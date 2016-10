Ein Geschenk fürs ganze Leben

Jeder kann singen - davon ist Bezirkskantorin Katharina Wulzinger überzeugt. Allerdings fordert korrektes Singen Training. Der Kinder- und Jugendchor der Stiftskirche bietet dazu Raum.

Wertheim. Die Konzentration kommt auf den Punkt. "Blupp, Singerschalter an", ruft Katharina Wulzinger. Die Augen der 60 Sänger richten sich auf die Bezirkskantorin. Noch einmal: Blick nach unten. Blupp. Präsent sein. Ein dritter Anlauf. "Das ist gut", lobt Wulzinger die Mitglieder des Stiftschors.

Julia Becker (15) und Lotte Meyerholz (12) werfen einander ein kurzes Lächeln zu. Die Mädchen gehören zum Jugendchor, gemeinsam mit neun anderen Jugendlichen fiebern sie ihrem ersten gemeinsamen Auftritt mit den Erwachsenen entgegen. Die Stimmen der Jugendlichen werden dem Gesang Höhe und damit Glanz verleihen. Die Sänger nehmen die Notenbücher auf. "Haydn" steht in großen Lettern auf die Deckblätter der Partituren gedruckt. "Die Schöpfung" ist darunter zu lesen. Katharina Wulzinger hebt den Taktstock, singt die Solopassage an, dann setzt der Chor ein.

Neue Sänger sind jederzeit willkommen Die verschiedenen Gruppen des Kinder- und Jugendchors der Stiftskirche Wertheim proben während der Schulzeit jeweils freitags im Stiftshof. Es beginnen von 14.30 bis 15.15 Uhr die Kinder zwischen fünf und sieben Jahren, daran schließen sich die Jungen von acht bis elf Jahren (15.30 bis 16.15 Uhr) sowie die Mädchen gleichen Alters (16.15 bis 17 Uhr) an. Am Abend von 17 bis 18 Uhr trifft sich der Jugendchor (ab zwölf Jahren). Chorleiterin und Bezirkskantorin Katharina Wulzinger freut sich jederzeit über neue Kinder und Jugendliche, die dem Chor beitreten wollen. Nach einigen Schnupperstunden können die jungen Sänger entscheiden, ob sie dauerhaft mitsingen möchten. Pro Kind fällt ein Jahresbeitrag von 25 Euro an. Ab dem dritten Geschwisterkind entfällt der Beitrag. Weitere Informationen bei Katharina Wulzinger unter Telefon 09342/38361. Das Oratorienkonzert "Die Schöpfung" kommt am morgigen Sonntag ab 17 Uhr in der Stiftskirche Wertheim zur Aufführung. Karten im Vorverkauf sind heute von 10 bis 12 Uhr im Stiftshof erhältlich, zudem besteht die Möglichkeit einer Kartenreservierung unter www.kirchenbezirk-wertheim.de. Kurzentschlossene können am Sonntag ab 16 Uhr die Abendkasse nutzen. In der Kirche stehen 700 Sitzplätze zur Verfügung, allerdings kann nicht überall Sicht auf die Musiker und Sänger gewährleistet werden. kag

Es ist Mittwochabend - noch vier Tage bis zum Konzert am Sonntag. Am Freitag trifft der Chor auf das Ensemble für Alte Musik Würzburg, für Samstag hat die Bezirkskantorin die Generalprobe mit den Solisten anberaumt. "Ich bin schon sehr gespannt auf die Sopranistin. Katharina hat so von ihr geschwärmt", erzählt Julia vor der Probe. "Wir singen sonst nie mit so einem großen Orchester", fügt Paul Schultheiss (17) an. "Und: Wir hatten bisher noch keine Auftritte mit dem Erwachsenenchor", fällt ihm seine Schwester Lina ins Wort. "Uns fehlt einfach der Vergleich - der Fernsehgottesdienst in Nassig war zwar auch eine große Sache. Aber am Sonntag sitzen hunderte Zuhörer vor uns", ergänzt Lea Kirchhoff (15).

Die jungen Sänger sind ein quirliger Haufen. Während die Erwachsenen auf den Podesten vor dem Altar gerade nach der richtigen Aufstellung suchen, haben die Jugendlichen Zeit, sich auszutauschen. Die meisten von ihnen sind Schüler an der Comenius Realschule und sehen sich auch während des Schultags, doch der Chor ist eine andere Welt. Christoph Löser ist relativ neu in der Gruppe. Seit dem Sommer gehört der Zwölfjährige zum Chor. "Es macht einfach Spaß, das Singen und das ganze Drumherum", sagt er.

Gemeinsam Erfolg haben

"In einem Chor schafft man gemeinsam etwas. Man durchläuft zusammen einen Prozess, um Erfolg zu haben", beschreibt Katharina Wulzinger die Dynamik.

Die Chorleiterin ist stetig auf der Suche nach weiterem Sängernachwuchs. Grundsätzlich unbegabte Kinder gebe es nicht. "Manchmal braucht es etwas Bestechung, um Kinder neu zum Chor zu bringen - gerade bei den Jungs", verrät Wulzinger, die den Kinder- und Jugendchor vor zirka zwei Jahren gegründet hat . Mittlerweile gibt es vier nach Alter und teilweise Geschlecht getrennte Gruppen. Während die Größeren lernen, Noten zu lesen und vom Blatt zu singen, eröffnet die Bezirkskantorin den Kleinen ab fünf Jahren den Zugang zum Singen auf spielerische Weise - etwa mit Klangstäben, dem Xylofon, über Bewegungen und Tänze. Aber auch die sogenannte Solmisation, bei der jede Tonstufe einer bestimmten Silbe zugeordnet wird, spielt bereits eine Rolle.

"Die Kinder entdecken ihre Singstimme zunächst. Singen ist nicht gleich Sprechen", verdeutlicht Wulzinger. Ist der Schatz jedoch einmal gehoben, verhalte es sich mit dem Singen wie mit dem Radfahren: "Das kann man dann immer. Es wird einen lebenslang begleiten." Gleichzeitig erfahren die Jungen und Mädchen, dass das Können mit Arbeit verbunden ist. "Viele Kinder erwarten heute, dass sie sofort ein Star sind. Sie müssen lernen, dass Singen viel mit Üben zu tun hat, dass es körperliche Arbeit und manchmal auch anstrengend ist."

Umso schöner ist es dann, wenn all das Proben in einem großen Auftritt mündet - so wie für die Jugendlichen mit dem Oratorium. "Es ist eine große Ehre und ein besonderes Erlebnis, mit Profis arbeiten zu dürfen. Das ist so fast nur in einem Chor möglich und spätestens beim Schlussapplaus ein Genuss."