Kommt jetzt der „Wertheim-Cup“?

Allein in ihrer Schicht verkauft Renate Wittmayer rund 50 solcher Becher am Drive-In-Schalter in Urphar.

Freiburg hat es mit seinem "Freiburg-Cup" vorgemacht: Statt aus Pappe gibt es einen Mehrwegbecher gegen Pfand. Auch in Wertheim ist man dieser Entwicklung gegenüber sehr aufgeschlossen.

Wertheim. Schnell auf dem Weg zur Arbeit an Göpferts Bäcker-Drive In in Urphar gehalten - Brot für den Abend und einen "Kaffee to go" für den Weg ins Büro gekauft. Renate Wittmayer bedient sowohl an der Theke als auch am Drive In-Schalter. Allein in ihrer Schicht verkauft sie mehr als 50 Getränke in Thermobechern zum Mitnehmen. "Im Winter etwas mehr als im Sommer" sagt sie.

In der Café-Bar "Da Barista" in der Wertheimer Innenstadt sind es wesentlich weniger Becher, die über die Theke gehen. Zwischen zehn und 20 Becher am Tag schätzt Inhaberin Andrea Heinrich. "Bei uns kommen die Gäste weniger im Vorbeigehen, sondern bleiben zum Kaffeetrinken sitzen", beschreibt sie die Situation. Trotzdem hat sie sich über das angedachte Pfandsystem bereits ihre Gedanken gemacht.

Fakten rund um den Becher Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) schätzt, dass in Deutschland jährlich rund drei Milliarden Pappbecher für Getränke über die Theken wandern. Dabei besteht der Becher nicht nur aus Pappe, sondern ist mit einem Kunststoff beschichtet. Dieser Werkstoffverbund sorgt dafür, dass der Becher alles andere als umweltfreundlich entsorgt werden kann. Eine bundesweite Strategie, den hoch schädlichen Müll zu vermeiden, gibt es bisher nicht. Laut DPA erklärte Bundesumweltministerin Barbara Hendricks eine einheitliche Regelung für überflüssig. "Das geht auf lokaler und freiwilliger Basis", sagte die SPD-Politikerin den "Ruhr-Nachrichten". So machen sich inzwischen eine Vielzahl an Initiativen aus Unternehmen und Kommunen breit, mit ganz unterschiedlichen Lösungen. Etwa die Einführung von Mehrwegbechern mit Rückgabe, oder Pfandsysteme mit Beteiligung mehrerer Unternehmen. In Hessen wurde der "Becherbonus" eingeführt, dabei erhält der Kunde etwa zehn Cent Rabatt, wenn sein Kaffee in einen wiederverwendbaren Becher gefüllt wird. Laut DPA praktizieren auch große Ketten wie Starbucks und MC Donalds bereits dieses Bonussystem. Neben Hessen ist die Stadt Freiburg einer der Vorreiter. Hier erhalten die Kunden den Mehrweg-Plastikbecher "Freiburg-Cup" für einen Euro Pfand. hei [mehr...]

"Becher, Deckel, Strohhalm, Serviette - da fällt doch eine Menge Müll an, der eigentlich vermeidbar ist", so Heinrich. Im Moment werden in ihrer Bar nur noch auf Nachfrage Strohhalme dazugeben. "Da kam dann gleich die Frage, ob wir jetzt zu geizig wären", lacht sie und winkt ab.

Ein Mehrwegsystem würde sie der Umwelt zuliebe sofort mitmachen. "Damit das auch von den Kunden angenommen wird und funktioniert, müssten in Wertheim alle mitmachen", bedenkt sie. Auch, dass aus lebensmittelrechtlichen Gründen das Mehrwegsystem noch so seine Tücken hat. Denn eigentlich darf ein mitgebrachter Becher nicht hinter die Theke wandern. Und so hofft Andrea Heinrich auf den Gesetzgeber.

Dem Thema Kaffee verschrieben

Dass man Kaffee aus Pappbechern trinkt, kann Noa Nellessen nicht wirklich verstehen. Noa ist Betriebsleiterin im "Kaffee Raum", direkt in der Maingasse, und hat sich mit Leib und Seele dem Thema Kaffee verschrieben.

Bis zu 50 Becher wandern im "Kaffee Raum" Tag für Tag über die Theke - gefüllt mit leckerem Cappuccino oder ausgefallenem Kaffee. "Von Schülern bis zu älteren Damen, die es eilig haben - zu uns kommen alle Bevölkerungsschichten", erzählt Noa Nellessen.

Ein Mehrwegsystem würde auch sie sofort begrüßen, wie sie mit Nachdruck sagt. Ein einheitliches Pfandsystem hält Noa für eine gute Idee. Ihrer Meinung nach müsste jedoch nicht nur der Wirtschafts-Kontrolldienst (WKD) zufriedengestellt sein, sondern auch der Rücklauf irgendwie geklärt werden.

Das sieht Christian Schlager, seine Zeichens Innenstadtmanager, etwas anders. Er hat eine ganz andere Vision: Den Becher als Werbung für Wertheim zu nutzen. "Der Becher müsste so toll gestaltet sein, dass es kaum Rücklauf gibt, sondern jeder Tourist ihn als Souvenir behalten will", meint Schlager. Gleichzeitig sieht er genau in diesem Fakt einen möglichen Stolperstein. Weil dann nämlich der einzelne Gastronom oder Bäcker auf seine Eigenwerbung auf dem Becher verzichten müsste.

Wie so ein wiederverwendbarer Becher aussehen kann, ist in Wertheim mitten in der Innenstadt bei einer großen Kaffeekette zu sehen. "Hier in der Wertheimer Filiale gibt es keine Bewirtung. Die Pappbecher haben wir nur für Kunden, die eine Kaffeemaschine kaufen wollen und den Kaffee aus dieser Maschine vorher testen wollen", erklärt die nette Verkäuferin.

Lächelnd weist sie jedoch auf ein Angebot direkt neben der Kasse hin. Hier stehen die Mehrweg-Kaffeebecher in Knallrot mit Aufdruck. Der absolute Renner sei der Becher noch nicht, wird aber hin und wieder schon gekauft, versichert die Verkäuferin.

Auch Innenstadtmanager Christian Schlager hat so seine Bedenken, ob die Kunden das Mehrwegsystem annehmen. Um seine Bedenken zu zerstreuen, hätte er an diesem Morgen im Drive-In in Urphar sitzen müssen und den Männern zuhören. Die tranken genüsslich ihren Kaffee aus der Porzellantasse und lauschten dem Gespräch mit der Verkäuferin Renate Wittmayer. "Jawohl. Richtig so. Die Dinger sind doch eine reine Umweltbelastung", kommentiert einer von ihnen das Interview. "Gucken sie mal die Lkw-Fahrer an. Wenn die hier reinkommen, die haben fast alle ihre Becher mit. Die machen's vor", sagt jemand anders.

Der dritte Herr im Bunde muss schmunzeln und zeigt auf den Drive-In-Schalter: "Dann nehmen sie Mehrwegbecher, halten sich für umweltbewusst und lassen aber am Drive-In den Motor laufen." Die drei Männer nicken und trinken einen weiteren Schluck aus ihren Tassen.