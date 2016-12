„Meine Familie wartet geduldig“

Seit über 24 Jahren versieht Irene Diehm als Kirchendienerin ihren Dienst in der evangelischen Veitskirche in Eichel. Für sie ist es ganz normal, dass zur Weihnachtszeit viel Arbeit anfällt.

Eugen Schlemm hat dieser Tage alle Hände voll zu tun. Er ist seit 23 Jahren unter anderem in der katholischen Kirche Sankt Venantius in Wertheim als Messner tätig.

Zur Adventszeit finden in den Kirchen Konzerte oder Andachten statt. Alle Gotteshäuser sind geschmückt. Doch wer sind die "unsichtbaren Helfer", die für Kerzenglanz und Tannenduft sorgen?

Wertheim. Ein paar Mal noch zupft Irene Diehm am Weihnachtsschmuck auf dem Altar. Dann tritt sie einige Schritte zurück, blickt auf die Gestecke und den Adventskranz. Sie ist zufrieden mit ihrem Werk - das ist ihr kleiner Moment der Ruhe und der Freude.

Irene Diehm ist Kirchendienerin und hat gerade den Weihnachtsschmuck in der evangelischen Veitskirche in Eichel gerichtet. Viel Zeit zum Genießen bleibt ihr allerdings nicht. Momentan hat sie alle Hände voll zu tun. "Wenn die Familie nicht mitziehen würde, würde das gar nicht gehen", erzählt sie. Ihr Mann, Söhne, Schwiegertochter, alle packen schon mal mit an. Und sie haben vor allem Verständnis, wenn Irene Diehm anstatt bei der Familie zu sein, wieder Dienst in der Veitskirche tut.

In den nächsten Tagen holt ihr Mann den Christbaumständer vom Boden, der Baum wird aufgestellt und geschmückt, der Stern über dem Torbogen zum Altarraum muss aufgehängt werden, die Krippe gerichtet, der Teppich abgesaugt, die Gesangbücher verteilt, die Gestecke für die Fenster gerichtet. Mehrere Stunden wird Irene Diehm zu Gange sein. "Natürlich ist man zur Weihnachtszeit stark gebunden, weil es viel zu tun gibt", sagt sie.

Selbst am Heiligen Abend muss die Kirchendienerin ran. Eine Stunde vor dem Gottesdienst ist sie schon in der schmucken kleinen Kirche, programmiert die Heizung, richtet die Teelichter, zündet die Kerzen an, stellt die Stühle für über 200 Menschen bereit. Nach dem Gottesdienst wird aufgeräumt, die Stühle weggebracht, durchgefegt. "Was glauben Sie, wie das hier hinterher aussieht", schmunzelt sie. Um 21 Uhr ist sie wieder in der Veitskirche. Läutet den Gottesdienst um 22 Uhr mit der Hand ein und hat dann schon wieder alles perfekt gerichtet. An den folgenden Feiertagen findet eine ähnliche Prozedur statt. "Ich mache alles, außer predigen und Orgel spielen", lacht sie. Dass sie ausgerechnet jetzt eher selten zuhause ist, sieht sie recht entspannt. "Das gehört halt dazu, wenn man dieses Amt annimmt", sagt sie.

Irene Diehm ist seit über 24 Jahren Kirchendienerin in der Veitskirche. "Als ich den Posten vor so vielen Jahren übernommen habe, hat meine Mutter mit mir geschimpft. Damals haben so etwas nur arme Leute gemacht", erinnert sie sich und winkt ab. Denn Irene Diehm ist mit Leib und Seele bei ihrer Arbeit.

Genauso geht es Eugen Schlemm. Er ist seit März 1993 als Messner in der katholischen Kirche Sankt Venantius in Wertheim und Sankt Lioba im Hofgarten tätig. Adventskränze und Weihnachtsbäume besorgen gehört zu den schönen Aufgaben des Messners. Genauso wie die Bäume aufstellen und schmücken. Oft geht ihm seine Frau Valentina dabei zur Hand. "Natürlich hat man zur Weihnachtszeit ein bisschen mehr Arbeit. Aber dafür ist es auch eine ganz besondere Stimmung", erzählt Eugen Schlemm. Zeit für die eigene Familie ist bei Schlemms genauso knapp wie bei Diehms und vielen anderen Kirchendienern. "Meine Familie wartet geduldig", sagt Eugen Schlemm, dessen Privatleben sich nach seiner Arbeit richtet.

Davon werden ganz sicher auch Reinhold Schirmachers Familie und Freunde berichten können. Denn Schirmacher ist Kirchendiener in der Stiftskirche in Wertheim. In diesem Jahr allerdings hütet er das Krankenlager und die Ältesten springen ein. Und auch sie, genauso wie Eugen Schlemm, seine Frau Valentina, und Irene Diehm mit ihrer Familie werden sich dann, wenn der Gottesdienst am Heiligen Abend gerade begonnen hat, in ihrer Kirche umschauen. Die Kerzen werden flackern, es wird nach Tanne duften, der Baum wird majestätisch blinken, die Menschen werden festlich gespannt sein. Und in diesem Moment werden die Schlemms, die Diehms und die Schirmachers dieser Welt genau wissen, warum sie ihre Arbeit so lieben.