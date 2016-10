Mosbach/Reicholzheim. Mit zwei Schuldsprüchen endete am gestrigen Freitag eine Verhandlung gegen zwei Polizisten am Landgericht Mosbach. Unter dem Vorsitz des Vizepräsidenten des Gerichts, Dr. Alexander Ganter, verurteilte die Große Strafkammer einen Polizeibeamten zu einer Bewährungsstrafe von sechs Monaten plus Geldstrafe, einen anderen zu einer Geldstrafe von 9000 Euro wegen Körperverletzung im Dienst.

Für den Kläger muss sich das Geschehen vor fast drei Jahren wie ein schlechter Film vorgekommen sein. Er hatte auf dem Nachhauseweg von der Arbeit zwischen Sachsenhausen und Reicholzheim einen zivilen Pkw überholt und war rechts schnell unterwegs, da ihn ein körperliches Bedürfnis plagte.

Als er zuhause ausgestiegen war, fuhr jener Pkw auf den Hof und zwei Polizisten stiegen aus. Einer lief dem Mann bis auf die Außentreppe nach und forderte ihn wegen seiner rasanten Fahrweise zu einer Fahrzeugkontrolle auf. Der spätere Kläger warf den Beamten seine Papiere auf die Motorhaube seines Fahrzeugs und bat darum, auf die Toilette gehen zu dürfen und erst danach die Kontrolle durchzuführen.

Ab diesem Moment gehen die Aussagen der Beteiligten vor Gericht etwas auseinander. Auf jeden Fall äußerte der kontrollierende Polizist, "dass er eine Ausdünstung bei jenem Mann gerochen hat, bei der es sich um Alkohol handeln könnte." Sein herbeigerufener Kollege bestätigte dies, worauf die Beamten auf eine Alkoholkontrolle bestanden. Nochmals bat der Reicholzheimer um einen Toilettengang, was erneut abgelehnt worden war.

Wie sich das folgende Gerangel abgespielt hatte, gaben beide Seiten unterschiedlich an. Der Kläger sagte aus, er sei an sein Auto gedrängt worden un habe die Hände auf das Dach legen müssen. Dies wurde während der Verhandlung durch Augenzeugen bestätigt. Die Polizisten versuchten daraufhin, dem Mann, der sich nach ihren Angaben nicht kooperativ verhalten habe, Handschellen anzulegen. Sie hätten ihn dann zu Boden gedrückt und sich auf ihn geworfen, wobei das körperliche Bedürfnis in der Hose landete. Der Mann trug außerdem Verletzungen an den Händen davon. Eine spätere Alkoholkontrolle ergab den Wert von 0,00 Promille. All dies fasste die Staatsanwaltschaft in einer Anklage gegen die zwei Beamten wegen Körperverletzung im Dienst sowie Verfolgung Unschuldiger zusammen.

Vor Gericht gaben beide Beamten an, dass sie die Mitteilung des Mannes, er müsse auf Toilette, für eine Schutzbehauptung gehalten hätten. Wenn sie dem Verlangen nachgegeben hätten, wäre es möglich gewesen, dass er sich ihnen im Haus der Kontrolle entzogen hätte. Und da der Mann sich nach der Aufforderung zur Kontrolle nicht kooperativ verhalten habe, hätten sie zum Mittel der Handschellen greifen müssen.

Die Beweisaufnahme hätte die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft bestätigt, so Staatsanwältin Jennifer Weber. Für sie war die Einleitung einer Alkoholkontrolle eine reine Schutzbehauptung der beiden Beamten, um die Kontrolle weiter durchführen zu können. Die Erlaubnis, auf Toilette zu gehen, hätte nicht verweigert werden dürfen, denn die Situation, in der Öffentlichkeit in die Hosen zu machen, sei äußerst demütigend. Sie forderte deshalb für den Polizeihauptkommissar (PHK), der die Kontrolle begonnen hatte, elf Monate Freiheitsstrafe, für seinen Kollegen, einen Polizeihauptmeister (PHM), acht Monate, beides auf Bewährung. Zwei Monate sollten wegen der langen Dauer des Verfahrens abgegolten sein. Dazu komme Schmerzensgeld an den Geschädigten von 1500 bzw. 1000 Euro. Dazu müssten die Beamten die Kosten des Verfahrens tragen.

Ganz anders sahen dies die beiden Rechtsanwälte der Beschuldigten. "Im Sinne des Gesetzes sind die Beschuldigten unschuldig", und deshalb sei sein Mandant, der Polizeihauptkommissar, freizusprechen. Die Bewertung dürfe nicht aus der jetzigen Sicht erfolgen, sondern aus jener direkt vor Ort in Reicholzheim. Beide sahen die Möglichkeit, dass Alkohol im Spiel war, als möglich an, so dass die folgende Kontrolle rechtens war. Und die hätte eventuell nicht stattfinden können, wenn der Mann ins Haus gelangt wäre. Ein Vorsatz sei also keinesfalls erkennbar. Die Wahrnehmung beider habe ihr Verhalten gerechtfertigt.

Dem schloss sich Christian Daxhammer, Anwalt des zweiten Beschuldigten, an. Beide hätten sich richtig verhalten.

Beide Angeklagten sahen das in ihren Schlussworten ebenso. Zwangsmaßnahmen dürften niemals das Ziel sein, manchmal aber sei das einfach notwendig.

Das Gericht sah letztlich den Vorwurf der Körperverletzung im Amt als erwiesen an. "Der Mann sollte diszipliniert werden," so Vorsitzender Alexander Ganter. Zwar sei die Kontrolle in Ordnung gewesen, dem Bedürfnis, auf Toilette gehen zu müssen, hätte jedoch stattgegeben werden müssen. Der weitere Umgang hätte dann dazu gedient, zu zeigen, wer Chef im Ring ist. Die Aussage des PHK, dem Mann nur eine Hand an die Brust gelegt zu haben, "sei erstunken und erlogen", wie die Zeugenaussagen bewiesen hätten.

Beim Strafmaß habe das Gericht zwischen dem Durchführenden und dem Mitmachenden unterschieden. Auch habe es sich um einen minder schweren Fall gehandelt, der sicher nicht dafür geeignet sei, Beamte aus dem Dienst zu entfernen. Deshalb halte er es, so Dr. Ganter, disziplinarrechtlich für möglich, dass dieses Urteil ausreicht.

Und noch eines schrieb Dr. Ganter den Verteidigern ins Stammbuch: "Man hätte das Verfahren auch anders über die Bühne bringen können. Bei geschicktem Verhalten der Verteidigung hätte man auch über einen Strafbefehl reden können."