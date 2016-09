Buntes Miteinander – alle haben hier ihren Platz

Wartberg. Das Wartbergfest am Sonntag erwies sich auch heuer wieder als eine echte Bereicherung für die mehr als 500 Menschen, die sich über den ganzen Tag verteilt im und am Kirchenzentrum trafen.

Das Fest wurde erneut von verschiedenen Organisationen, Gruppen und Vereinen gemeinsam gestaltet und entsprechend vielfältig und bunt war das Angebot. Zur Freude aller wurde gefeiert und aufgeführt, angeschaut und mitgemacht, informiert und gespielt.

Das Wartbergfest begann wie seit Jahren mit einem ökumenischen Gottesdienst. Im Mittelpunkt stan-den diesmal biblische Geschichten, "die uns tragen, die uns helfen zu glauben und zu leben". Der Chor "Magnificat" trug prächtig zur musikalischen Umrahmung bei. Zudem wurde während des Gottesdienstes die neue Kindergartenleiterin Elke Kirchhoff vorgestellt. Jörg Herbert, evangelischer Pfarrer vor Ort, bezeichnete das Fest insgesamt als "buntes Miteinander, alle haben ihren Platz".

Vereine, Gruppen und Institutionen auf dem Wartberg brachten sich am Wartbergfest ein: evangelische und katholische Pfarrgemeinde Wartberg, russisch-orthodoxe Gemeinde, Stadtteilbeirat, Kleingärtnerverein, Bürgerverein Wartberg "Neue Welle" sowie SG Wartberg. Man hörte allerorten Lob für die ge-leistete ehrenamtliche Arbeit, bezeichnete manche Mitmenschen gar als "Seelen des Festes".

Viele nutzten die Möglichkeit zum Mittagessen. Beim ersten Programmpunkt danach zeigten die dritten Klassen der Otfried-Preußler-Schule einen sommerlichen Kindertanz und sangen auch. Der Verein "Mosaik Wertheim" bereicherte das Fest mit einem vielfach bunten türkischen Folkloretanz. Später demonstrierten Kinder der Musikschule Wertheim ihre Fertigkeiten.

Larissa Morlang (Lehrerin an der Musikschule Wertheim) erläuterte, man sei bei dem Fest jedes Jahr mit dabei und habe sich bereits in den Ferien getroffen, um sich auf die Veranstaltung vorzubereiten. Sina und Emily (beide acht Jahre alt) meinten, "es hat uns gefallen, super", und es sei schön, wenn so viele Menschen zuschauten.

Man singt aus der Seele

Manche Menschen schauten kurz vorbei, andere blieben länger, wieder andere von Anfang bis zum Schluss. Gisela Hildebrand schaute weit zurück in die Geschichte des Wartbergfestes, welches bereits seit 1972 bestehe, also so lange, als es das Mitte der 1970er Jahre erbaute Kirchenzentrum noch gar nicht gab. Vereine und Organisationen seien bei dem ursprünglich eher kirchlich geprägten Fest seit einigen Jahren mit dabei, was allgemein als große Bereicherung gesehen werde.

Die russisch-orthodoxe Gemeinde trug eine halbe Stunde lang russische Folklorelieder vor. Zu hören waren Liebeslieder, Lieder der Hoffnung und der Sehnsucht, auch solche, welche die Liebe zu dem riesengroßen Land ausdrücken, "man singt aus der Seele". Manche Lieder wurden in überarbeiteter Version gesungen, um noch mehr Schwung zu erhalten. Der kirchliche Kindergarten bot einige Stunden ein Kreativangebot für Mädchen und Jungen an. Beim Flohmarkt und beim Bücherflohmarkt konnten manche Schnäppchen erworben werden, eine Wii-Station und eine Tischtennisplatte luden ein Stockwerk tiefer Kinder und Jugendliche zu sportlichen Aktivitäten. Die evangelische Sozialstation ergänzte die Vielfalt mit einem Infostand, der Arbeitskreis "Eine Welt" mit einem Verkaufsstand. Das geplante Ponyreiten musste witterungsbedingt entfallen.

So wurden beim Wartbergfest viele Stadtteilaktivitäten gebündelt dargestellt, farbig, fröhlich und tolerant. "Bring hope, give love" hieß es bei der abschließenden Aktivität zum direkten Zuschauen. Nathan G. Kitch war bei seinem Lied mit dem Gedanken, keine Angst zu haben, ganz nah an den Menschen jedweden Alters. Er stellte per Leinwand auch Projekte mit Flüchtlingen und Einheimischen vor. hpw