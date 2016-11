Angst ist bis zu gewissem Punkt normal

Mit dem Thema "Angst" greift der Elternkompass ein bisher nicht behandeltes Thema auf. Im Vorfeld sprach die FN mit dem Referenten.

Wertheim. Dr. Christoph Schubert, Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie, spricht am morgigen Mittwoch, 23. November, im Arkadensaal des Rathauses im Rahmen der Reihe "Elternkompass" zum Thema "Wenn mein Kind Angst hat". Der Vortrag richtet sich an Eltern mit Kindern im Alter von drei bis zwölf Jahren. Im Interview mit den Fränkischen Nachrichten erläutert Dr. Schubert Gründe, Reaktionen und unterschiedliche Empfindungen von Angst bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen.

Herr Dr. Schubert, was ist Angst? Eigentlich lernt der Mensch ja aus Erfahrung, aber Ängste gibt es ja auch, ohne vorher entsprechende Erfahrungen gemacht zu haben.

Dr. Christoph Schubert: Angst ist zunächst einmal ein unangenehmes, unlustbetontes Gefühl. Dieses Gefühl dient der Vermeidung von Gefahren. Es ist eine ganz natürliche, ja lebensnotwendige angeborene Reaktion. Sie tritt bei Kindern ebenso auf wie bei Jugendlichen und Erwachsenen. Wenn etwa ein Säugling an die Kante eines Abgrunds krabbelt, empfindet er beim Blick in die Tiefe Angst - und bewegt sich zurück. Auch Feuer oder Dunkelheit können Angst auslösen. Die Angst hilft uns, gefährliche Situationen zu vermeiden, aus solchen Situationen zu flüchten oder uns zumindest vorsichtig und aufmerksam zu verhalten.

Ist Angst auch kulturell geprägt?

Schubert: Ja. Während früher die Angst vor Mäusen weit verbreitet war, sind es heute die Spinnen. Die diffuse Angst vor einem Atomkrieg ist eher der Angst vor dem Klimawandel gewichen. Unsere Lebenskultur verändert sich und damit auch manche Ängste.

Warum empfinden Kinder Angst anders als Jugendliche?

Schubert: Kinder erfahren Angst etwas direkter und unmittelbarer. Sie können unbekannte irritierende Situationen noch nicht so gut mit dem Verstand und der geringeren Erfahrung einschätzen. So ist Angst auch sinnvoll, um sich nicht plötzlich unbedacht in gefährliche Situationen zu bringen. Bei Jugendlichen geht es dann schon eher in den kognitiven Bereich (lateinisch: cognoscere' erkennen', 'erfahren'). Es gibt alterstypische Ängste, und die Angst vor Dunkelheit ist typisch für Kinder.

Und wie verhält es sich bei Jugendlichen?

Schubert: Jugendlichen haben häufiger Prüfungsangst, Angst davor, ausgeschlossen zu sein, Ablehnung zu erfahren, nicht hübsch genug zu sein oder den Ansprüchen nicht zu genügen. Es gibt aber auch ganz konkrete Ängste vor bestimmten Situationen, Gegenständen oder Tieren, die wir Phobien nennen, zum Beispiel die Hundephobie.

Was sind denn die Angst-Klassiker bei Kindern?

Schubert: Da ist die schon erwähnte Dunkelheit, das Alleinsein, das alleine Einschlafen müssen, Trennungsängste sowie die Angst vor einem Unfall der Eltern. Dazu kommt die Schüchternheit, die sich darin zeigt, dass Kinder außerhalb der Familie gehemmt sind und eine übermäßige Angst vor der Kontaktaufnahme zu anderen Kindern oder Erwachsenen haben.

Wie verhalten sich Kinder, wenn sie Angst haben?

Schubert: Sie suchen Schutz bei Eltern oder Bezugspersonen, häufig klammern sie sich dabei an diese. Zudem gibt es auch Fluchtreaktionen, und manche Kinder erstarren, als stellten sie sich tot.

Ist es "normal", im Kindesalter Ängste zu haben? Was können Eltern denn tun, um ihren Kindern diese Ängste zu nehmen?

Schubert: Ob Trennungsängste, Angst vor der Dunkelheit oder vor Einbrechern - das ist bis zu einem gewissen Punkt "normal". Wenn Angst aber mit einem hohen Leidensdruck und Einschränkungen im Alltagsleben verbunden ist, ist das Kind behandlungsbedürftig. Das tritt aber eher selten auf. Und natürlich müssen die Eltern dabei einbezogen werden.

Warum ist das so wichtig?

Schubert: Die Eltern sind ja die Schutzpersonen, die den Kindern die Welt zeigen, erklären und die Kinder auf ihrem Weg ins Größerwerden begleiten. Die Kinder "lesen" die Reaktionen der Eltern in neuen Situationen und übernehmen viele Beurteilungen - so auch, ob eine Situation gefährlich ist. Allerdings sind Ängste bei Kindern in den meisten Fällen nicht einfach von den Eltern übernommen. Es gibt eben eher ängstliche Kinder, das ist Temperamentssache. Dennoch kommt den Eltern eine Schlüsselrolle in der Behandlung der Ängste zu. Sie können durch ihr Verhalten dazu beitragen, dass Ängste von den Kindern überwunden werden. Häufig machen sie das ohnehin ganz intuitiv. In der Therapie leite ich sie aber zusätzlich ganz gezielt an, wie sie ihre Kinder unterstützen können.

Einmal Angsthase, immer Angsthase - ist das so?

Schubert: Es gibt altersunabhängig mehr oder weniger ängstliche Menschen. Die Themen der Angst verändern sich beim ängstlichen Menschen mit den Entwicklungsphasen. So haben nur noch wenig Erwachsene Angst vor Gespenstern, dafür vielleicht eher vor finanziellem Existenzverlust. Schüchternheit kann durchaus bestehen bleiben. Aber wir lernen, umso älter wir werden, damit besser umzugehen. Und man kann sich in seiner Persönlichkeit durchaus weiterentwickeln, sozusagen freischwimmen, auch wenn es eine gewissen Zeit dauert. Bei Bedarf sollte man professionelle Hilfe und Unterstützung in Anspruch nehmen, also Beratung durch einen Arzt oder eine Psychotherapie.