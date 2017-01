Freitag, der 13., sorgt für wenig Furcht

Wieder einmal fällt der 13. eines Monats auf einen Freitag: Ist das ein Grund zur Sorge? Die FN haben sich an verschiedenen Stellen umgehört.

Wertheim. Ist am frühen Morgen der Kaffee übergelaufen? Danach das Auto nicht angesprungen? Egal, was man heute anfasst, es geht offenbar schief. Der Blick zum Kalender zeigt: Es ist Freitag. Freitag, der 13.! Ist das nur Zufall oder besteht ein Zusammenhang? Laut Volksmund ist angeblich ein Tag voller Pleiten, Pech und Pannen zu erwarten. Wird die Menschheit heute mit Missgeschicken und Unfällen überflutet? Bedeutet der heutige Freitag also ein echtes Risiko oder handelt es sich um abergläubischen Unsinn?

Ein Schreckenstag?

Einige Leute gehen heute sogar absichtlich Lotto spielen Welche Bedeutung hat Freitag, der 13., für die Wertheimer? Wie abergläubisch sind sie? Die FN sind auf die Straße und haben nachgefragt. Seine Kunden scheinen keine schiefen Schnitte oder misslungene Strähnchen zu fürchten. Das Friseurgeschäft von Thomas Wettengel ist auch heute "gut frequentiert und genauso gefüllt wie an anderen Tagen", erklärt der 69-Jährige. Seit über 20 Jahren bietet Wettengel Haarschneiden nach dem Mondkalender an. Der gestrige Vollmond und die nachfolgenden "Löwentage" sollen dafür sorgen, dass die Haare nach dem Schneiden besonders kräftig und füllig nachwachsen. Ob es funktioniert? "Man muss dran glauben", sagt der Friseur. Dieser will übrigens nur noch ein Jahr lang arbeiten. Dann wird er wohl mangels Nachfolger seinen Salon schließen. Anita Sommer betreibt seit 30 Jahren ihren Tabak-, Lotto- und Zeitschriftenhandel in der Eichelgasse. Hier hat sie über die Zeit eine besondere Entdeckung gemacht. Der Tag ist bei Lottospielern überraschend beliebt. "Viele sagen: ,Für mich ist die 13 eine Glückszahl'", erklärt Sommer. Etliche würden deshalb heute bevorzugt ihren Lottoschein abgeben - "am besten noch um 13 Uhr". Hilft's denn? Anita Sommer findet: "Möglich ist alles." Für Rudolf Klein ist es dagegen ein ganz normaler Tag. Er lasse sich von dem Datum auch nicht beeinflussen. "Ich habe noch nie festgestellt, dass an diesem Tag etwas anderes wäre", betont der Bestenheider. Der gleichen Meinung ist Evi Hemmerich aus Lindelbach. "Es ist ein Tag wie jeder andere", sagt sie und fügt hinzu: "Ich hab auch keine Angst vor der schwarzen Katze." Bevor Ursula Stephan in Rente ging, freute sie sich regelmäßig auf die vermeintlich Pech bringenden Freitage. "Wenn der 15. eines Monats auf einen Sonntag fiel, habe ich mein Gehalt schon am 13. gekriegt", erzählt die Lindelbacherin verschmitzt. Tamara Weber hat ebenfalls nur gute Erinnerungen. "Ich habe dann in der Schule die besten Arbeiten geschrieben", erinnert sie sich. Die Altstadtbewohnerin bevorzugt auch grundsätzlich eine eher positive Sicht auf die Dinge: "Für mich ist das Glas immer halb voll, nicht halb leer." gig

Ein Anruf in der Wertheimer Rotkreuzklinik. Dr. Wilhelm Freiherr von Lamezan ist Ärztlicher Direktor und OP-Manager der Klinik. Für den Arzt ist heute "kein Schreckenstag". Im Gegenteil: "Ich sehe ihn immer als Glückstag", sagt von Lamezan. Weder kann er bestätigen, dass besonders viele Unfälle passieren - "eher weniger" - noch wird der Operationssaal aus "Sicherheitsgründen" geschlossen. "Wer dringend operiert werden muss, dem ist es relativ egal, an welchem Tag das passiert."

Von den Ärzten kennt er niemand, der aus Angst zuhause bleiben würde. Darüber hinaus: Auch ein Glücksbringer hätte im OP-Saal nichts verloren. "Der muss in der Umkleide bleiben", erklärt der Hygienebeauftragte. Genauso wenig hätten hier manche abergläubische Rituale einen Platz. Lapidar erklärt der Mediziner: "Als Chirurg spuckt man nicht zweimal über die Schulter."

Unglückszahl 13

Es ist speziell auch die Zahl 13, an der sich offenbar bei manchen ein Unbehagen manifestiert. "Sie werden kein Zimmer mit der Nummer 13 finden", weiß Irma Matysiak, Küchenhilfe im Hotel "Schwan". Margot Wießler, die das Hotel 1968 übernommen hatte, glaubt nicht, dass es je ein solches geben wird. Mehrmals wurden die Zimmer im Hotel umgebaut, zuletzt vor vier Jahren. Da hätte sich zwar die Möglichkeit geboten, aber ein Thema war es nicht. "Es hat gar keine Diskussion darüber gegeben", sagt die 73-Jährige.

Zwar habe ihr Vater immer gemahnt: "Oh, der Freitag, der 13., steht an!" Aber bisher sei der Tag dann doch immer spurlos verstrichen. Einen Brauch gibt es jedoch, den Margot Wießler von ihren Schwiegereltern übernommen hat: "In der Silvesternacht darf keine nasse Wäsche aufgehängt sein." Das bringe sonst Pech. Gewissenhaft achtet sie darauf, dass das im Hotel Jahr für Jahr nicht der Fall ist.

Auch in den "Wertheimer Stuben" und "Bestenheider Stuben" von Otto Hoh gibt es kein Zimmer 13. Dass man in der Regel in den Hotels diese nicht findet, hat nach Aussage des Inhabers meist einen sehr pragmatischen Grund: "Die wenigsten haben Parterre." Die Zimmer im ersten Stock werden zudem anders gezählt, eine Zimmernummer 113 ist offensichtlich kein Problem. Aber auch Otto Hoh kennt aus der Gastronomie eine abergläubische Regel, die abseits von Knigge und Etikette eingehalten werden sollte. "Bei mehr als drei Personen wird niemals über Kreuz zugeprostet. Das bringt sonst Unglück."

Droht wegen nasser Wäsche an Silvester ein düsteres Jahr? Kann eine Zahl oder ein Datum tatsächlich das Leben zum Negativen beeinflussen? "Wer daran glaubt, der ist prädestiniert dafür, dass dann auch etwas schief gehen wird", sagt Harald Brode im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten. In der Wissenschaft gibt es dafür, so der Soziologe und Familientherapeut, ein eigenes Fachwort: Es handelt sich um eine "self-fulfilling prophecy", eine selbsterfüllende Prophezeiung.

Selbsterfüllende Prophezeiung

Brode illustriert das anhand eines Beispiels: "Wenn jemand ganz besonders darauf achtet, nicht auszurutschen, dann wird er sehr wahrscheinlich genau das, nämlich ausrutschen." Auch für Freitag, den 13., gelte das in ähnlicher Weise. Wer daran glaubt, dass ihm heute Unglück passiert, der hat gute Chancen dafür, dass die eigene Vorhersage eintritt. Man versetzt sich selbst in "erhöhte Alarmbereitschaft". Und wenn dann tatsächlich etwas schief geht, heißt es: "Aha, ich hab's ja gewusst." Der Beweis ist somit scheinbar erbracht. "Das wird dann weiter tradiert", erklärt Harald Brode.

Für den Familientherapeuten ist eine solche Fixierung für das alltägliche Leben "eher hinderlich, weil Leute sich selbst einen Stein in den Weg legen". Man wird auf diese Weise seines Unglücks Schmied. Brode plädiert deshalb dafür, "den Nimbus von diesem angeblich schlechten Tag wegzunehmen". Statt auf den Kalender, sollte der Blick also besser auf den Zustand des Autos oder der Kaffeemaschine gerichtet werden.