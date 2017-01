Ein Schluckauf, der für viel Furore sorgte

Alle Bilder anzeigen © IVTG So ist sie einem Millionenpublikum bekannt: Tatjana Geßler informiert ihre Zuschauer in der SWR-Landesschau seriös und charmant. © DPA

Sie schreibt, singt, filmt, moderiert: Tatjana Geßler ist ein echter Tausendsassa. Am Freitag, 10. Februar, kommt sie nun zu einer musikalischen Lesung "Tatjanas Tiergeschichten" nach Igersheim.

Igersheim. "Ja, ich liebe die Vielfalt", macht Tatjana Geßler im Gespräch mit unserer Zeitung deutlich. Ihr Bestreben sei nämlich, das zu machen, was ihr auch Freude bereite - und wobei sie sich persönlich entfalten könne. Deswegen sei es auch nicht gerade ihr Ding, sich in ein Korsett pressen zu lassen. "Manchmal kann der Tag für mich ruhig auch weit mehr als 24 Stunden haben", lacht die 43-Jährige gebürtige Heidelbergerin, die einem Millionenpublikum als Nachrichtensprecherin der SWR-Landesschau bekannt sein dürfte und die im Januar 2014 bundesweit Berühmtheit erlangt hat, als sie sich gut 15 Minuten mit einem permanenten Schluckauf tapfer durch die Sendung gekämpft hat ("er kam wie Phönix aus der Asche").

"Die Arbeit beim SWR ist mein berufliches Standbein, das ich nicht missen möchte", tut sie kund. Doch in ihr schlummert weiteres Potenzial, das sie immer wieder mit Erfolg unter Beweis stellt.

Großen Spaß bereite ihr, so sagt Tatjana Geßler, die Arbeit mit ihrer Band. Hier könne sie ihre musikalische Leidenschaft ausleben. "Für 2017 planen wir sogar eine eigene CD", wobei sie ausdrücklich betont, dass die Zahl der öffentlichen Auftritte bewusst überschaubar sei, um das Projekt nicht ausufern zu lassen. Für sie und ihre musikalischen Mitstreiter sei dies eher ein zusätzliches "Zuckerl", mit dem man dem Publikum eine Freude bereiten wolle.

"Journalistin durch und durch"

Sie sei "Journalistin durch und durch" und ihre Liebe gelte deshalb auch dem Schreiben, so die im Welzheimer Wald lebende Blondine ("wenn ich beim Joggen bin, kann es schon mal vorkommen, dass ich auf Leute treffe, die mir sagen, dass ich der SWR-Nachrichtensprecherin sehr ähnlich sehe . . ."), die ihren Beruf von der Pike auf gelernt hat. Dennoch sei sie zunächst einmal "baff gewesen", als sie die Anfrage eines Verlages erhalten habe, ob sie denn ihre TV-Reihe "Tatjanas Tiergeschichten" ("das ist mein Baby") nicht als Buch veröffentlichen wolle.

Sie, die bereits im Kindesalter viel geschmökert hat, habe da nicht lange zu überlegen müssen. Unter den Titeln "Tatjanas Tiergeschichten" und "Unsere Tierklinik" seien mittlerweile mehr als ein Dutzend Bücher für Kids von neun bis 14 Jahren publiziert worden - mit durchschlagendem Erfolg, "der mich total überrascht hat". Zudem schaffte es die 43-Jährige damit auch, sich international Meriten zu erwerben. Denn ihre Bücher sind bislang in Österreich, der Schweiz, Frankreich, Polen, Italien, Tschechien und sogar Japan erschienen. "Das aktuelle Werk ist soeben fertig geworden, es soll im Sommer auf den Markt kommen", blickt sie voraus und macht damit deutlich, dass die Autorentätigkeit für sie nicht Last, sondern große Lust darstellt.

Der Vater hat abgeraten

"Eigentlich hatte ich ursprünglich mal den Wunsch, Tierarzt zu werden. Mein Uropa, mein Opa und mein Vater übten diesen Beruf aus", blickt Tatjana Geßler auf die Anfänge zurück. "Doch dann fragte mich mein Vater seinerzeit, ob ich denn für die Arbeitslosigkeit studieren möchte. Da habe ich davon Abstand genommen." Geblieben sei jedoch, so die passionierte Reiterin, die große Leidenschaft für Tiere jeglicher Art. Und so sei es für sie, die unter anderem als Patin für das Projekt "Silberpfoten" sowie für ein rumänisches Tierheim tätig ist, eine Selbstverständlichkeit, sich für Tiere einzusetzen.

So habe sie 2013 ihren Hund Fini ("sie inspiriert mich in meiner Arbeit") aus einer Tötungsstation in Ungarn gerettet. "Nur ein Tropfen auf den heißen Stein, aber ich hoffe, dass der ein oder andere vielleicht mir folgt und sich auch für ein Tier aus dem Tierschutz entscheidet", so die gebürtige Neckartälerin, die im Übrigen in Muckenloch aufgewachsen ist. Fini sei krank und verschüchter gewesen, "als ich sie holte". Heute sei sie der tollste Hund, den man sich vorstellen könne. "Es hat gar nicht lange gedauert, bis sie mit Liebe und Geduld erkannt hat, dass das Leben auch für sie schön sein kann."

Fini ist mit von der Partie

Selbstredend, dass Fini im Igersheimer Bürgerhaus mit von der Partie ist, wenn Tatjana Geßler im Rahmen ihrer musikalischen Lesung unter dem Motto "Tatjanas Tiergeschichten" mit ihren Gästen "einen vergnüglichen und familiären Abend" verbringen möchte. Sie wolle bei solch einem Event jegliche Berührungsängste abbauen, deswegen "duzen wir uns auch alle", blickt sie schmunzelnd auf den 10. Februar.

Und was darf ihr Publikum da erwarten? "Einen hoffentlich interessanten Abend mit Passagen aus 'Tatjanas Tiergeschichten', an dem ich auch Ausschnitte aus meinen zahlreichen Tierfilmen zeige", so Geßler. Für die musikalische Begleitung sorge ihr Gitarrist Jürgen Lengerer, für das tierische Vergnügen ihr Vierbeiner Fini.

Keinem festen Genre zuzuordnen

Tatjana Geßler ist keinem festen Genre zuzuordnen - und das soll auch künftig so bleiben. Für die Zukunft sei es ihr Wunsch, weiterhin so vielfältig tätig sein zu können, wie dies in den letzten Jahren schon der Fall gewesen sei. Visionen und Ideen für ihre Tätigkeit habe sie jedenfalls zur Genüge.

Im Grunde genommen sei sie mit dem zufrieden, wie es aktuell laufe. "Allerdings muss ich auch mal lernen, Nein zu sagen, um mal etwas Zeit für mich zu haben", lacht sie abschließend. Doch dies dürfte gar nicht so leicht sein - denn ihre vielen Talente dürfen auch künftig sehr gefragt sein.