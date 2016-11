Angebot reicht von Schach bis Zumba

Kreativität auf allen Ebenen: Der zehnte Wertheimer Familienspieltag lockte gestern Hunderte ins Kulturhaus.

Wertheim. Alles begann im Jahr 2006 mit den Heimattagen. Geblieben ist von dem Großereignis vor allem der Familienspieltag und der wurde über die Zeit hin immer beliebter.

Heute möchte ihn niemand mehr missen, am allerwenigsten die, an die er sich hauptsächlich richtet: Die kommunale Jugendarbeit Wertheim hat in Zusammenarbeit mit dem Frauenverein, der Volkshochschule, der Jugendmusikschule und der Stadtbücherei im positiven Sinne vor allem Familien mit Kindern "ins Visier" genommen. Und denen wurde wieder jede Menge geboten. Das Markenzeichen der Veranstaltung ist, dass auf jeder Etage des Kulturhauses etwas geboten ist und das nicht in erster Linie "konsumieren" sondern mit- und selbstmachen gefragt ist: Grußkarten basteln und neue Spiele ausprobieren in der Bücherei, basteln und drucken bei der Volkshochschule. Runde um Runde drehen auf der Carrera-Bahn der kommunalen Jugendarbeit - wieder einmal der Treffpunkt für Jungs und stets dicht umlagert. Auf Bongotrommeln oder dem Klavier musizieren in den Räumen der Jugendmusikschule. Lernen, dass das "königliche Spiel" gar nicht so kompliziert sein muss beim Schachclub, sticken, stricken, häkeln, spinnen oder klöppeln beim Handarbeitstreff - sage noch einer, da wäre nicht für jeden etwas dabei gewesen.

Wer es etwas ruhiger angehen lassen wollte, verfolgte im Untergeschoss der Bücherei den Würzburger Puppenspieler Thomas Glasmeyer und sein Stück "Rosalie und die drei Bären", betrachtete, vielleicht bei einer Tasse Kaffee und einem Stück Kuchen, in den Räumen des Frauenvereins die Papierkünstlerausstellung oder genoss eine der Leckereien vom Büffet des Mosaik-Vereins.

Dabei ließ sich dann gut all das sehen, was sich auf der Kulturhausbühne tat. Und auch das war eine ganze Menge: Kinder musizierten mit Larissa Morlang. In einer Gemeinschaftsaktion von kommunaler Jugendarbeit, dem Mosaik-Verein und der Gemeinschaftsschule wurde Zumba getanzt. Die Bauchtanzgruppe "Shaika" begeisterte einmal mehr und die Musikschulband rockte das Haus.

Und zwischendurch wurden hier auch noch die Sieger des zweiten Wertheimer Fotomarathons ausgezeichnet. Die Teilnehmer hatten dabei vier Stunden Zeit, um sechs Themen fotografisch zu bearbeiten. Am besten gelang das nach Meinung der Jury Markus Landeck, der zweite Preis ging an Christian Mayr, der dritte an Matthias Schätte und Platz vier holte sich Felix Schneider. Als jüngster Fotograf durfte sich auch Gion Landeck über ein Präsent freuen. Je weiter der Tag fortschritt, desto mehr Kinder liefen im Kulturhaus mit von Olga Ilnitski fantasievoll geschminkten Gesichtern herum und zahlreiche prall gefüllte Tüten waren der Beweis, dass auch beim Medienflohmarkt ordentlich verkauft wurde.