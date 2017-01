Neubronn. Auch 2016 wurden bei der Firma Wolfa im Weikersheimer Stadtteil Neubronn im Rahmen des Jahresabschlussessens eine große Zahl von Mitarbeitern für ihre langjährige Betriebszugehörigkeit geehrt. Insgesamt wurden neun Betriebsangehörige für ihre langjährige Treue zum Unternehmen ausgezeichnet. In ihrer Ansprache würdigte die Geschäftsleitung die Geehrten und Ihre erbrachten Leistungen.

In der heutigen schnelllebigen Zeit sei eine Betriebszugehörigkeit von zehn bis 40 Jahren nicht selbstverständlich. Dies spreche sowohl für die Mitarbeiter als auch für das Unternehmen, so Ulrich Wolfarth in seiner Ansprache. Der Erfolg des Unternehmens sei nicht zuletzt auf das Engagement dieser langjährigen Mitarbeiter zurückzuführen.

Für zehn Jahre Betriebszugehörigkeit wurden Ottmar Appold, Michael Heißwolf, Vitali Ryabov, Kai Stiefel und Thomas Müller aus der Naumburger Niederlassung geehrt. Alexander Hoppe, Johann Pelger und Johann Wieder feierten 25-jähriges Arbeitsjubiläum und auf stolze 40 Jahre Betriebszugehörigkeit kann der Creglinger Ernst Dudek zurückblicken.

Er trat am 18. Oktober 1976 in das Unternehmen ein und arbeitete zuerst als Werkzeugmacher im Werkzeugbau, bis er nach einigen Jahren in die Presserei- und Spritzgußabteilung wechselte. Mittlerweile ist er seit vielen Jahren Abteilungsleiter dieser Bereiche und verantwortlich für das Einrichten und Wechseln der bis zu 25 Tonnen schweren Werkzeuge. pm