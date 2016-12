Lehrling Hani hat „das gewisse Etwas“

Geht in seinem neuen Beruf voll auf: Der 27-jährige Eritreer Hani Gebrmdhiyn ist Auszubildender in der Bäckerei von Gerd Frischmuth.

Für Hani Gebrmdhiyn hat ein neues Leben begonnen: Seit kurzem ist der Eritreer ganz offiziell Auszubildender in der Bäckerei von Gerd Frischmuth.

Wertheim. Es gehört schon etwas dazu, morgens um acht Uhr fröhlich zu lachen. Vor allem, wenn der Arbeitstag bis dahin schon sechs Stunden gedauert hat. Hani Gebrmdhiyn hat "das gewisse Etwas". Der 27-Jährige ist praktisch immer gut gelaunt, bescheinigen ihm seine Kollegen in der Backstube der Bäckerei Frischmuth auf dem Marktplatz. Aber nicht nur das, "er kann auch was", stellt Bäckermeister Wolfgang Pilsner fest.

"Er ist motiviert und hat Lust"

"Er lernt viel, er ist voll motiviert und er hat Lust", ergänzt Gerd Frischmuth. "Das sind die Grundvoraussetzungen, da haben wir schon ganz andere Auszubildende hier erlebt", erklärt er, warum man sich, allen bürokratischen Hürden und absehbaren Problemen zum Trotz, für Hani entschieden hat.

Der junge Mann aus Eritrea hat einen weiten, beschwerlichen und nicht immer ungefährlichen Weg bis in die Backstube auf dem Wertheimer Marktplatz zurückgelegt. Das Handwerk ist ihm nicht ganz fremd, schon in seinem Heimatland hat er als Bäcker gearbeitet, "über dem offenen Feuer", berichtet Bäckermeister Pilsner halb lachend, halb staunend.

Über die Gründe für Hanis Flucht wird im Gespräch mit der Zeitung nicht geredet. Ein Bericht der Vereinten Nationen über Eritrea "liest sich wie ein Bericht aus der Hölle", schrieb zum Beispiel die Frankfurter Allgemeine Zeitung in einem Artikel. Von Tötungen, willkürlichen Verhaftungen, Folter war die Rede. Auf der Rangliste der Pressefreiheit belegt das Land im nordöstlichen Afrika regelmäßig den letzten Platz. Als wichtigster Grund für eine Flucht wird aber der Militärdienst genannt. Die Vereinten Nationen bezeichnen ihn als "Versklavung auf unbestimmte Zeit".

Gebrmdhiyns Weg nach Deutschland führte ihn über den Sudan, Libyen und Italien. Auch darüber wird nicht viel gesprochen. Der 27-Jährige schaut offensichtlich nicht gerne zurück, blickt lieber nach vorn. Zuletzt lebte er in Külsheim, seit rund einem Monat nun in Wertheim.

Unter denen, die ihm geholfen haben, werden vor allem die Namen von Hannelore Ueberrück und Joachim Uihlein genannt. Dass er nun "beim Frischmuth" gelandet ist, hängt womöglich auch damit zusammen, dass Wolfgang Pilsner in Höhefeld wohnt. Wie Walter Hörnig, einer der Vorsitzenden des Vereins "Willkommen in Wertheim".

Man sei händeringend auf der Suche nach einem Auszubildenden für die Bäckerei gewesen. "Die Nachfrage war nicht sehr groß." Deshalb habe man die Stelle auch über "Willkommen in Wertheim" angeboten. Und sei so auf Hani gestoßen. Der absolvierte zunächst ein zweiwöchiges Praktikum und überzeugte dabei mit seinen Fertigkeiten, aber auch seiner Persönlichkeit, so dass er nun seit dem 21. November ganz offiziell Auszubildender ist. Zum ersten Schultag in der Berufsschule in Bad Mergentheim, die Hani nun einmal in der Woche besucht, habe er ihn persönlich hingefahren und vorgestellt, berichtet Gerd Frischmuth.

Auch da macht sich der neue Lehrling recht gut, "die Spezialausdrücke aus unserem Handwerk, die er lernen muss, sind natürlich nicht leicht", weiß der Chef. Das berühmte, inzwischen aber auch berüchtigte Wort der Bundeskanzlerin haben sie sich hier ein bisschen zum Leitmotiv gemacht: "Wir schaffen das."

Wolfgang Pilsner lobt: "Für die kurze Zeit, die Hani jetzt erst hier ist, macht er schon sehr viel." So hatte er unmittelbar vor dem Pressegespräch "Premiere" beim Einschießen von Brot, er arbeitet Teig auf und glaciert Gebäckstücke. Das sei zum Teil so früh in der Ausbildung noch gar nicht vorgesehen.

Arbeitsbeginn ist um zwei Uhr morgens, für Hani "kein Problem", wie er versichert. Bevor er seine Lehrstelle antreten konnte, musste er natürlich vorgeschriebene Integrations- und Deutschkurse bei der Volkshochschule besuchen. Die zudem erforderlichen Behördengänge seien schon sehr aufwendig gewesen, berichtet Gerd Frischmuth. "Bei uns findet Integration leichter statt", ist er überzeugt, dass es von Vorteil ist, in einem kleinen Betrieb mit individueller Betreuung zu arbeiten. "Hani macht alle Jobs, wie alle anderen Auszubildenden auch. Vom Praktischen her gibt es keine Probleme, wenn es vom Theoretischen her welche gibt, dann wird Nachhilfe organisiert", macht der Bäckermeister deutlich.

Bei aller Bereitschaft wäre die Arbeitsaufnahme aber doch fast an einer schier unüberwindbar scheinenden Hürde gescheitert: Gebrmdhiyn wohnte in Külsheim, von dort aus mitten in der Nacht nach Wertheim zu kommen, ist unmöglich. In der Main-Tauber-Stadt eine passende Wohnung zu finden, war es fast auch.

Über die Stadtentwicklungsgesellschaft klappte es im Schwesternwohnheim schließlich doch. Und so sind jetzt alle Beteiligten glücklich und zufrieden. Vor allem Hani Gebrmdhiyn.