Angst beim Gedanken an Auschwitz

Alle Bilder anzeigen Familie Klaus beim Laubhüttenfest im Innenhof ihres damaligen Anwesens in der Maingasse 3. Das Bild der alteingesessenen Familie stammt aus den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts. © Privatbesitz Michael Braunold Werner Peschke (links) vom Verein "Pro Wertheim" und Dieter Fauth, der das Stolpersteinprojekt initiiert hat, beim Gedenken an die deportierten jüdischen Mitbürger in Wertheim. © Kellner

Der ehemaligen jüdischen Mitbürger Wertheims wurde am Samstag am 76. Jahrestag ihrer Deportation nach Gurs gedacht.

Wertheim. Sie nennen ihre Namen und sie zeigen vor allem ihre Porträts und entreißen sie damit der Anonymität und dem Vergessen. Mit dem Anbringen von zwei Tafeln im "Gedenkhof" auf dem Neuplatz hat der Verein "Pro Wertheim" seine Arbeit zur Erinnerung an die vor nun 76 Jahren aus dem Städtchen an Main und Tauber nach Gurs verschleppten ehemaligen Mitbürgerinnen und Mitbürger, von denen 15 wenig später in den Vernichtungslagern ermordet wurden, fortgesetzt. Damit solle "den Verstorbenen ein Gesicht, somit ein Stück ihrer Identität zurückgegeben werden", sagte Werner Peschke im Rahmen einer kleinen Feierstunde, zu der sich rund 20 Frauen und Männer am Samstagnachmittag eingefunden hatten.

Jüdische Lieder

Dr. Dieter Fauth, Leiter des Projekts "Stolpersteine" in Wertheim ging auf den historischen Hintergrund ein, Batja und Eberhard Feucht umrahmten die Veranstaltung mit jüdischen und hebräischen Liedern.

In der Verzahnung der am Neuplatz wiedergeschaffenen Identität des ehemals jüdischen Ortes mit dem personen- und schicksalsbezogenen Stolpersteinprojekt habe Wertheim "einen beispielhaften Weg in der Aufarbeitung der Judenverfolgung und -vernichtung während der Nazi-Diktatur beschritten", so Peschke. Gerade jetzt, wo es immer weniger Zeitzeugen gebe, müssten Wege gefunden werden, "wie aus dem kommunikativen Gedächtnis ein kulturelles Gedächtnis werden kann".

Schlussstrich ziehen

Doch berge die "Ritualisierung der Erinnerung" auch Risiken, verwies der Redner auf Studien und Umfragen, wonach "sehr viele Deutsche gerne die Geschichte der Judenverfolgung und -ermordung hinter sich lassen", gar einen "Schlussstrich" ziehen wollten. Grund dafür sei "die Angst, der Unwille, in den Abgrund zu schauen, der sich auftut, wenn man an Auschwitz denkt".

Die Folgen gesellschaftlicher Nachkriegsverdrängung seien auch im einstigen Jüdischen Viertel in Wertheim ablesbar, kritisierte Peschke den "aus heutiger Sicht unwürdigen Abriss von Synagoge und Badehaus" und das man es bei der späteren Neubebauung versäumt habe, "auf die eindringlichen Wünsche des Landesamtes für Denkmalpflege einzugehen, auf die direkte Überbauung des Synagogengrundrisses zu verzichten".

Schwarzer Tag

Dr. Dieter Fauth beleuchtete dann die historischen Hintergründe und die Ereignisse "dieses schwarzen Tages", wie er den 22. Oktober 1940 bezeichnete. Von den seinerzeit noch 25 hier lebenden jüdischen Mitbürgern, seien an dem Tag 19 in der Stadt gewesen und, wie alle 6504 Juden in Baden, bei dieser ersten Massendeportation im NS-Staat verschleppt worden.

Wenige standen zur Seite

"Es waren nicht viele Wertheimer, die diesen Bedrängten damals wenigstens heimlich zur Seite standen", erinnerte Fauth an die Dertinger Familie Wiesner und den Stadtpfarrer und späteren Ehrenbürger Karl Bär und deren "Zeichen der Mitmenschlichkeit". Bis zum Transport in die Vernichtungslager hätten von den 19 Verschleppten aus Wertheim vier aus Gurs befreit werden können, schilderte der Redner. Die 15 Verbliebenen gehörten ab 1942 zu den ersten Ermordeten der Vernichtungslager.

In seiner Ansprache ging Dr. Dieter Fauth dann insbesondere auf Lina Klaus ein. In der Maingasse 3, unweit des Gedenkortes, befinden sich sieben Stolpersteine für Mitglieder ihrer Familie. Tochter Gerda wurde aus Fulda, wohin sie bereits 1920 gezogen war, in den Tod verschleppt. Ihr Sohn konnte aber 1939 im Alter von 15 Jahren, mit einem Kindertransport nach England in Sicherheit gebracht werden. Dessen Sohn wiederum, Michael Braunold, der heute in Israel lebe und kein Deutsch spreche, sei vor wenigen Wochen in Wertheim zu Besuch gewesen (wir berichteten). Dabei habe er ihm ein Foto geschenkt, das die Familie Klaus bei der Feier des Laubhüttenfestes im Hinterhof ihres Hauses in der Maingasse 3 zeige. "Damals war es noch eine alteingesessene Wertheimer Familie", so Fauth.

Schüleraktion

Er ging abschließend auch auf die erneute Aktion von diesmal 36 Schülerinnen und Schüler der Comenius Realschule ein, die am vergangenen Donnerstag mit Plakaten, auf denen die Lebensläufe der Ermordeten zu lesen waren, an Stolpersteinen in der Stadt mit Passanten ins Gespräch zu kommen suchten. Die Plakate waren bis gestern an den Stolpersteinen verblieben.