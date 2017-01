Mögliche Immobilien vorhanden

In Igersheim geht seit Jahresbeginn die Post ab. Ende 2016 hat die bisher zentral gelegene Agentur ihre Pforten geschlossen. Wie mag es jetzt wohl weitergehen? Es wird nach Lösungen gesucht.

Igersheim. "Es ist bedauerlich, dass die Post bei ihrer Suche nach einem Partner als Nachfolge der Agentur bei der Firma Elektro-Fleischmann im Igersheimer Ortskern bisher nicht fündig geworden ist", äußert sich Bürgermeister Frank Menikheim im Gespräch mit unserer Zeitung. Die Kommune habe mit der Post in Gesprächen nach Lösungen gesucht.

Mögliche Immobilien benannt

Die kontaktierten und angefragten Einzelhändler oder Dienstleister seien von der Verwaltung benannt worden. "Wir haben unsererseits der Post freie Immobilien benannt, in denen eventuell eine Poststelle eingerichtet werden könnte", so der Schultes weiter.

Aus seiner Sicht sei es bisher noch nicht klar, dass die Filiale im Kaufland die gesetzlichen Anforderungen erfülle oder ob eine Verpflichtung der Post bestehe, eine weitere, zentraler gelegene Filiale einzurichten, sofern kein Agenturnehmer gefunden werden könne. "Wir sind in Kontakt mit der Bundesnetzagentur, um dies zu prüfen", tut Frank Menikheim weiter kund. Falls eine Verpflichtung bestehe, "werden wir im Sinne der Bürger und Gewerbetreibenden darauf bestehen, dass die Post dieser Verpflichtung auch nachkommt."

Wenn hingegen eine rechtliche Verpflichtung nach der so genannten Postuniversaldienstleistungsverordnung nicht besteht, "werden wir die Post weiterhin - wie auch schon in den letzten Wochen - bei der Suche nach einem Partner unterstützen."

Bereitschaft erkennen lassen

"Wenn wir einen Partner vor Ort finden, werden wir in Igersheim gerne wieder eine Agentur eröffnen", sagt Hugo Gimber, Pressesprecher der Post in Stuttgart, auf Anfrage. Allerdings müsse hier die Bereitschaft dazu erkennbar sein. Solch ein Partner könne ein Einzelhandelsgeschäft oder ein anderer Gewerbetreibender sein, ebenso sei durchaus auch vorstellbar, dass sich ein Verein oder eine Genossenschaft rekrutierten, die solch eine Postagentur betrieben, wie dies auch andernorts bereits bewerkstelligt werde.

Hugo Gimber sagt aber auch, dass es sich für sein Unternehmen wirtschaftlich nicht rentiere, in Igersheim mit seinen gut 5500 Einwohnern eine Poststelle mit eigenem Personal zu eröffnen. Die Kosten hierfür rechneten sich nicht, deswegen sei man in Gemeinden dieser Größe seit geraumer Zeit dazu übergegangen, Agenturen zu betreiben, deren Mitarbeiter freilich im Vorfeld geschult würden.

Vorgaben werden erfüllt

Im Übrigen, so der Konzernpressesprecher weiter, erfüllt die Post in Igersheim auch nach der Schließung der Agentur bei der Firma Fleischmann mit dem Standort im Kaufland die gesetzlichen Vorgaben. Diese sähen vor, dass es in Gemeinden mit über 2000 Einwohnern eine Agentur geben müsse, die von allen in maximal zwei Kilometern Entfernung liege.

Abschließend macht Hugo Gimber aber nochmals deutlich: "Die Schließung bedeutet nicht automatisch, dass wir uns aus dem Ortszentrum zurückziehen. Wir benötigen für eine Agentur nur einen neuen Partner - in welcher Form auch immer."

Professor Dr. Wolfgang Reinhart, Fraktionsvorsitzender der CDU im Stuttgarter Landtag, nimmt die Schließung der Postagentur in Igersheim zum Anlass, um sich in einem persönlichen Schreiben direkt an die Zentrale der Deutschen Post AG mit Sitz in Bonn zu wenden. Der Unionspolitiker ermahnte im Gespräch mit unserer Zeitung das Unternehmen, seinem Auftrag, "den ländlichen Raum gut und optimal zu versorgen", auch künftig nachzukommen. Dies müsse im gleichen Maße wie in den Ballungszentren erfolgen. "Der ländliche Raum darf nicht abgehängt werden", betont Wolfgang Reinhart.