Die Tage der alten Klinik sind gezählt

Wertheim. Der 21. Mai 2016 markierte einen Einschnitt in der Wertheimer Geschichte: Nach Jahrhunderten gibt es seither in der Altstadt kein Krankenhaus mehr. An diesem Tag nahm die Rotkreuzklinik offiziell ihren Betrieb am neuen Standort im Stadtteil Reinhardshof auf.

Nach dem Auszug der noch verbliebenen Arztpraxen ist das Gebäude in der Carl-Roth-Straße verwaist - das zweite "alte Krankenhaus" in der Stadt neben dem heutigen Kulturhaus. Anders als dieses wird es aber nicht mit neuem Leben erfüllt werden, sondern dem Erdboden gleichgemacht. Bis Ende 2019 wird es abgerissen. Dann soll auf dem Areal voraussichtlich ein Wohngebiet entstehen.

Rund drei Wochen vor der Inbetriebnahme wurde am Reinhardshof die Einweihung der neuen Rotkreuzklinik und damit der Abschluss der knapp zweieinhalbjährigen Bauzeit gefeiert. Der Umzug vom alten an den neuen Standort erfolgte bei laufendem, wenn auch reduziertem, Betrieb.

Für die meisten der 21 Patienten, die nicht vorher entlassen werden konnten, kam das Ereignis fast einem "großen Abenteuer" gleich, für die Beschäftigten des Hauses und der beauftragten Firmen war es "Stress". Am Ende aber kann man recht zufrieden Bilanz ziehen. Es hat alles geklappt.

Unauslöschlich haben sich Anton und Lias in das "Geschichtsbuch" der Rotkreuzklinik eingeschrieben. Kurz hintereinander, wenn auch an zwei verschiedenen Tagen, erblickten sie das Licht der Welt als erste Neugeborene in dem neuen Krankenhaus. Hinter dessen Kulissen warfen im Herbst dann hunderte Neugierige beim Tag der offenen Tür mehr als nur einen Blick. Der Alltag hatte da längst wieder begonnen. ek