe", versucht er, sich zu erinnern.

"Als Privatperson nehme ich mir nichts vor. Da lasse ich eher alles auf mich zukommen. Auch weil sich die Prioritäten oft ändern", erklärt der Vorsitzende des Seniorenbeirats, Jürgen Küchler. Anders sieht es bei der Arbeit des Seniorenbeirats aus. Hier ist die Liste, was man 2017 erreichen will, klar umrissen. So will man dafür sorgen, dass an neuralgischen Stellen in der Altstadt, wie beispielsweise am Neuplatz, das grobe Pflaster gegen einen für Rollatoren und Kinderwagen geeigneten Belag ausgetauscht wird.

"Ich mache nichts. Ich versuche einfach bodenständig und ehrlich zu bleiben, wie ich immer war, und versuche, die Gegenwart zu genießen", lacht Martin Leynar, Leiter des Wohnstifts Hofgarten. Laut eigener Aussage habe er sich noch nie einen guten Vorsatz gestellt. "Ich versuche, immer so zu leben, wie es gerade kommt, empathisch zu sein, egal ob ein neues Jahr kommt oder wir schon mitten im Jahr sind", sagt er und betont, dass dies immer seine Lebenseinstellung gewesen ist.

Auch für den Leiter der Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge, Mirco Göbel, gibt es diesen "künstlichen Schnitt", wie er selbst sagt, nicht. Eher hält er es mit einem Vorsatz passend zur Situation.

Persönliche Interpretation

"Eine neue Sprache erlernen, das war mal so ein guter Vorsatz von mir", sagt Göbel. "Also kaufte ich mir die Bücher und CD ,Spanisch in vier Wochen'. Ich habe das dann für mich so interpretiert, dass ich immer erst in vier Wochen damit anfange", scherzt er über seinen bisher gescheiterten Vorsatz. Arabisch stand auch mal zu Disposition. "Diese Sprache würde mir jetzt fast gar nicht mehr helfen. Im Moment bräuchte ich in der Erstaufnahmestelle eher chinesische Sprachkenntnisse", sagt er.

Nach ganz kurzer Bedenkzeit fällt Göbel dann doch ein guter Vorsatz für 2017 ein: etwas bewusster leben. "Aber das ist immer mal so eine Phase, die selten ein Jahr anhält. Ein bisschen mehr auf meine Gesundheit achten, Vorsorgetermine wahrnehmen, ja, das ist gut. Wenn's nicht klappt, meine Güte. Es zwickt ja nix."