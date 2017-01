„Gerechtigkeit muss zentrale Rolle spielen“

Weikersheim. Zur jahrelangen Tradition des SPD-Ortsvereins gehört das Neujahrstreffen. Als besondere Gäste hatte die Ortsvereinsvorsitzende Hildegard Buchwitz-Schmidt MdB Dr. Dorothee Schlegel und Kreisrätin Ute Schindler-Neidlein geladen. Diese gingen auf die aktuelle Bundes- und Kreispolitik ein.

Dorothee Schlegel setzte sich vor allem mit den Gefahren auseinander, welche der bundesrepublikanischen Demokratie durch rechtspopulistische Ideologien drohten. Dagegen kämpfe die SPD, die sich in ihrer Arbeit für ein europäisches, internationales und weltoffenes Deutschland einsetze.

Die Abgeordnete gab allerdings auch zu verstehen, dass die Politik den Bürgern wieder das Gefühl geben müsse, dass sie sich um deren Anliegen kümmere Dorothee Schlegel: "Dabei muss die Gerechtigkeit die zentrale Rolle spielen. Da geht es nicht um Gleichmacherei, sondern um die ausgewogene Verteilung von Leistung, Wohlstand und Chancen."

Die Abgeordnete ging auch auf die Erfolge der SPD in der Berliner Regierung ein. So habe die SPD den Grundsatz gleicher Lohn für gleiche Arbeit für Leiharbeitnehmer nach neun Monaten durchgesetzt. Diese haben dann Anspruch auf die gleiche Bezahlung wie die Stammbelegschaft.

Außerdem habe die SPD neue Akzente in der Lohngleichheit für Mann und Frau gesetzt. Schließlich habe die SPD-Fraktion erreicht, dass finanzschwache Gemeinden von der Bundesregierung insgesamt 3,5 Milliarden Euro erhalten, um ihre Schulen sanieren zu können.

Ferner werde der Bund mit den Ländern in den nächsten Jahren 100 000 zusätzliche Betreuungsplätze für Kinder unter sechs Jahren in den Kindertagesstätten finanzieren.

Wenig Verständnis zeigte Dorothee Schlegel dafür, dass die grün-schwarze Landesregierung im neuen Haushalt ihren Kommunen 300 Millionen Euro aus dem kommunalen Finanzausgleich entnehme und ihnen vorenthalte. Sie stellte fest: "Es kann doch nicht sein, dass auf der einen Seite der Bund den Gemeinden und Städten Gelder zusätzlich zukommen lässt, die Landesregierung andrerseits bei den Kommunen spart." Für sie ist es auch paradox, dass der Bund zusätzlich 260 Millionen Euro für die Integration von Flüchtlingen in den Gemeinden und Städten an das Land Baden-Württemberg überweise, das Land aber dieses Geld nicht in voller Höhe an ihre Kommunen weiterreichen wolle.

Zum Schluss wies die MdB darauf hin, dass für die Sozialdemokratie die Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit ein Kernanliegen sei. Zu ihrer Politik gehöre es, die Bürger vor Terroranschlägen zu sichern und dabei auch die Bürgerrechte zu erhalten.

Kreisrätin Ute Schindler-Neidlein betonte, dass die Fraktionen im Kreistag gut zusammenarbeiten. Mit Genugtuung stellte sie fest, dass es dem Landkreis gut geht: "Die Wirtschaft im Kreis läuft hervorragend, die Arbeitslosenquote ist mit 3,1 Prozent niedrig. Davon profitiert auch der Landkreis mit seinen Einnahmen." Die Kreisrätin wies voller Stolz daraufhin, dass der Kreistag wegen der günstigen Finanzsituation die Kreisumlage um einen Punkt auf 32 Punkte für 2017 - gegen den Willen der Kreisverwaltung - senken konnte.

Große Investitionsblöcke im neuen Kreishaushalt bilden die Sanierung der Gewerblichen Schule in Bad Mergentheim und die flächendeckende Breitbandversorgung als Gemeinschaftsleistung von Landkreis und Kommunen. Kritisch sieht Ute Schindler-Neidlein die Pläne der Landkreisverwaltung, das Kloster Bronnbach zu einem attraktiven Tagungsort auszubauen und dazu ein größeres Zimmerangebot zu schaffen sowie die Küche in der Orangerie zu vergrößern.

Sie plädierte dafür, dass der Kreistag - trotz einer guten Finanzlage - kein neues Fenster bei Freiwilligkeitsleistungen öffnet.

Im Rückblick auf das vergangene Jahr lobte die Ortsvereinsvorsitzende Hildegard-Buchwitz-Schmidt die Fraktionsgemeinschaft SPD/UB/Pirat, dass die Stadtverwaltung auf deren Antrag hin wegen der geplanten Konzerthalle eine Einwohnerversammlung durchgeführt hat. Sie teilte die Bedenken der Fraktion, dass die Stadt Weikersheim mit ihren Finanzen die Folgekosten nicht schultern kann. spd