Freie Fahrt ist erst im neuen Jahr möglich

Die Tauberbrücke bleibt länger als geplant gesperrt. Bis Weihnachten soll zumindest der Fußgängerverkehr über den Neubau möglich sein.

Wertheim. Ein schmaler Steg führt über die Baugrube hinüber zum eigentlichen Eingang des Brillengeschäfts am Fuße der Tauberbrücke - für den Kundenverkehr ist diese Konstruktion nicht geeignet. "Der Vorschlag der Stadtverwaltung war, mein Geschäft kurzfristig für einige Tage zu schließen", berichtet Inhaber Bernd Maack. Das sei natürlich nicht möglich gewesen. Mittlerweile gibt es einen Ersatzeingang in das Geschäft. Auch die Volksbank gegenüber ist nur über eine Behelfstreppe erreichbar.

Ob der neuerlich schlechten Nachrichten um die Baustelle "Tauberbrücke" reißt dem Vorsitzenden des Stadtmarketingvereins nun langsam der Geduldsfaden. "Ich bin fassungslos über das Planungschaos und die Kommunikationsunfähigkeit der für den Bau Verantwortlichen", ärgert sich Maack.

Schritte bis zur Freigabe des Neubaus Die Baufirma wird in den kommenden Wochen die Anschlüsse an das Straßennetz wieder herstellen und das Geländer und die Beleuchtung installieren. Außerdem müssen der Fußgängersteg und die Treppenverbindung zur Brücke noch betoniert werden. Entscheidend für die Befahrbarkeit der Brücke ist dann noch die Freigabe der Signaltechnik durch die Bahn. Die Schlussarbeiten und die Räumung der Baustelle werden noch einige Wochen in Anspruch nehmen. Dafür muss der Tauberparkplatz ab dem 24. November voraussichtlich bis 23. Dezember gesperrt werden. Fußgänger sollen die Brücke ab 23. Dezember benutzen können. Fragen zur Baustelle beantworten Wolfgang Kron, Telefon 09342/301456, und Denise Helmstetter, Telefon 09342/301442.

Immer wieder und zuletzt vor wenigen Tagen habe er bei der Verwaltung nachgefragt, ob die Öffnung der Brücke tatsächlich zum wichtigen Weihnachtsgeschäft realisiert werde - wenigstens für Fußgänger. Darauf habe es zwar keine verbindliche Zusage erhalten, aber immer wieder sei ihm versichert worden, dass er sich nicht sorgen brauche. "Dass ich nun über die Presse erfahre, dass nicht nur die Brücke gesperrt bleibt, sondern auch der Tauberparkplatz wegfällt, macht mich sprachlos." Voraussichtlich ab 23. Dezember sollen zunächst die Fußgänger das Bauwerk nutzen können, Mitte bis Ende des Monats Januar könnte dann der Autoverkehr folgen. Seit Vergabe der Bauarbeiten im Dezember 2015 sei Dezember 2016 als Öffnungstermin für die Brücke geplant gewesen, betont Baudezernent Armin Dattler. Der Termin des 10. Dezembers, der bis Ende der Woche auf den Umleitungsschildern zu lesen war und nun entfernt wurde, habe lediglich die verkehrsrechtliche Anordnung betroffen.

In einem Pressegespräch informierte Dattler gestern über die Verzögerungen. Diese resultiere zum einen aus dem kleinen Hochwasser im Mai, bei dem Teile der Baustraße zerstört und weggeschwemmt wurden. Weiterhin hatte sich bei den Gründungsarbeiten für den Uferweg der kritische Zustand eines Teils der Stützmauer am Bahndamm offenbart. Die Stützmauer musste saniert beziehungsweise durch eine vorgelagerte Betonwand stabilisiert werden. Jeweils zwei bis drei Wochen seien die Arbeiten am Neubau dadurch zurückgeworfen worden. "Allerdings wurde der Zeitverlust fast komplett eingeholt", betont Dattler und verweist auf die Zuverlässigkeit und Qualität, mit der die Baufirma Adam Hörnig die Arbeiten ausführe. Auch den Planern zolle er höchste Anerkennung. "Wir haben es versucht, die Freigabe der Brücke schon zum Weihnachtsmarkt zumindest für Fußgänger möglich zu machen", räumt Dattler ein. Nun sei absehbar, dass dies nicht gelinge. Auch eine zweite Vollsperrung des Tauberparkplatzes ab 24. November bis 23. Dezember sei für die letzten Arbeiten und die Räumung der Brücke nicht vermeidbar. Gleichzeitig erinnert Dattler daran, dass zunächst mit einer Sperrung des Parkplatzes über die komplette Bauzeit, später für mindestens vier Phasen geplant worden sei. "Das Bewusstsein dafür, wie wichtig es für die Innenstadt ist, dass es funktioniert, ist da", versichert der Baudezernent. Er erinnert an begleitende Maßnahmen wie den Ausbau der Parkfläche an der Main-Tauber-Halle oder die Beschilderung für Fußgänger und Radfahrer, die in den ersten Wochen nach Baubeginn teilweise etwas ratlos nach einem Weg über den Fluss gesucht hatten.

"Keiner hat sich die Verzögerung gewünscht. Sicher wird die Nachricht keine Begeisterung auslösen", ist sich Burg- und Innenstadtmanager Christian Schlager bewusst. Klar sei auch, dass sich die Enttäuschung in den nächsten Tagen Bahn brechen werde. Trotzdem zeigt sich Schlager zuversichtlich, was die Weihnachtsveranstaltungen in der Innenstadt betrifft. "Es wird ein toller Dezember auch ohne Brücke." Der Weihnachtsmarkt sei mit 75 Buden größer als je zuvor. Das Parkplatzproblem soll mit einem Shuttle-Service - per Bus oder Burgbähnchen - entschärft werden. In regelmäßigen Abständen sollen die Besucher vom Schlösschenparkplatz in die Innenstadt gebracht werden.

Insgeheim freut sich Schlager bereits auf die Veranstaltung, die im kommenden Jahr rund um die Brücke stattfinden sollen. "Tolle Dingen kommen auf uns zu." Beispielsweise sei ein Food-Truck-Festival auf dem Tauberparkplatz geplant, verrät er. Vorfreude auf die neue Tauberbrücke schlägt auch Dattler entgegen, wenn er durch die Innenstadt geht. Die Rückmeldung aus der Bevölkerung, die das Bauprojekt mit ausgesprochener Sympathie begleite, sei durchweg positiv. Gelobt würde die elegante Optik. "Wir haben hier ein Bauwerk, das die nächsten 100 Jahr e halten soll, da darf der Bau auch eine Woche länger dauern", findet Dattler.

Ganz anderer Meinung sind Bernd Maack und seine Einzelhändlerkollegen. Er bezeichnet die längere Bauzeit als "argen Schlag ins Kontor" und meldet dringenden Gesprächsbedarf mit dem Oberbürgermeister an. "Wir sind mit dem Ablauf unzufrieden. Trotzdem bringt es uns allen nichts, die Stadt totzureden. Nun müssen wir sehen, wie wir das Beste aus der Situation machen."