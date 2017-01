Campus-Lösung stieß auf offene Ohren

Um nichts weniger als die Schullandschaft von morgen in der Main-Tauber-Stadt ging es beim bildungspolitischen Forum der Wertheimer SPD-Gemeinderatsfraktion.

Wertheim. Am Ende, nach knapp zwei Stunden, erkannte Moderator Mirco Göbel: "Der emotionale Bedarf etwas loszuwerden, zu dem, was nicht passt, ist groß." Im Bildungspolitischen Forum der SPD-Fraktion hatte man diskutiert über die Schulentwicklung in Wertheim. Da ging es um "große Fragen", etwa die einer "Campus-Lösung", die in Bestenheid Comenius Realschule und Gemeinschaftsschule in unmittelbare Nachbarschaft ansiedeln würde. Aber auch um drängende, aktuelle Probleme, ob man an der Grundschule Alte Steige wirklich die nun geltenden fünf Jahre Moratorium wird abwarten müssen, ehe - wenn überhaupt - notwendige Sanierungsmaßnahmen ergriffen werden.

Realschulrektor Hans-Peter Otterbach, Dr. Frank Kleinehagenbrock, Vorsitzender des Elternbeirates der Werkrealschule Urphar-Lindelbach, und der Vorsitzende der SPD-Fraktion im Wertheimer Gemeinderat, Patrick Schönig, hatten zunächst den theoretischen Unterbau (siehe weiteren Artikel) für die nachfolgende Aussprache unter den rund 50 Interessierten im Arkadensaal des Rathauses geliefert. Alice Jäger, Leiterin der Gemeinschaftsschule und geschäftsführende Schulleiterin der Wertheimer Schulen, eröffnete dann die Debatte, indem sie zunächst eine Lanze für die Werkrealschule brach. Sie versicherte, dass sie und ihre Kollegen unisono deren Erhalt unterstützten. Sie betonte aber auch die Bedeutung der Grundschule an der Alten Steige.

Dort könne man keine fünf Jahre auf eine Sanierung warten. Das wurde aus dem Kreis der Zuhörer vehement unterstützt.

Unmutsäußerungen aus dem Publikum begleiteten die Aussage von Schönig, dass nach derzeitigem Stand in diesem Jahr dort nichts passieren wird.

Erheblichen Sanierungsbedarf gibt es aber auch an der Otfried-Preußler-Schule am Wartberg. Vehement plädierten Stadtteilbeiratsvorsitzende Renate Gassert und ihr Stellvertreter Klaus von Lindern dafür, diesen anzugehen und vor allem die Bildungseinrichtung dort zu erhalten.

Nachdem Dr. Norbert Stallkamp auf die aktuelle Beschlusslage im Gemeinderat verwiesen hatte, stellte Patrick Schönig fest, "wir haben nichts beschlossen, sondern nur zur Kenntnis genommen". Nach seinen Informationen gehen erste Schätzungen für die Otfried-Preußler-Schule von Kosten in Höhe von rund sechs Millionen Euro aus. Nicht nur angesichts dessen gelte es, Prioritäten zu setzen.

Nachdem Brigitte Kohout im Plenum einen Konsens für den Erhalt der Schule in Urphar-Lindelbach ausgemacht zu haben glaubte, meinte Simone Schott, Leiterin der Otfried-Preußler-Schule, die Werkrealschule müsse unbedingt erhalten werden. "Diese könnte aber auch an einem anderen Standort betrieben werden."

Eine Campus-Lösung mit mehreren Angeboten an einem Standort wäre nach ihrer Meinung sehr zukunftsträchtig.

Kurz ging es in der Debatte auch um die Edward-Uihlein-Schule, wobei sich hier Einigkeit abzeichnete, dass diese in der Stadt bleiben und nicht an deren Rand umziehen solle.

Wer sich von der Veranstaltung eine Konzeption für die künftige Schulentwicklung in Wertheim erhofft hatte, wurde sicherlich enttäuscht. Aber das war letztlich auch nicht zu erwarten. Immerhin sei es ein erster Versuch, aus dem "Elfenbeinturm" auszubrechen, in dem die bildungspolitische Diskussion sonst immer stattfinde, wie Hans-Peter Otterbach kritisierte. Man werde die Ergebnisse des Abends mit in die kommunalpolitische Arbeit nehmen, versicherten Patrick Schönig und Mirco Göbel. Die am Schulleben Beteiligten werden dies gespannt beobachten.