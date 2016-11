Firma kann auf ihre treuen Mitarbeiter stolz sein

Wertheim. 22 Mitarbeiter der Johns Manville Europe GmbH/Schuller wurden am Freitag im Arkadensaal des Wertheimer Rathauses für langjährige Betriebstreue geehrt. Neben 16 Beschäftigten, die 25 Jahre dabei sind, gehören sechs Frauen und Männer dem Unternehmen bereits seit 40 Jahren an.

Geschäftsführer Dr. Heinrich Bein blickte auf Ereignisse in der Welt im jeweiligen Jahr des Firmeneintritts der Jubilare zurück. 1991 begann der zweite Golfkrieg begonnen, während in Deutschland Ost und West zusammenwuchsen. "Das Werk in Steinach gehörte damals noch nicht zu uns", verband er das Weltgeschehen mit der Firmengeschichte. Mit Blick auf die am 3. Mai 1991 von der Unesco erfolgten Deklaration zur Pressefreiheit stellte Bein fest: "Eine freie pluralistische Presse ist für die Demokratie und eine wirtschaftliche Entwicklung unerlässlich."

Veränderungen mitgestalten

Auch in dieser Firma sei eine Kultur der Demokratie und Meinungsfreiheit wichtig. Die Vorgesetzten seien auf das Wissen der Mitarbeiter angewiesen. So freue man sich über persönliche Meinungsäußerungen oder über den anonymen Kummerkasten. "Bringen sie sich weiterhin ein", forderte er die Jubilare auf, Veränderungen mitzugestalten.

1976, so der Geschäftsführer weiter, trat am 1. Januar die Gurtpflicht für Autos auf den Vordersitzen in Kraft. Auch in der Firma achte man auf Sicherheit. Diese sei unter anderem eine Frage der Organisation, so dass die Prozesse schnell und sicher abliefen. "Energiekosten und Umweltschutz spielten damals keine Rolle, heute bei uns schon." In den vergangenen 40 Jahren habe sich vieles geändert. Bein: "Wenn Veränderungen kommen, immer cool bleiben und nicht rumjammern, sondern sich weiterhin einbringen." Dann sei das Unternehmen erfolgreich und somit auch die Mitarbeiter. Allen Jubilaren sprach er Dank für ihr Engagement aus.

Betriebsrat Jürgen Weimann freute sich, dass man viele Mitarbeiter beglückwünschen könne, die vor 25 beziehungsweise 40 Jahren in Wertheim oder bei der damaligen VEB Trisola Steinach (1976) oder Steinach Glas (1991) angefangen haben.

In der Arbeitswelt sei es heute eine Seltenheit, dass Menschen 40 Jahre lang in einer Firma beschäftigt sind. "Das Unternehmen kann stolz auf sie sein." Nach einem Gedicht zum Jubiläum griff Weimann einige Punkte aus früheren Betriebsratsprotokollen auf.

So habe die Geschäftsleitung 1976 die freiwillige Sozialleistung von einem Beutel Milch pro Arbeitstag und Mitarbeiter streichen wollen. Der Betriebsrat habe sich für den Erhalt eingesetzt. Weiter gab es die Überlegungen, das Maigeld nicht mehr auszuzahlen und davon einen Betriebsausflug zu finanzieren. "Heute gibt es weder Maigeld noch einen Ausflug", wandte er sich Weimann an die Geschäftsführung. Die Auftragslage sei 1976 gut gewesen, so dass der Betriebsrat regelmäßig Mehrarbeit genehmigt habe.

1991 habe noch die Arbeitsgruppe zur "Humanisierung der Arbeitsplätze" existiert. Schülerpraktikanten erhielten ein Essen in der Kantine und 50 Euro für die Klassenkasse. Allerdings sei es auch ein Jahr mit rückläufiger Auftragslage gewesen. Jürgen Weimann gratulierte den Geehrten und appellierte an die Geschäftsführung, an die gute Personaldecke und Personalstruktur von früher anzuknüpfen. Diese wäre für die Mitarbeiter und das Unternehmen gut. bdg