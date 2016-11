Ministerium empfiehlt EA-Schließung

Die Tage der Erstaufnahmeeinrichtung (EA) auf dem Reinhardshof scheinen gezählt. Das Konzept des Innenministeriums sieht eine "schnellstmögliche" Schließung vor.

Wertheim. Nach etwas mehr als einem Jahr im regulären Betrieb steht die Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge (EA) im Wertheimer Stadtteil Reinhardshof vor ihrem Aus. "Schnellstmöglich", heißt es in der Pressemitteilung des Innenministeriums, soll die EA geschlossen werden. So sieht es das Konzept vor, das das Ministerium für die weitere Planung der Standorte der Erstaufnahmeeinrichtungen erarbeitet hat. Die Entscheidung darüber liegt nun beim Kabinett.

Fristen berücksichtigen

Auch Hardheim ist betroffen – Aktuell 125 Flüchtlinge in Wertheim untergebracht Während im gesamten Jahr 2015 rund 98 000 Asylsuchende nach Baden-Württemberg kamen, waren es bis Ende Oktober 2016 etwa 30 000. Allein im Oktober 2015 kamen über 17 000 Zuwanderer nach Baden-Württemberg, im Oktober 2016 waren es weniger als 1500 Menschen. Die Zahl von derzeit 34 000 Erstaufnahmeplätzen soll bis 2020 schrittweise auf 8000 Plätze reduziert werden. Vier Landeserstaufnahmeeinrichtungen sollen langfristig erhalten bleiben: in Karlsruhe, Ellwangen, Sigmaringen und Freiburg. Auf der Liste der Standorte, die man möglichst schnell schließen will, stehen neben Wertheim die Standorte Sasbachwalden (Ortenaukreis), Mannheim (Hammonds Barracks), Hardheim, Stuttgart (Ehmannstraße), Bad Saulgau (Landkreis Sigmaringen), Rottenburg-Ergenzingen, Ulm (Bleidorn-Kaserne) sowie die Leichtbauhallen auf dem Sportplatz der ehemaligen Polizei-Akademie in Freiburg. Andere Standortschließungen sollen nach und nach, zwischen 2017 und 2019, folgen. In Hardheim läuft der Vertrag des Regierungspräsidiums Karlsruhe mit dem Bundeswehrdienstleistungszentrums hinsichtlich der Anmietung der Wohnblöcke für die BEA in der Carl-Schurz-Kaserne Ende des Jahres aus. Die Erstaufnahmeeinrichtung in Wertheim war im September 2015 zunächst zur Notaufnahme von Flüchtlingen in Betrieb gegangen. Im November erreichte sie mit über 1000 Menschen die höchste Belegung. Seit dem Frühjahr war die Zahl der Bewohner kontinuierlich zurückgegangen, aktuell sind es 125 Menschen aus Algerien, Nigeria, Afghanistan, Russland, Syrien und dem Iran. In die Wertheimer Liegenschaft wurden seit Beginn der Erstaufnahme rund 1,77 Millionen Euro in die Ertüchtigung der Unterkunft investiert. Aktuell beschäftigt die EA 108 Mitarbeiter. 31 Personen sind für das RP, 35 für EHC, 28 für den Sicherheitsdienst tätig. In der Sozial- und Verfahrensberatung der Wohlfahrtsverbände arbeiten 13 Angestellte, viele davon Teilzeitkräfte). Das Gesundheitsamt ist mit einem Mitarbeiter vertreten. imi/stv/kag [mehr...]

Wie zügig die Wertheimer EA geschlossen wird, hänge nach einem positiven Beschluss von bestehenden Verträgen etwa mit dem Dienstleister EHC oder der Sicherheitsfirma und den jeweiligen Kündigungsfristen ab, erklärt Carsten Dehner, Sprecher des Innenministeriums unserer Zeitung. "Verträge können nicht von einem auf den anderen Tag beendet werden", betont er.

Wie das Regierungspräsidium Stuttgart (RP) als Betreiberin der EA auf FN-Anfrage mitteilt, laufen die Verträge mit dem Dienstleister EHC und Sicherheitsdienst bis 15. September 2017. Caritas und Diakonie haben sich bis Oktober 2018 für die Kinderbetreuung der EA verpflichtet. Das RP rechne im Lauf des kommenden Jahres mit der Schließung der Einrichtung, informiert Pressesprecherin Katja Lumpp. In den kommenden Wochen sollen zunächst Gespräche mit den von den Schließungen betroffenen Kommunen, den Oberbürgermeistern und den jeweiligen Abgeordneten stattfinden. "Ziel ist, die Ergebnisse dieser Beratungen in den Entwurf einfließen zu lassen, über den der Ministerrat noch in diesem Jahr entscheiden soll", erklärt Carsten Dehner.

Welche Gründe zur empfohlenen Aufgabe des Standorts Wertheim geführt haben, kann der Sprecher im Einzelnen nicht benennen. Jeder Standort sei nach festgelegten Kriterien - etwa seiner Wirtschaftlichkeit, den Eigentumsverhältnissen, seiner Eignung oder der gleichmäßigen Verteilung in den vier Regierungsbezirken - bewertet worden. Auch das Konzept, das EA-Leiter Mirco Göbel zur Unterbringung von besonders Schutzbedürftigen entwickelt hat, konnte das Innenministerium letztlich nicht vom Standort Wertheim überzeugen. Die entsprechenden Zuschläge erhielten die Einrichtungen Lea Karlsruhe und EA Tübingen. "Das RP Stuttgart trägt die Standortkonzeption für die Erstaufnahme von Flüchtlingen mit, nach der die Unterbringung besonders Schutzbedürftiger in Karlsruhe und Tübingen erfolgen soll", beantwortet Sprecherin Lumpp die Frage nach einer daraus resultierenden Enttäuschung. Mirco Göbel selbst äußerte sich gestern nicht zur geplanten Schließung.

Entscheidung nachvollziehbar

"Angesichts der zurückgehenden Flüchtlingszahlen ist es nachvollziehbar, dass das Land die Kapazitäten der Erstaufnahme reduziert und dabei auf peripher gelegene Standorte verzichtet", bezieht Oberbürgermeister Stefan Mikulicz Stellung zum geplanten EA-Ende. Er erwarte vom Land nun einen raschen Vorschlag für die Weiternutzung. "Das Land muss nun Farbe bekennen und liefern. Sonst stehen wir wieder da, wo wir vor über einem Jahr schon einmal standen: Eine sehr gut funktionierende Nutzung - damals die Akademie der Polizei - wird aufgegeben ohne Idee und Plan für eine adäquate Nachfolgeeinrichtung", betont Mikulicz. Der OB hatte bereits vor Monaten angeregt, im Falle einer Schließung den Standort als Bildungseinrichtung für die Landespolizei zu reaktivieren. Bei diesem Ansinnen hatte ihn der Landtagsabgeordnete Professor Wolfgang Reinhard (CDU) unterstützt. Bei einem Telefontermin mit Innenminister Strobl am heutigen Vormittag will Mikulicz diesem die Nachfolgenutzung dringend ans Herz legen.

Im Ministerium gibt es laut Sprecher Dehner aktuell noch keine konkreten Pläne zur weiteren Nutzung der Liegenschaft. Sobald das Konzept das Kabinett passiert habe, bestehe jedoch der Auftrag an das Landespolizeipräsidium, zu prüfen, ob der Standort Wertheim für die Nutzung durch die Polizei geeignet ist. Dies werde einige Zeit in Anspruch nehmen.

"Ich freue mich sehr, dass der Innenminister meiner Anregung gefolgt ist, die Außenstelle der Landeserstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge am Standort Wertheim nun wieder zu schließen", erklärt Reinhart am Mittwoch. Die Entscheidung bezeichnet er als "absolut sinnvoll und nachvollziehbar". Die Ende vergangenen Jahres "überstürzte Schließung" der Außenstelle der Polizeihochschule stelle für die Bürger noch heute eine nicht nachvollziehbare Entscheidung dar.

"Umso mehr gilt es nun, nach Abschluss der aktuell noch laufenden Evaluierung der Polizeireform eine Neubewertung der Liegenschaft für ihre zukünftige Nutzung zu erstellen", fordert der Abgeordnete. Die zweistelligen Millionenbeträge, die in Wertheim über die Zeit investiert wurden, müssten weiter positiv genutzt werden.

Mitarbeiterfreundliche Lösung

Gedanken über ihre Zukunft machen sich nach dem Bekanntwerden der Pläne die 108 Mitarbeiter der Einrichtung. Sie wurden gestern bei einer Personalversammlung über den Konzeptentwurf informiert. "Die Mitarbeiter sind nachvollziehbarerweise enttäuscht, da sie ihre Aufgaben in der EA mit sehr großem Engagement wahrnehmen", fasst Katja Lumpp die Reaktionen zusammen. Für die 31 RP-Beschäftigten sei man sehr um eine gute und mitarbeiterfreundliche Lösung bestrebt und werde hierzu entsprechende Lösungen erarbeiten. "Nach der endgültigen Entscheidung über die Standortkonzeption wird das RP Stuttgart eine Neustrukturierung der Aufgaben der Mitarbeiter in Wertheim vornehmen."

Mit viel Herzblut

"Der drohende Verlust von über 100 Arbeitsplätzen schmerzt. Hier appelliere ich an das Land und alle Verantwortlichen, die Beschäftigten nicht im Regen stehenzulassen, sondern darauf hinzuarbeiten, dass sich aus der Nachfolgenutzung der Landesliegenschaft auch berufliche Perspektiven ergeben", sagt OB Mikulicz und hebt hervor, dass in der EA "hervorragende Arbeit mit viel Herzblut" geleistet werde.