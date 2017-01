Politisch und darüber hinaus viele Verdienste erworben

Im Alter von 90 Jahren ist Alfons Veth (rechts) gestorben. © IVJG

Igersheim. Kurz vor Vollendung seines 91. Lebensjahres ist am Donnerstag in Igersheim Alfons Veth gestorben, der sich in all den Jahrzehnten zahlreiche Verdienste um die Tabertalkommune erworben hat.

Der Verstorbene hatte am 23. Februar 1926 im benachbarten Löffelstelzen das Licht der Welt erblickt und war in dem Bad Mergentheimer Stadtteil im Kreise von insgesamt acht Geschwistern aufgewachsen. Nach dem Schulbesuch hatte Alfons Veth den Beruf des Technischen Zeichners von der Pike auf erlernt. Im Februar des Jahres 1944, gut ein Jahr vor Ende des Zweiten Weltkrieges, kam er als Kriegsfreiwilliger zur Luftwaffe und dabei in Frankreich zum Einsatz.

In Kriegsgefangenschaft

Im Anschluss an die Invasion der alliierten Truppen geriet Veth in US-Kriegsgefangenschaft, während dieser Zeit verrichtete er in einer Sanitätseinheit seinen Dienst. Von dort zurückgekehrt, war er angehalten, in der Heimat die Landwirtschaft der Eltern zu übernehmen, was allerdings beileibe nicht ausgereicht hatte, um den Lebensunterhalt zu bestreiten. Letzten Endes fand er bei der Deutschen Bundesbahn eine Anstellung, aus der er 1986 in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet worden war.

Ehrenamtlich engagiert

Neben seinem beruflichen Engagement war Alfons Veth darüber hinaus in ehrenamtlicher Hinsicht engagiert und erwarb sich große Verdienste. So war er als stellvertretender Feuerwehrkommandant, als Schöffe beim Landgericht in Ellwangen sowie beim Amtsgericht in Bad Mergentheim tätig, ebenso bei der Kyffhäuser Kameradschaft und im Kirchenchor.

Ganz besonders eingebracht hat sich Veth stets im CDU-Ortsverband Igersheim, bei dessen Gründung er an vorderster Front mitwirkte. Nachdem er zu Beginn den Posten des Kassierers innehatte, wurde er 1967 zum Chef des Ortsverbandes gewählt - und blieb dies bis 1975. Nochmals übernahm er dieses Amt von 1978 bis 1988. Seit 1988 war er Mitglied der Senioren-Union im Main-Tauber-Kreis, deren Geschicke er von 1996 bis 2003 leitete, ehe er aus gesundheitlichen Gründen dieses Amt abgeben musste. 2001 wurde er zum Ehrenvorsitzenden des CDU-Gemeindeverbandes Igersheim ernannt.

Im Gemeinderat aktiv

Von 1971 bis 1989 saß Alfons Veth im Igersheimer Gemeinderat und fungierte während dieser Zeit für eine Legislaturperiode als Stellvertreter des Bürgermeisters.

Mit seiner Gattin, mit der Alfons Veth 1955 den Bund fürs Leben schloss, hat der Verstorbene zwei Kinder. ktm