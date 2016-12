Naturgedanke soll sich widerspiegeln

In der evangelischen Kindertagesstätte "Burg Wirbelwind" gehört die Begegnung mit der Natur zum pädagogischen Konzept. Die Umgestaltung des Außengeländes soll dies noch verstärken.

Grünenwört. "Kleine Forscher sind mit allen Sinnen der Natur auf der Spur", beschreibt Natascha Schneider die Zielsetzung der Kindertagesstätte Burg Wirbelwind. Außerdem fördere das Arbeiten mit Naturmaterialien die Kreativität der Kleinen, ist sich die Leiterin sicher.

So gehen die Mädchen und Jungen und ihre Erzieherinnen das ganze Jahr über jeden Monat für eine Woche in den nahegelegenen Wald. Dort können die Kleinen entlang des Weges zur Waldhütte spielen und entdecken. "Wir bauen zum Beispiel Waldsofas", erläutert die Erzieherin.

„Burg Wirbelwind“ Aktuell werden 30 Kinder in der evangelischen Kindertagesstätte "Burg Wirbelwind" in Grünenwört betreut. Davon sind zehn Kinder in der Krippengruppe (ein bis drei Jahre) und 20 Kinder in der Regelgruppe (drei bis sechs Jahre). Betreut werden sie von sechs Erzieherinnen. Ein Schwerpunkt der Einrichtung ist die Arbeit in und mit der Natur. Der Verein "Bagage - Pädagogische Ideenwerkstatt" hat seinen Sitz in Freiburg im Breisgau. Laut seiner Satzung ist sein Zweck die Förderung und Verbreitung pädagogischer und künstlerisch-schöpferischer Erkenntnisse und Ansätze mit dem Ziel, die eigenständige Identität von Kindern zu bewahren und anzuerkennen. Dazu bietet er neben Vorträgen und Fortbildungen die Spielraumplanung an, die auch Grünenwört nutzt. Die Gesamtkosten des geplanten Außengeländes belaufen sich auf 70 000 Euro. Aus dem städtischen Haushalt sollen davon 60 000 Euro finanziert werden, 10 000 Euro muss die Kindertagesstätte als Eingenanteil beisteuern. bdg

Naturmaterialien wichtig

Auch sonst seien Naturmaterialien in der Einrichtung wichtig. "Der Naturgedanke soll sich nun auch im Außengelände widerspiegeln." Schon vor zehn Jahren habe es den Elternwunsch gegeben, dass sich am Außengelände etwas in diese Richtung entwickle. Mit dem Ausbau des Angebots der Einrichtung stieg ab 2012 auch die Kinderzahl. Das aktuelle Außengelände bietet aber nur wenige Spielmöglichkeiten. Vor zwei Jahren habe man den festen Entschluss gefasst, das Gelände umzubauen. "Wir wollen den Kindern einen schönen Ort schaffen", so Schneider.

In die konkrete Planung stieg man Anfang dieses Jahres ein. Bei einer Internetrecherche war man auf den Verein "Bagage - Pädagogische Ideenwerkstatt" gestoßen, dessen Ideen zum Konzept der Einrichtung passen. So entschloss man sich, bei der Planung mit diesem zusammenzuarbeiten.

Im Frühsommer fand ein pädagogischer Tag von Erzieherinnen und Vertretern des Vereins statt, bei der die Wünsche besprochen wurden. Dabei flossen auch die Ideen ein, die die Kinder für ihre neue Spielewelt haben. Bagage erstellte einen ersten Plan, den man der evangelischen Pfarrgemeinde Bestenheid als kirchlichem Träger, der Stadtverwaltung und dem Ortsvorsteher vorstellte.

Mehrere Bereiche

Das neue Außengelände soll dabei mehrere Bereiche haben, die auch die unterschiedlichen Fähigkeiten von Krippen- und Kitakindern berücksichtigen. Für die Kinder ab drei Jahren soll es einen Baustellenbereich zum Buddeln und Spielen geben.

"In ihm können sie Erde erleben", sagt die Kindergartenleiterin. Vorgesehen sind verschiedenen Ebenen. Natascha Schneider: "Die Kinder sollen sich zum Beispiel eine Rutsche aus Erde selbst bauen können."

An einer anderen Stelle möchte man Baumstämme zum Balancieren legen. Die vorhandenen Schrägen im Gelände will man mitnutzen. Ein zentral gelegener Wasserlauf soll ein Treffpunkt für alle Mädchen und Jungen sein, von den Kleinsten bis zu den Vorschülern. Enden soll der Lauf, der von einer Handpumpe gespeist wird, im Sandkasten, um dort wiederum einen "Matschbereich" zu schaffen.

Neben dem bisherigen Zugang (Treppe) soll auf der Wiese ein Atrium aus Steinen entstehen. Schneider: "Sie wird als Treffpunkt und Freilichtbühne dienen."

Das Zugangstor will man entsprechend versetzen. Außerdem möchte man in diesem Bereich eine Forscherecke mit Kräuterspirale einrichten.

In einem anderen Teil des Geländes soll ein Kletterparcours mit weiteren Balancestämmen und Netzen zum Bewegen einladen. Auch an einen Bereich für die Fahrzeuge der Kinder hat man gedacht.

Bestehende Elemente des bisherigen Außengeländes möchten die Verantwortlichen integrieren. Der größere Teil der Kosten soll über Haushaltsmittel der Stadt Wertheim finanziert werden. In eine vollständige Umsetzungsplanung möchten die Verantwortlichen einsteigen, sobald die Mittelbereitstellung durch die Stadt erfolgt.

Eigenanteil 10 000 Euro

Fest steht bereits, dass die Kita einen Eigenanteil von 10 000 Euro selbst finanzieren muss. Teilweise wird man dies durch Eigenleistungen beim Bau tun. Außerdem hatte man Essen, Marmelade und selbstgebastelte Weihnachtsdekoration beim Adventssingen in Bestenheid verkauft. Verkaufsaktionen gab es auch bei Veranstaltungen für Senioren in Grünenwört.

"Für das kommende Jahr planen wir weitere Aktionen bei der wir auch unsere Ideen vorstellen werden", berichtete Schneider. bdg