Eine etwas „komische Konstruktion“

Alle Bilder anzeigen Der gebürtige Hardheimer Clemens Leusser war von 1548 bis 1556 Abt des Klosters Bronnbach. © Staatsarchiv Bronnbach/Württembergisches Landesmuseum Stuttgart Das Imposante Grabmal Clemens Leussers zeigt den einstigen Abt, der sich dem Protestantismus zugewendet und das Klosters Bronnbach reformiert hat, mit seinen beiden Frauen und seinen sieben Kindern. © Kurt Bauer

Er war ein Mönch. Und doch brachte Martin Luther vor 500 Jahren die Welt vieler Geistlicher ins Wanken. Auch im Kloster Bronnbach hielt - zumindest für kurze Zeit - der Protestantismus Einzug.

Bronnbach. Vielleicht wanderte Luther bei seiner Reise im Jahr 1518 nach Heidelberg, bei der er in Würzburg Station machte, stellenweise auf Wegen im heutigen Main-Tauber-Kreis. Doch das ist nur Spekulation. Denn entgegen anderslautender Behauptungen in alten Berichten "gibt es keinen Beleg dafür", betont Kreisarchivarin Claudia Wieland.

Trotzdem hat der Theologieprofessor aus Wittenberg Mitte des 16. Jahrhunderts hier seine Spuren hinterlassen. Seine Überzeugung von der Notwendigkeit der grundlegenden Reform der Kirche fällt beim Wertheimer Grafen Georg II. früh auf fruchtbaren Boden. Auf das Kloster in Bronnbach wirkt sich das zunächst nicht aus, die Mönche bleiben bei ihrem katholischen Glauben. Doch dann wird 1548 der gebürtige Hardheimer Clemens Leusser zum Abt gewählt. Er wendet sich in einem zunächst sicherlich schleichenden Prozess dem Protestantismus zu - und krempelt so nicht nur sein eigenes Leben um.

Programm im Archiv Das 2017 deutschlandweit gefeierte Jubiläum "500 Jahre Reformation" ist in den nächsten Monaten bei verschiedenen Veranstaltungen im Staatsarchiv Wertheim in Bronnbach Thema. Die Kabinettsausstellung "Kloster Bronnbach in der Reformationszeit" ist vom 17. Januar bis 3. November im Foyer des Archivs zu dessen Geschäftszeiten zu sehen (siehe nebenstehenden Bericht). Es werden Originaldokumente aus der Zeit der Reformation des Klosters Bronnbach gezeigt. Der Besuch steht allen Interessierten offen. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Gruppenführungen sind nach vorheriger Absprache mit den Archiv-Mitarbeitern nach vorheriger Absprache möglich. Eine Vortragsreihe zum Thema startet am Montag, 16. Januar, um 19.30 Uhr. Unter der Überschrift "Reformation als allmählicher Wandel" referiert Dr. Frank Kleinehagenbrock, Geschäftsführer der Kommission für Zeitgeschichte in Bonn und Vorstandsmitglied im Historischen Verein Wertheim. Die "Reformationsprozesse in Südwestdeutschland und Franken" beleuchtet Professor Dr. Franz Brendle, Tübingen, am Mittwoch, 22. Februar, ab 19.30 Uhr. "Die Reformation in Wertheim" ist am Montag, 8. Mai, ab 19.30 Uhr das Thema von Archivverbund-Leiterin Dr. Monika Schaupp. Dr. Jörg Paczkowski, Wertheim, beschäftigt sich am Montag, 3. Juli, mit der Frage: "Evangelischer Kirchenbau?" Beginn der Veranstaltung ist um 19.30 Uhr. Ein Workshop zur Reformation in Wertheim findet am Samstag, 1. April, von 10 bis 16 Uhr statt. Geleitet wird diese Veranstaltung von Dr. Frank Kleinehagenbrock und Dr. Monika Schaupp. In einem Lesekurs mit Dr. Monika Schaupp geht es um die Anfänge der Reformation in der Grafschaft Wertheim. Termine sind mittwochs am 11., 18. und 25. Oktober sowie 10., 8. und 15. November jeweils um 19.30 Uhr. Veranstalter ist das Staatsarchiv Wertheim in Kooperation mit dem Historischen Verein Wertheim und der Volkshochschule Wertheim. Weitere Informationen zu den Veranstaltungen erhalten Interessierte unter Telefon 09342/915920, E-Mail: stawertheim@la-bw.de www.landesarchiv-bw.de/staw/aktuelles. [mehr...]

"Leusser sorgte damals garantiert für Aufregung", ist die Kreisarchivarin im Gespräch mit den FN überzeugt. Einen kleinen Eindruck von den Folgen der Theologie Luthers für die Klostergemeinschaft gibt die von ihr kuratierte Kabinettausstellung "Kloster Bronnbach in der Reformationszeit", die nun im Eingangsbereich des Archivgebäudes in Bronnbach zu sehen ist.

Die Präsentation füllt zwar "nur" drei Vitrinen. Doch die haben es im wahrsten Wortsinn in sich. Bestückt hat Wieland sie mit Exponaten, die einen Bezug zu Martin Luther sowie Abt Clemens Leusser haben. Aus den Urkunden, Akten und Inventarlisten lassen sich viele historische Informationen herauslesen. Das gilt besonders für die zur Freude der Kreisarchivarin und von Archivleiterin Dr. Monika Schaupp im Original erhaltene Biografie Leussers. Auffallend an dieser ist, dass der Abt seine "katholische Zeit" auf Latein schildert. Nachdem er zum Protestantismus gewechselt ist, schreibt er auf Deutsch.

Nicht immer gut weg kommt Leusser in Aufzeichnungen, die - teils Jahrzehnte später - von Personen aus dem Konvent verfasst wurden. So ist ein Spottgedicht auf den Abt aus dem 17. Jahrhundert erhalten, nennt Wieland ein Beispiel. Und im 18. Jahrhundert wird Leusser auf einem Rechnungsbuch als abtrünniger Abt bezeichnet.

Damit sich Ausstellungsbesucher ein Bild von den Inhalten der alten Handschriften machen können, hat Claudia Wieland nicht nur Begleittexte verfasst, sondern einige Passagen in die heutige Schrift übertragen. Die Formulierungen der Verfasser sind dabei von ihr nicht verändert worden, denn "sie haben ihre eigene Aussagekraft".

Wer einmal mehr als die in der Vitrine aufgeschlagenen Seiten von Leussers Biografie studieren möchte, hat im Lesesaal dazu Gelegenheit. Denn das Archiv besitzt eine Abschrift seiner Lebensgeschichte. "Im Gegensatz zum Original darf in der auch geblättert werden", versprechen die Archivarinnen lachend.

Weit weniger zum Lachen zumute ist dagegen sicherlich den Klosterbrüdern gewesen, als die reformatorische Bewegung in Bronnbach ankam. Durch die neue Lehre sei für die Mönche bis zu einem gewissen Grad ihre Welt zusammengebrochen, ist Wieland überzeugt. In dieser Zeit des Umbruchs habe man darüber nachgedacht, ob das, an was man bislang glaubte, und die Form, wie dieser Glaube im Alltag gelebt wurde, richtig ist. Die Frage lautete: "Ist alles so, wie es die Heilige Schrift vorsieht?" Luthers Ziel sei nicht gewesen, die Kirche abzuschaffen. Er habe sich "gegen die in der Kirche nicht gut laufenden Dinge gewendet".

Wie auch in der Region führt die Reformation im Kloster nicht schlagartig zu Veränderungen. Die durch die neue Lehre ausgelösten - auch kriegerischen - Auseinandersetzungen dauern Jahrzehnte an, Pfarreien und Dörfer wechseln mehrfach ihre Konfession. So versehen in den heutzutage weitgehend katholischen Gemeinden Reicholzheim und Dörlesberg zwischendurch evangelische Pfarrer ihren Dienst. Und Abt Clemens Leusser reformiert sein Kloster.

Drei Pater blieben katholisch

In dem Konvent lebten zu Leussers Zeit nicht mehr viele Mönche, beschreibt Wieland die damalige Situation. Der Großteil "hat mitgezogen". Aber drei Pater wollen sich nicht der Reformation anschließen "Sie sind katholisch geblieben." Auch in der Klosterkirche gibt es ein "Nebeneinander" der nun zwei christlichen Konfessionen.

Es werden dort Gottesdienste nach katholischem und protestantischem Ritus gefeiert. Selbst nach der Absetzung Leussers und seinem 1560 erfolgten Verzicht auf das Amt als Abt treffen sich die Protestanten zur Abendmahl-Feier auf dem Klostergelände in der (heute nicht mehr existierenden) Andreaskapelle. "Es gab zwar evangelische Gottesdienste in Bronnbach", aber der vom Würzburger Bischof gewaltsam eingesetzte "Abt war katholisch", beschreibt die Archivarin die "etwas komische Konstruktion".

Clemens Leusser, der zwei Mal verheiratet war, stirbt 1572. Der einstige Abt hat nicht nur seinen Glauben, sondern nach seiner Abdankung auch seinen "Beruf" gewechselt. Zunächst steht er im Dienst der Grafen von Wertheim. Dann fungiert er als Händler für sämisches Leder. Sein imposantes Grabmal steht heute in der Kilianskapelle.