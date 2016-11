Ein Gewinn für die ganze Ortschaft

Abgeschlossen ist die Bepflanzung des Sortengartens in Sachsenhausen. Florian Vollrath (links) und Daniel Brückner packten dabei kräftig mit an. Jeder Obstbaum erhält noch ein Schild, auf dem die Sorte angegeben ist.

Gelungen ist die Anlage eines Lehrgartens für Obstbäume in Sachsenhausen. Der Obst- und Gartenbauverein hat in Richtung Reicholzheim einen bemerkenswerten Sortengarten angelegt.

Sachsenhausen. Die Ortschaft Sachsenhausen ist bekannt für ihren großen Streuobstbestand auf der Gemarkung. Streuobstwiesen sind traditionelle Formen des Obstbaus und gehören zu den vielseitigsten Biotopen der hiesigen Kulturlandschaft.

Der große heimische Artenreichtum hat seine Grundlage in der hohen Strukturvielfalt der Streuobstbestände. Dabei bevorzugen die verschiedenen Tierarten unterschiedliche Teilräume des Ökosystems Streuobstwiese, sei es als Brutraum oder Nahrungsquelle, sei es lebenslang oder nur vorübergehend.

Junge Helfer

Bernd Weigand, Vorsitzender des Obst- und Gartenbauvereins, hat nun zusammen mit seinen beiden Helfern, den 16-jährigen Schülern Florian Vollrath und Daniel Brückner, die Pflanzaktion am Sortengarten abgeschlossen. Auf der Wiese am Ortsausgang in Richtung Reicholzheim wurden 34 neue Bäume gepflanzt, insgesamt wachsen dort jetzt 60 Obstbäume. Eingerahmt ist die Anlage von Beerenobst. Dazu gehören Johannis-, Stachel- und Heidelbeeren.

Aprikosen, Pfirsiche, Nektarinen, Mirabellen, Renekloden, Pflaumen, Süß- und Sauerkirschen, Birnen und Quitten wurden neu gepflanzt. Mehrere Apfelbäume haben die Vereinsmitglieder schon in den Vorjahren gesetzt.

Es sind klangvolle Namen, die auf die Obstsorten hinweisen. Der "Obst-Adel" ist vertreten: "Königin Viktoria", eine am Baum reifende Pflaume, "Graf Althans", eine Reneklode, und die "Gräfin von Paris", eine sehr wohlschmeckende Birne. Alte Sorten wie beispielsweise Williams Christ (Birnen) oder Bühler (Zwetschgen) sind ebenso darunter. Sie lösen bei Obstfreunden ein ehrfürchtiges Zungenschnalzen der Vorfreude aus.

Bei den Süßkirschen wurde beispielsweise darauf geachtet, dass im Verlauf der Reife jede Woche eine andere Sorte "naschbar" ist. Dabei macht die Sorte Burlat den Auftakt. Es folgen Kordia, Regina, Schneiders, Sunburst und Van.

Alle gepflanzten Bäume stammen aus einer regionalen Baumschule. Dort sei man im Hinblick auf die standortgeeignete Sortenauswahl auch sehr gut beraten worden, betonen die Vereinsvertreter.

Freilich wäre der Obst- und Gartenbauverein allein finanziell mit einer solchen Maßnahme überfordert. Freuen durften sich die Sachsenhäuser Obstfreunde über eine Zuwendung der Volksbank Main-Tauber aus dem Topf "Wir für hier" (wird berichteten). Das Geld wurde für den Kauf der Obstbäume und der Pfähle verwendet.

Zudem gibt es auch ein interessantes Förderangebot der Stadt Wertheim. Wie deren Umweltbeauftragter Jens Rögener auf Anfrage der Fränkischen Nachrichten erläuterte, gebe die Kommune beispielsweise einen Zuschuss für die Pflanzung von Obstbäumen zur Ergänzung und Verjüngung bestehender Streuobstwiesen. Gefördert werden nach dem Umweltförderkatalog 50 Prozent des Obstbaumpreises, maximal 150 Euro pro Antragsteller. Das Grundstück, auf dem die Maßnahme stattfindet, muss sich auf Wertheimer Gemarkung befinden.

Einer breiten Öffentlichkeit soll der Sortengarten Sachsenhausen im kommenden Jahr am 25. Juni beim "Tag der offenen Gartentür" vorgestellt werden. Bis dahin wollen Bernd Weigand und seine rührigen Helfer den Garten noch um einige Ruhebänke ergänzen und vor jedem Baum noch ein Schild aufstellen, das den Sortennamen trägt.

Der Vereinsvorsitzende schaut nach vorne. Er hat mehrere Jugendliche bei der Pflanzaktion mit eingebunden und sagt zuversichtlich: "Es würde mich freuen, wenn einige der Jungs dabeibleiben."

Parkanlage

Das lohnt sich allemal, einerseits wegen der süßen Früchte und anderseits ist der Sortengarten schon jetzt ein Gewinn für ganz Sachsenhausen. Der Betrachter fühlt sich schon jetzt ein wenig an eine Parkanlage erinnert.

Auf die Frage, ob das Ganze denn irgendwann einmal als Park genutzt werden kann, beantwortet Bernd Weigand mit einem sichtlich zufriedenen Schmunzeln: "Warum nicht?"