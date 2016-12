Alle Jahre wieder steigt die Brandgefahr

Alle Bilder anzeigen Gerade an Silvester besteht durch die Feuerwerkskörper erhöhte Brandgefahr. Zu einem Brand in der Wertheimer Altstadt, wie hier in der Neujahrsnacht 2011, kam es nicht mehr, seit das "Böllern" in der Altstadt verboten wurde. © FFW Die Wertheimer Feuerwehr hat sich bei Übungen intensiv auf Wohnungsbrände vorbereitet, die sich gerade in der Weihnachtszeit oft ereignen.

Unachtsamkeit bei der Silvesterknallerei - im Dezember steigt die Zahl der Brände. Die Feuerwehr hat gut zu tun. Doch es geht auch anders, wie Wertheims Stadtbrandmeister Ludwig Lermann berichtet.

Wertheim. Jedes Jahr zum Jahreswechsel weist die Brandstatistik leider immer noch Höchstwerte auf. So steigen in Deutschland die Wohnungsbrände während der beschaulichen Zeit um 36 Prozent an. Seit Jahren liegt sie konstant bei rund 12 000 Bränden zur Weihnachtszeit. Der entstandene Schaden jedoch steigt kontinuierlich an und liegt bei einem Gesamtschaden von über 34 Millionen Euro. Die Ursache für die Brände sind in der Regel vergessene Kerzen am Weihnachtsbaum oder am Adventskranz und nicht zuletzt unsachgemäß abgeschossene Feuerwerkskörper.

Auch auf der Feuerwache in Wertheim sind die Kameraden in "Habachtstellung" in diesen Tagen, wie Stadtbrandmeister Ludwig Lermann berichtet. In diesem Jahr gibt es bislang nichts Dramatisches zu vermelden. Denn die Feiertage sie, wie schon in den Jahren zuvor, recht ruhig verlaufen. "Wir haben keine Vorkommnisse zu vermelden", zieht Lermann eine positive Zwischenbilanz.

Tipps zur richtigen Handhabung beim Abbrennen von Feuerwerkskörpern Der Verkauf von Feuerwerk ist nur drei Tage lang erlaubt. Angebote die bereits vorher auf dem Markt sind, sollten mit großer Vorsicht genossen werden. Gekauft werden sollten nur in Deutschland zugelassene Feuerwerkskörper. Diese erkennt man an einer aufgedruckten BAM-Nummer oder einer CE-Zertifizierungsnummer sowie den in deutscher Sprache aufgedruckten Handhabungshinweisen. Beim Abbrennen des Feuerwerks ist auf genügend Abstand zu Häusern und Autos und vor allem Menschen zu achten. Auch in der Nähe von Altenheimen, Kirchen und Krankenhäusern dürfen pyrotechnische Erzeugnisse nicht abgebrannt werden. Feuerwerkskörper, die nicht gezündet haben, sollten auf gar keinen Fall noch einmal angebrannt werden. Hier besteht Explosionsgefahr. Diese Feuerwerkskörper sind am besten in einem mit Wasser gefüllten Eimer zu tauchen. hei

Im Gegensatz zu vergangenen Jahrzehnten. Da musste die Feuerwehr häufiger ausrücken, um Wohnungsbrände in Folge von vergessenen Kerzen zu löschen. Doch diese Einsätze sind deutlich zurückgegangen. "Das liegt daran, weil inzwischen auf vielen Bäumen elektrische Kerzen brennen", sagt Lermann. Einen weiteren positiven Einfluss sieht er in den inzwischen überall üblichen Rauchmeldern. Sie verhindern in der Regel Schlimmeres. Dabei geht, laut Lermann, die Gefahr gar nicht so sehr vom noch relativ frisch geschlagenen Weihnachtsbaum aus.

Das wesentlich größere Gefahrenpotenzial stecke im Adventskranz, so Lermann. Denn das Gesteck steht seit mindestens vier Wochen im warmen Zimmer und ist dadurch extrem trocken. "Hier reicht schon ein kleiner Windstoß und der Kerzenstummel setzt den Kranz in Brand", erklärt er. Nicht überall werden die Vorsichtsmaßnahmen, wie eine nichtbrennbare Unterlage auch beachtet.

Noch gut erinnert sich Lermann an einen Einsatz in Bestenheid. Auch hier fing ein Gesteck Feuer. In kurzer Zeit griffen die Flammen auf die Einrichtung über.

Die Bewohner kamen bei Bekannten unter, weil die Wohnung vor allem durch die extreme Rauchentwicklung unbewohnbar geworden war.

Doch noch sind die "brandgefährlichen Tage" nicht vorbei. Denn mit dem Feuerwerk zum Jahreswechsel zieht eine weitere Brandgefahr heran. Und so werden auch am 31. Dezember und vor allem in den ersten Stunden des neuen Jahres viele der Wertheimer Kameraden sich nicht wirklich entspannen können.

Der Brand einer Scheune in Dertingen ist nicht nur dem Stadtbrandmeister Ludwig Lermann noch in guter Erinnerung. Genauso wie der Brand eines Nebengebäudes in Kreuzwertheim zu Silvester, bei dem die Wertheimer Wehr ihrer Nachbarwehr zu Hilfe eilte. "Inzwischen sehen wir den Silvesterfeiern in Wertheim recht entspannt entgegen", sagt Lermann und weist auf das Feuerwerksverbot in der Altstadt hin.

Auf Grund des Fachwerks besteht im historischen Stadtkern erhöhte Brandgefahr. Deshalb beschloss die Stadt vor Jahren dieses Verbot. "Geballert" werden darf lediglich am Altstadtrand, wie dem Main- oder Tauberufer. Wie Lermann vermeldet, trägt dieses Verbot Früchte. Denn schon seit Jahren waren in der Altstadt zu Silvester keine Einsätze der Feuerwehr nötig. Die Gefahr, dass mit Feuerwerkskörpern in den umliegenden Ortschaften ein Brand entfacht wird, schätzt Lermann nicht extrem hoch ein. Hier ist die Weitläufigkeit der Bebauung durchaus von Vorteil.

Trotzdem rät der Stadtbrandmeister allen Feier- und Feuerwerksfreudigen, sich an bestimmte Regeln zu halten, damit der Start ins Neue Jahr nicht gleich mit einer Katastrophe beginnt.