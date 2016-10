„Die Hütte muss richtig brennen“

Chefkellner Erol (rechts) und ein Teil seines 26-köpfigen Teams stehen entspannt und voller Vorfreude in den "Startlöchern", um sich in der Main-Tauber-Halle um das Wohl der Messebesucher zu kümmern.

Für gute Stimmung in der Halle braucht es nicht nur ein passendes Angebot. Auch die gute Bedienung ist wichtig. Was sie ausmacht, erzählen Chefkellner Erol und Servicekraft Maria.

Wertheim. In Tracht gekleidete Frauen, die mit den Händen zig Bierkrüge stemmend und Grillhendl balancierend in einem von Stimmung überkochenden Zelt hin und her eilen: Ein Bild, wie man es etwa vom Münchener Oktoberfest kennt.

In der Wertheimer Main-Tauber-Halle herrscht an dem Morgen noch gähnende Leere - es ist ein bisschen wie die Ruhe vor dem Sturm. Im Laufe des Nachmittags und am Abend, wenn die Gäste in die Halle strömen, wird das sicher ganz anders aussehen. Voller Erwartung bereiten sich die Servicekräfte rund um Chefkellner Erol darauf vor.

Der 50-Jährige ist verantwortlich für die reibungslose Arbeit "seiner" Bedienungen. Er ist bei einer Service-Agentur beschäftigt, die von Festwirt Hans-Peter Küffner für die Arbeit "vor der Theke" beauftragt wurde. Die Agentur, die in ganz Baden-Württemberg tätig ist, kann dabei auf über 100 Frauen und Männer zählen.

Eingespieltes Team

Für die Wertheimer Michaelis-Messe sind dieses Jahr 26 Bedienungen im Einsatz. Viele kommen aus Stuttgart, Ludwigsburg und Karlsruhe; aber auch aus Lauda sind zwei Frauen dabei. Zu Erols Truppe gehören einige erfahrene Kräfte, jedoch auch "welche, die bislang noch nie bedient haben", erklärt der Sindelfinger. Er betont: "Wir haben keine Profi-Bedienungen. Für die meisten ist es ein Nebenerwerb."

So musste man am Mittwoch mit zwei Leuten weniger auskommen, weil sie nicht in ihrem eigentlichen Beruf frei bekommen haben. Das sei aber kein Problem gewesen. "Wir sind eine große Familie", sagt Erol. "Da hilft einer dem anderen." Das gelte auch für diejenigen, die "frisch" dabei sind.

"Man muss keine zwölf Maß tragen können", schmunzelt der Oberkellner bei der Frage, welche Fähigkeiten neue Bewerber für den Job mitbringen sollten. "Freundlich und flink" zu sein, sind für Erol Pluspunkte. Am wichtigsten sei in jedem Fall, dass der menschliche Charakter stimme und ins Team passe.

"Unsere Bedienungen sind sehr eingespielt", unterstreicht der Experte. Immer zu zweit kümmern sie sich in der Halle zusammen um zwölf Tische. Dabei werde rollierend vorgegangen, das heißt, niemand arbeitet zweimal am selben Tisch. Was die Servicekräfte an Lohn mit nach Hause nehmen, generiert sich prozentual vom Umsatz. "Jeder ordert für sich", erläutert er. So hoffen alle natürlich auf konsumfreudige Gäste an den eigenen Tischen.

Seit inzwischen 20 Jahren ist Erol bereits Chefkellner."Ich habe das Sagen", betont er. Während der Arbeitszeit herrscht für die Bedienungen striktes Alkoholverbot. Wenn jemand die Halle verlassen möchte, um beispielsweise eine Zigarette zu rauchen, will er Bescheid wissen. Was die Kleidervorschriften angeht, gelte "entweder Tracht oder schwarz-weiß, aber nie zu sexy."

Gewisse Anstandsregeln sollten auch die Gäste beherzigen - zum Beispiel die Bedienungen nicht anzugrapschen. Wenn es doch geschieht, bekommt der Übeltäter von Erol eine Verwarnung. Beim zweiten Mal fliegt der Gast aus der Halle. Bisher gab es aber keinerlei Probleme. "Alles gut und nett", fasst der Chefkellner mit einem Lächeln zusammen. Solche Zwischenfälle seien eine seltene Ausnahme.

So sieht es auch Servicekraft Maria. "Das Bedienen macht einfach Spaß", ist die 50-Jährige von dem Job begeistert. Schon "die letzten vier, fünf Jahre" sei sie in Wertheim dabei gewesen und komme immer wieder "sehr, sehr gerne". Die Diplom-Pädagogin jobbte direkt nach ihrem Abitur mit 18 Jahren in der Gastronomie, um s finanziell unabhängig zu sein. "Da habe ich Blut geleckt", lacht Maria, die hauptberuflich als Schulsozialarbeiterin tätig ist.

Ihre Freude an der Arbeit mit Menschen spielt für sie auch auf dem Volksfest eine wichtige Rolle: "Ich möchte die Gäste respektvoll behandeln. Sie sollen sich wohlfühlen und eine schöne Zeit verbringen."

Das Bedienen müsse man ein bisschen im Blut haben, findet Maria. "Ich weiß mit dem Stress und den Leuten umzugehen." Schwierige Kunden stellen für sie eine willkommene Herausforderung dar. "Ich komme gut mit Betrunkenen zurecht", lächelt die Servicekraft.

Was die körperliche Belastung angeht, zeigt sich Maria entspannt. "Ich muss mir jetzt nicht mehr beweisen, dass ich zehn Maß auf einmal tragen kann." Eine bis unters Dach mit Stimmung gefüllte Halle bedeutet zwar viel Stress für die Bedienungen, aber das Ganze verursacht bei Maria vor allem einen geradezu süchtig machenden Adrenalinkick. "Die Hütte muss brennen, sonst macht es ja keinen Spaß", sagt sie. Ihre Augen leuchten dabei. Die Gäste können kommen.