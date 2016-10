Kilometer machen für die Integration

Elvira Leskowitsch soll Mittlerin zwischen den Kulturen und den Religionen sein. Die 29-Jährige ist seit gut einem Monat Beauftragte für Flucht und Migration im Kirchenbezirk Wertheim.

Wertheim. Und dann passiert es doch. Ohne jedes Zutun. Der großgewachsene Jugendliche trottet heran, die Hände in der Hosentasche, den Kopf leicht gesenkt. Er bleibt neben dem Eingang zur Halle 117 stehen. "Ich finde das doof, dass meine Freunde nichts mit denen zu tun haben wollen", murmelt er und blickt auf. "Gut, dass du jetzt da bist", sagt Elvira Leskowitsch.

Die 29-Jährige lächelt. Ein kleiner Erfolg. "Kommst du mit rein?", fragt sie. Drinnen warten einige der jungen Flüchtlinge, die auf dem Reinhardshof in einer Wohngruppe der Jugendhilfe Creglingen leben. Sie haben Oliven mitgebracht und mit Hackfleisch gefüllte Teigtaschen. Ein Film zum Thema Flucht soll gezeigt werden, danach ist eine Diskussion geplant. Der gemeinsame Abend läuft im Rahmen der Interkulturellen Woche (wir berichten). Veranstalter sind der Kirchenbezirk Wertheim und der Jugendtreff 114. Für Leskowitsch ist es die erste Feuerprobe als neue Beauftragte für Flucht und Migration im Kirchenbezirk.

Stelle entspricht dem Profil

Für ihren neuen Job ist die Religionspädagogin von Freiburg nach Wertheim gezogen. "Schon bei der Fahrt zum Vorstellungsgespräch habe ich gemerkt, dass es mir hier gefällt", schwärmt Leskowitsch für ihre neue Heimat.

Nicht nur die Gegend, auch die Aufgabe erwies sich als attraktiv. "Die Stelle als Beauftragte für Flucht und Migration entspricht genau meinem Profil - hier kann ich den Bereich der Seelsorge, der einer meiner Schwerpunkte im Bachelorstudium war, mit der sozialen Arbeit, die Teil meines aktuell noch laufenden Masterstudiums ist, verbinden", erklärt die Beauftragte. Das Studium - ein weiterer Fokus lag auf dem Islam - war nicht die einzige Voraussetzung, die für die junge Frau sprach. Leskowitsch hat selbst Migrationshintergrund. In Kasachstan geboren, kam sie vor 23 Jahren mit ihren Eltern nach Deutschland. "Ich verstehe, was es bedeutet, aus einem anderen Land zu kommen. Ich kenne die Schwierigkeiten, aber auch die schönen Seiten."

Gleichzeitig ist Leskowitsch wichtig, nicht auf ihre Herkunft reduziert zu werden. "Ich werde immer wieder damit konfrontiert. Oft muss ich dann erklären, weshalb ich so gut integriert bin. Ich glaube, das liegt daran, dass meine Eltern und ich immer unter Einheimischen gelebt haben und wir immer Freunde aus unterschiedlichen Kulturen hatten. Interkulturalität ist eine große Bereicherung."

Ihren eigenen Erfahrungen entsprechend legt die 29-Jährige den Fokus ihrer Arbeit auf den interreligiösen und kulturellen Dialog. "Auf dem Weg dahin begleite ich die Kirchengemeinden mit Projekten. Die Frage ist, wie schaffen wir es, Menschen in das Gemeindeleben zu integrieren?", umreißt Leskowitsch ihre Aufgaben in der auf zunächst drei Jahre ausgelegten Stelle.

Welches Projekte für welche Gemeinde zwischen Freudenberg, Külsheim und Werbach bis Lauda-Königshofen passend ist, sei jeweils genauso individuell wie der Bedarf in den Gemeinden.

Derzeit befindet sich die Kirchenangestellte in der Bestandsaufnahme: Hunderte Kilometer hat sie auf ihrer Tour durch den Kirchenbezirk schon zurückgelegt. Ihre Basis ist das Büro neben der Michaelskapelle auf dem Reinhardshof. Auf der Besuchsliste stehen neben Gesprächen mit den Verantwortlichen der Kirchengemeinden auch solche mit Kindergärten oder in den Moscheen der Region. Jeder dieser Termine findet bei der Nacharbeit seinen Niederschlag in einem Protokoll, in dem Leskowitsch vorhandene Ideen und ihre eigenen Eindrücke notiert. "Ich könnte mir beispielsweise vorstellen, einen Kirchenraum für Jugendliche aller Schichten und Religionen erlebbar zu machen", nennt die Pädagogin einer ihrer Gedanken. Gleiches sei in umgekehrter Richtung auch mit einer Moschee möglich.

Etat steht zur Verfügung

An anderer Stelle seien vielleicht innerhalb der Gemeinde organisierte Nachhilfe für Migrantenkinder oder Nähkurse für Frauen möglich oder ein Kochkurs, bei dem Russlanddeutsche die Rezepte ihrer Heimat mit anderen Gemeindemitgliedern teilen. "Mir steht ein Etat zur Verfügung, mit dem ich Projekte fördern kann. Diese dürfen gerne aus der Gemeinde selbst angestoßen werden. Ich will niemanden etwas überstülpen."