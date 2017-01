Ermittlungen gegen zwei Tatverdächtige

Auf dem Karlsberg in Weikersheim hatten 2016 mutmaßliche Tierhasser mindestens vier Frischlinge ange- bzw. erschossen. Jetzt wird gegen zwei Tatverdächtige aus der Tauberstadt ermittelt.

Weikersheim. Wie der Ellwanger Presse-Staatsanwalt Jens Weise auf Anfrage unserer Zeitung mitteilte, komme jetzt Bewegung in die Angelegenheit. "Bei uns sind Ermittlungsverfahren gegen zwei Personen aus Weikersheim anhängig. Hierbei handelt es sich um einen 26- und einen 32-Jährigen", so Weise. Die Arbeit seiner Behörde stehe allerdings noch ganz am Anfang, nachdem die polizeilichen Akten jetzt vorlägen. Deswegen könne er noch keine konkreteren Angaben machen, dies sei wohl erst in einigen Wochen der Fall.

Große Anteilnahme

Der Fall, über den wir Ende Oktober letzten Jahres ausführlich berichteten, hatte in der Öffentlichkeit eine große Resonanz und Anteilnahme erfahren. Über mehrere Monate hinweg hatte sich seinerzeit - und in der Zeit zuvor - mindestens ein damals Unbekannter in dem gut 80 Hektar großen Karlsberg-Areal, oberhalb von Weikersheim gelegen, das ein beliebtes Naherholungsgebiet ist, aufgehalten. Ihm/ihnen war vorgeworfen worden, mit einem Luftgewehr auf mindestens vier Frischlinge aus verschiedenen Würfen geschossen zu haben.

Zwei der Tiere waren auf der Stelle tot, eines musste mit einer schweren Verletzung am Vorderlauf eingeschläfert werden, ein weiteres hatte sich mit einer großen Wunde am Hinterlauf durch die Wälder geschleppt. Tobias Köhler, seit 2008 gehört ihm das Areal auf dem Karlsberg, wollte im Gespräch mit unserer Zeitung nicht ausschließen, dass "die Dunkelziffer deutlich höher liegt".

Tobias Köhler meinte nun zu der aktuellen Entwicklung in dieser Angelegenheit gegenüber unserem Medium: "Ich werde jetzt zunächst einmal abwarten, was die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft bringen. Sollte sich aber herausstellen, dass die Täter gefunden wurden, werde ich natürlich weitere Schritte gegen sie einleiten."

Haftstrafe durchaus möglich

Wie der Ellwanger Staatsanwalt Jens Weise kundtut, dürfte es sich in vorliegendem Fall durchaus um Jagdwilderei handeln. Zu einem möglichen Strafmaß heißt es hierzu im Paragraf 292, Strafgesetzbuch: "Wer unter Verletzung fremden Jagdrechts oder Jagdausübungsrechts (1.) dem Wild nachstellt, es fängt, erlegt oder sich oder einem Dritten zueignet oder (2.) eine Sache, die dem Jagdrecht unterliegt, sich oder einem Dritten zueignet, beschädigt oder zerstört, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft." In besonders schweren Fällen betrage die Strafe Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren. Ein besonders schwerer Fall liege in der Regel vor, "wenn die Tat (1.) gewerbs- oder gewohnheitsmäßig, (2.) zur Nachtzeit, in der Schonzeit, unter Anwendung von Schlingen oder in anderer nicht weidmännischer Weise oder (3.) von mehreren mit Schusswaffen ausgerüsteten Beteiligten gemeinschaftlich begangen wird."