Fleischbeschau wird ab Oktober teurer

Einer der Amtstierärzte vom Veterinäramt des Landratsamtes bei der Fleischbeschau im Schlachthof der Metzgerei Schmall in Uissigheim: Nach vier Jahren hat die Kreisverwaltung die Fleischbeschaugebühren neu festgelegt. © Gabel

Wer ein Tier schlachtet, muss das Fleisch von einem Experten des Veterinäramts begutachten lassen. Das wird ab Oktober teurer - für professionelle Betriebe und auch bei Hausschlachtungen.

Main-Tauber-Kreis. Bei der Neukalkulation der Fleischbeschaugebühren im Main-Tauber-Kreis haben sich Gebührenerhöhungen ergeben. Sie setzen sich in erster Linie aus den gestiegenen Kosten für Personal und Untersuchungschemikalien zusammen.

"Trotzdem sind wir mit der Erhöhung im Vergleich zu den Nachbarlandkreisen auf einem niedrigen Niveau geblieben", stellt Landrat Reinhard Frank fest. Die neue Gebührenverordnung wird zum 1. Oktober in Kraft treten.

Auch bei Hausschlachtung teurer

Beispielsweise wird dann ein Großbetrieb, der mehr als 20 so genannte Großvieheinheiten in der Woche schlachtet, für die Schlachttieruntersuchung eines Rindes 1,84 Euro und für die Fleischuntersuchung 7,61 Euro bezahlen müssen. Bisher lagen diese Beträge bei 1,50 und 6,21 Euro.

Für kleinere professionelle Betriebe, die 20 Tiere oder weniger pro Woche schlachten, steigen die Kosten für die Schlachttieruntersuchung eines Rindes von 6,09 auf 8,16 Euro und für die Fleischuntersuchung von 24,35 auf 32,63 Euro. Für die Untersuchungen bei Schweinen sind für kleinere Betriebe dann 2,86 Euro (zuvor: 2,35 Euro) und 11,45 Euro (9,38 Euro) fällig. Auch bei privaten Schlachtungen steigen die Preise für die Untersuchungen: Je Rind sind ab Oktober 60 Euro (zuvor: 50 Euro), für ein Schwein oder ein Ferkel 35 Euro (28 Euro) und für Schafe und Ziegen jeweils 20 Euro (16 Euro) zu zahlen.

Erste Anpassung seit 2012

Die Fleischbeschaugebühren heißen im Amtsdeutsch korrekt "Gebühren zur amtlichen Überwachung von zum menschlichen Verzehr bestimmten Erzeugnissen tierischen Ursprungs". Sie sind alle zwei Jahre zu überprüfen und bei Bedarf anzupassen. Dies schreibt das Landesgebührengesetz vor. Bei der Überprüfung vor zwei Jahren lagen noch keine doppischen Jahresabschlüsse und somit keine verlässlichen Zahlen vor. Daher wurde zum damaligen Zeitpunkt von einer Anpassung abgesehen.

Nach europarechtlichen Regelungen müssen im gewerblichen Bereich kostendeckende Gebühren erhoben werden. Dies betrifft Schlachtstätten, Zerlegebetriebe und zugelassene Fleisch-, Ei- und Milchverarbeitungsbetriebe.

"Wir haben hier keine andere Wahl. Dennoch setzen wir uns immer dafür ein, so sparsam wie möglich zu wirtschaften und damit die Gebühren im Main-Tauber-Kreis weiter so niedrig wie möglich zu halten", versichert Frank. Bei Hausschlachtungen und beim Wild müssen die europarechtlichen Regelungen dagegen nicht angewendet werden.

Jedes Tier, das für den menschlichen Verzehr geschlachtet wird, muss durch einen amtlichen Tierarzt oder einen amtlichen Fachassistenten (Fleischbeschauer) auf seine Genusstauglichkeit untersucht werden. Diese amtlichen Tätigkeiten dienen der Lebensmittelsicherheit, für die eine Gebühr fällig wird. Dies gilt für Hausschlachtungen wie auch für Betriebe, die für die Verarbeitung von Lebensmitteln tierischer Herkunft zugelassen sind.

Es gibt dabei Ausnahmen für Geflügel und Wild, das in kleinen Mengen geschlachtet oder erlegt wird. Bei Schweinen und Wildschweinen muss das Fleisch zusätzlich noch auf Trichinen untersucht werden. So wurden im Jahr 2015 im Main-Tauber-Kreis rund 1780 Wildschweine auf Trichinen untersucht. Die Zahl der Hausschlachtungen hat sich laut Angaben des Landratsamts nach einem deutlichen Rückgang in den vergangenen zehn Jahren auf einem niedrigen Niveau stabilisiert. Im Jahr 2015 wurden im Landkreis zirka 1000 Tiere, überwiegend Schweine, im Rahmen einer Hauschlachtung geschlachtet.

Die Zahl der gewerblichen Schlachtungen in Schlachthöfen und Metzgereien mit eigener Schlachtung ist im Main-Tauber-Kreis leicht rückläufig. In den insgesamt 20 betroffenen Betrieben werden aktuell pro Jahr rund 51 000 Tiere geschlachtet nach rund 54 000 im Jahr 2010. Während es in Wertheim und Freudenberg keinen Betrieb mit eigener Schlachtung mehr gibt, erzeugen auf Külsheimer Stadtgebiet mit dem Gashaus Rose in Steinbach, der Metzgerei Eisenhauer in Külsheim und der Metzgerei Schmall in Uissigheim noch drei Metzgereien eigenes Fleisch. lra/kag